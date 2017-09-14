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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 лип, 2025 17:20
Banderlog написав:
жодного союзникатв нас нема?
А хто витрачає десятки мільярдів на допомогу нам, в т.ч. і зброєю. Союзники є, просто вони погані.
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 16 лип, 2025 17:23
fox767676 написав:
треба буде прогулятись у словацькому напрямку, подихати вітерцем з вільної Європи )
Цікаво, цікаво ... на цьому форумі пишуть "не випускають", "в тюрмі тримають"
А виявляється виїзжають, і саме ті, хто голосніше волав, що "не випускають"
Потім мені "прилітає" - ти підтримуєшь корупцію
Хоча, Letsusrock співає в одному хорі з fox767676 )
Letsusrock поясни fox767676, що корупція - це погано
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pesikot
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Додано: Сер 16 лип, 2025 17:25
Letusrock написав: fox767676 написав:
а) что есть ̶и̶с̶т̶и̶н̶а̶ капитуляция?
Осенью 2022 официально счталось что оставить рфии Крым и ОРДЛО в обмен на НАТО это капитуляция. Сейчас рпв по лбз уже официально сойдет за перемогу . Рассинхрон с Вашингтоном буквально несколько месяцев, но поезд ушел. А что будет перемогой через еще пару лет? Нейтральный статус Львовской области ?
турбопатріоти очікувано проігнорили цей коментар
А навіщо коментувати фантазії хворої людини ...
Хай пояснить, з посиланнями - кем считалось
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Додано: Сер 16 лип, 2025 17:26
Banderlog написав: pesikot написав: fox767676 написав:
У дев'яностих-нульових ще були можливості для суверенного нейтралітету (і навіть альтернативних блоків типу ГУАМ), но народ своїми пасіонарними сплесками вправо-вліво зруйнував базу. Якщо б тоді менше тревенькали про демократії, то можно було б побудувати блок Мінськ-Київ-Анкара-Баку.
Яке ж ти хворе ...
Якій нейтралітет ?
2003 рік, Тузла ... ніяких майданів, ніякого НАТО, а Тузла вже була
PS. Как у вас там говорят: - учи историю
при кучмі війни не було. Війна почалась після розвороту України в сторону нато і євросоюзу.
навіщо кастрюль цитувати
вони саморозбороїлися, сотий раз переписали конституцію, і зараз на цій підставі вимагають щоб їх негайно прийняли до НАТО "інакше війну вони не згодні закінчувати" . Як Центральна Рада штампувала універсали щоби типу зупинити більшовиків
Тузла скінчилася за тиждень бо народ ще був більш-менш єдиним, і ще тоді не всю зброю розпродали\знищили Ющенко з Гриценко . Я навіть книгу Обами читав , як він, спрецпредставник США, у 2005 приїжджав до України контролювати процес знищення зброї.
Востаннє редагувалось fox767676
в Сер 16 лип, 2025 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 лип, 2025 17:32
Banderlog написав: Letusrock написав: pesikot написав:
fox767676
Мазохізм як державна політика
Добровільно взяти на себе зобов'язання без будь яких преференцій.
Вписати в конституцію обов'язок вступити в НАТО, щоб потім гратися у "бастіони свободи"
Яке ж ти хворе на всю голову ...
Швеція та Фінляндія, мабуть, теж дурні, що пішли в НАТО і туди прийшли
Нам теж потрібно було туди йти, але ж ... було стільки противників НАТО, що дало Пуйлу змогу напасти
це політичні оглядачі в чернігівській районній газеті вважають що вступ Швеції/Фінляндії аналогічний невступу України?
воно ж не далеке не розуміє що війна в Україні дала змогу вступити в нато фінляндії.
Зрадунці, ви ж постійно пишите - не пішла б Україна в НАТО, не було б війни. Хоча війна вже йшла.
А тут виявляється, що фіни та шведи зробили правильно, що вступили в НАТО, бо почалась у нас війна
Чому вони вступили і війни у них немає ?
Чому ми не вступили і війна у нас є ?
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Додано: Сер 16 лип, 2025 17:35
стара дирява непридатна кастрюля
їх занадто багато, що і каталізувало катастрофу
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fox767676
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Додано: Сер 16 лип, 2025 17:38
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
жодного союзникатв нас нема?
А хто витрачає десятки мільярдів на допомогу нам, в т.ч. і зброєю. Союзники є, просто вони погані.
вони почали витрачати на війну. По суті вони платять за те що ми воюєм за їх інтереси.
Ніяка допомога не покриває економічних втрат від відміни багатовекторності, в нас різкий обвал експорту після перемоги євромайдану і закриття ринків снг. Це привело до деіндустріалізації.
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Додано: Сер 16 лип, 2025 17:40
pesikot написав:
Чому вони вступили і війни у них немає ?
Чому ми не вступили і війна у нас є ?
чому фінляндія не вступала поки росія не загрузла в війну тут?
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Додано: Сер 16 лип, 2025 17:44
Banderlog написав: pesikot написав: fox767676 написав:
У дев'яностих-нульових ще були можливості для суверенного нейтралітету (і навіть альтернативних блоків типу ГУАМ), но народ своїми пасіонарними сплесками вправо-вліво зруйнував базу. Якщо б тоді менше тревенькали про демократії, то можно було б побудувати блок Мінськ-Київ-Анкара-Баку.
Яке ж ти хворе ...
Якій нейтралітет ?
2003 рік, Тузла ... ніяких майданів, ніякого НАТО, а Тузла вже була
PS. Как у вас там говорят: - учи историю
при кучмі війни не було. Війна почалась після розвороту України в сторону нато і євросоюзу.
Не підкажешь, лютий 2014, хто повертав в сторону НАТО ?
А війна вже почалась з Крима
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