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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14440144411444214443>
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 17:48

  Banderlog написав:
  pesikot написав:


Чому вони вступили і війни у них немає ?
Чому ми не вступили і війна у нас є ?
чому фінляндія не вступала поки росія не загрузла в війну тут?

Чому не вступала, не вступала і вирішила вступити ? )
Війна ж не у них була
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 18:00

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Поки погоджуюсь з думкою експерта -- рфію нахилять в три руки Штати-Лондон-Пекін.
А як воно там насправді - хз.
Інформації справжньої, а не показу від Матриці, в нас мізер.

Поки більше схоже що нахиляють нас і ЄС.
Існує думка що без дешевих російських енергоресурсів, китайських акумуляторів і американської зброї - ЄС це fail state у всіх сенсах

маячня в головах під шапочкою з фольги :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 18:02

  Letusrock написав:Хтось вже бачив відео як в Дніпрі група підлітків відбила "добровольця" з рук трьох жирдяїв-тітушок в цивільному? Точно як казав німецький міністр на днях - "боротьба сміливих українців за свободу та демократію"

як ці анонімні сцикуни змінюють свої погляди коли їм починають задавати питання по статті 114-1 - для початку в якості свідка 8)
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 18:06

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Не треба було нашим лізти на рожон, ставати полем битви між сходом і заходом. Нідо чого хорошого воно не приведе. Війну треба заминати і вертати нейтралітет і позаблоковий статус.

Які настрої пішли )

Он було кілька повідомлень, що Путін не хоче хупиняти війну, но ти ж цього не бачишь.

Ти хочешь, щоб російські війська встали на західному кордоні України
які настрої? Я завжди був за попередню версію конституції де був нейтралітет і позаблоковість. Ти ж якось не помічаєш що в нато нас не беруть? І жодного союзникатв нас нема? Ніхто не хоче воювати з росіянами.

от й маємо наслідки "нейтралітету та позаблоковості"...
Прибалти фішку відразу зрозуміли. а тепер й фіни зі шведами...
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 18:09

  unicdima написав:
  Banderlog написав: і де ти розумнику пропаганду побачив? В відео де тцк крутить ухилянтів як баранів? :lol:

а вони мають стоячи на колінах по мільйону доларів ухилянтам вручати?

Я за жорстку мобілізацію і врізання броні по максимуму.
Для здобувачів освіти в першу чергу. Поставити обмеження до 23років і хватить. І поліцаям зробив б ліміт в 20 процентів підрозділу повинен воювати ліміт би поставив рік. Щоб всі пройшли через фронт. Пожежники, сбу те саме.
Для держслужби таможні налоговиків ліміт - 15 процентів. Робочий час всім держслужбовцям, збільшити до 11 годин і 7 денного робочого тижня.
....
А така як є мобілізація це тупо викачування бабла з пересічних
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 18:11

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Не треба було нашим лізти на рожон, ставати полем битви між сходом і заходом. Нідо чого хорошого воно не приведе. Війну треба заминати і вертати нейтралітет і позаблоковий статус.

Які настрої пішли )

Он було кілька повідомлень, що Путін не хоче хупиняти війну, но ти ж цього не бачишь.

Ти хочешь, щоб російські війська встали на західному кордоні України
які настрої? Я завжди був за попередню версію конституції де був нейтралітет і позаблоковість. Ти ж якось не помічаєш що в нато нас не беруть? І жодного союзникатв нас нема? Ніхто не хоче воювати з росіянами.


2014 рік.
В Конституції нейтралітет та позаблоковость

Отримали війну вже тоді.

Не в Конституції справа, а в бажанні Путіна захопити Україну
Про що ти, особисто, мовчишь )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 18:11

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:


Чому вони вступили і війни у них немає ?
Чому ми не вступили і війна у нас є ?
чому фінляндія не вступала поки росія не загрузла в війну тут?

Чому не вступала, не вступала і вирішила вступити ? )
Війна ж не у них була
нам теж так треба, дочекатись війни росії з казахстаном і тоді вступити
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 18:18

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:чому фінляндія не вступала поки росія не загрузла в війну тут?

Чому не вступала, не вступала і вирішила вступити ? )
Війна ж не у них була
нам теж так треба, дочекатись війни росії з казахстаном і тоді вступити


Бачишь, на просте питання, ти відповісти не в змозі

Фіни і шведи були нейтральні, позаблокові ... все, як ти хочешь
Але Пуйло розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, фіни та шведи почухали потилиці та вирішили - до сраки нам ота нейтральність, до сраки нам ота позаблоковість

Та пішли в НАТО і ... чомусь Пуйло такий - нехай ідуть.
Нічого не сказав про НАТО біля кордонів РФії та іншу муть, яку зазвичай пишуть про Україну та НАТО
Війну не розпочав проти них.

Що заважало Путіну зробити те саме по відношенню до України ?

Але чомусь все пішло геть по-іншому
Ти ж сам пишешь, не записались би ми в НАТО не було б війни - все як пишуть російські пропагандони

Чому таке відношення до України ?

Ти ж у нас такий розумний, поясни )
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 18:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:, і ще тоді не всю зброю розпродали\знищили Ющенко з Гриценко


йшла активна підготовка до створення лопатоштурмової армії

головне вписати у конституцію зобов'язання для себе вступити у НАТО та написати пісеньку про батька-бандеру Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 18:32

Військовий омбудсман Ольга Решетилова: Навіть якщо ми налагодимо процес мобілізації ідеально, наших ресурсів усе одно не вистачить, щоб одних військових відпустити й замінити іншими

https://novynarnia.com/2025/07/14/oreshetylova-2/
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