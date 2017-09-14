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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14440144411444214443
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 18:33

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Чому не вступала, не вступала і вирішила вступити ? )
Війна ж не у них була
нам теж так треба, дочекатись війни росії з казахстаном і тоді вступити


Бачишь, на просте питання, ти відповісти не в змозі

Фіни і шведи були нейтральні, позаблокові ... все, як ти хочешь
Але Пуйло розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, фіни та шведи почухали потилиці та вирішили - до сраки нам ота нейтральність, до сраки нам ота позаблоковість

Та пішли в НАТО і ... чомусь Пуйло такий - нехай ідуть.
все просто, тому що він завяз в україні. І нато хотіло прийняти фінляндію а україну чогось не бере. І повір мені не візьме. Смислу нема ми і так віддали все що європі треба, і по ліміту- стільки скільки треба. Від робочих рук до необробленої деревини і солдатського мяса.
І не факт що фінляндія економічно виграла від вступу в нато. Щодо України ти ж не спориш що Україна економічно програла від перемоги майдану? Лиш не треба лепетать про цінності і гідність.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 18:34

  fox767676 написав:
  fox767676 написав:, і ще тоді не всю зброю розпродали\знищили Ющенко з Гриценко


йшла активна підготовка до створення лопатоштурмової армії

головне вписати у конституцію НАТО та написати пісеньку про батька-бандеру Зображення


Яке ж ти хворе ...

За Януковича та Азарова було продано найбільше БТР/БМП, танків, літаків

Щось писати ти вмієшь, а от рахувати не вмієшь )

Та й картинку взяв десь у росіян
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 18:40

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Бачишь, на просте питання, ти відповісти не в змозі

Фіни і шведи були нейтральні, позаблокові ... все, як ти хочешь
Але Пуйло розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, фіни та шведи почухали потилиці та вирішили - до сраки нам ота нейтральність, до сраки нам ота позаблоковість

Та пішли в НАТО і ... чомусь Пуйло такий - нехай ідуть.
все просто, тому що він завяз в україні.


12 травня 2022 року президент Саулі Нііністе та прем'єр-міністр Санна Марін виступили зі спільною заявою, про те, що країна негайно подасть заявку про вступ до НАТО


Путін зав"яз в Україні у травні 2022 року ? )

Нам тут кажуть, якби погодились на всі умови Путіна в 2022 році, а не виставили свої - то мали б кращі позиції

У війни, якщо хтось зав"яз, то на його всі умови не йдуть.

Моя тобі порада, почни читати, а не писати
Може розумним станешь, хоча ... якби не кагор від Онуфрія, то шанси були б )
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 16 лип, 2025 18:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Яке ж ти хворе ...


відвикай гавкати
бо присиплять електропалкой в задній прохід
Янукович з Азаровим Антиросію не будували, економіку в жертву євроатлантизму не приносилу, червоні носові хустки в піджаках не носили, пісеньки про бандеру не співали. При цьому зброї вивели менше ніж твій Ющенко.
Джерело картинкки не здатна загуглити тільки стара, дирява, нінащо непридатна кастрюля
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 18:48

  fox767676 написав:
  pesikot написав:Яке ж ти хворе ...


відвикай гавкати


Хлебало завали, фашик недоделаный )

Температуру себе померяй и не пропускай приём таблеток
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 19:04

  fox767676 написав:а в мене 170метрів на ЛБ Києва застрягло і майже розпрощався, бо їхати до Києва щоб продавати під шахедами, а потім лімітованою цідюлькою перекзувати за кордон якось некомфортно.


В Украине, проходят сделки купли-продажи недвижимости.
Бетон & UA не дадут соврать

И только у номерного фокса, зависла недвига в Киеве и продать он её боиться

Выводов три

1) Никакой недвиги нет и номерной фокс врёт

2) Никакой недвиги нет, номерному фоксу следут продолжить принимать таблетки

3) Номерной фокс теперь за границей, куда выехать никак невозможно )
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 20:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росіяни вдарили авіабомбою по Добропіллю – є загиблі та поранені
"Росіяни знову цілеспрямовано вдарили туди, де завжди багатолюдно — по торговому центру у середмісті. Цього разу застосували 500-кілограмову авіабомбу", – повідомив керівник ОВА.

Під завалами можуть досі залишатися люди – пошук уцілілих триває, зауважив Філашкін.

На місці працюють рятувальники, лікарі, поліція та всі відповідальні служби, додав чиновник.


Росіянини продовжують гатити по цивільним ...

Banderlog, а чому б тобі, через церкву (ти ж в двадцятці), не пропихувати тему до росіян, що війну потрібно зупиняти ...

Ти ж впливовий ... як ти кажешь ...

PS. Чому ти не будешь цього робити - я знаю.
Це, по-перше

Яку відповідь ти отримаєшь, я теж знаю
Це, по-друге

Але ... спробуй, якщо ти такий впливовий, як кажешь )

Напиши росіянам, що війну потрібно завершувати
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  #<1 ... 14440144411444214443
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