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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 лип, 2025 22:13
Shaman написав: Letusrock написав:
Хтось вже бачив відео як в Дніпрі група підлітків відбила "добровольця" з рук трьох жирдяїв-тітушок в цивільному? Точно як казав німецький міністр на днях - "боротьба сміливих українців за свободу та демократію"
як ці анонімні сцикуни змінюють свої погляди коли їм починають задавати питання по статті 114-1 - для початку в якості свідка
а що стаття 114-1 вже звучить як "Перешкоджання (не)законній діяльності тітушок в цивільному"?
Чомусь ти статтю 146 в упор небачиш, хоч щодо цього вже висловилась половина депутатського корпусу та частина іноземних чиновників
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Додано: Сер 16 лип, 2025 23:25
Шаману надо пройти путь от Т4/Дастера на чёрных номерах до окопа с куляболопатой в районе Мирнограда с лёгким трёхнедельным отдыхом в плюс 35 в подвалах военкоматов ридного миста, без душа и туалетной бумаги естественно и кормлением чем то напоминающмм баланду и кашку с сечки на машинном масле.
Там ему и стингер покажут, и кнопки на патриоте понажимать дадут, в абрамсе 146% он посидит-погазует, а может и сам маттаб в апаче прокатит турбопатриёта на бреющем перед выброской в посадку.
Жалко только пиксельной титушни в Праге нет. А сюда турбопатриёт ни ногой. До кордонив кохфею Буданова.
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Додано: Сер 16 лип, 2025 23:39
Letusrock написав: Shaman написав: Letusrock написав:
Хтось вже бачив відео як в Дніпрі група підлітків відбила "добровольця" з рук трьох жирдяїв-тітушок в цивільному? Точно як казав німецький міністр на днях - "боротьба сміливих українців за свободу та демократію"
як ці анонімні сцикуни змінюють свої погляди коли їм починають задавати питання по статті 114-1 - для початку в якості свідка
а що стаття 114-1 вже звучить як "Перешкоджання (не)законній діяльності тітушок в цивільному"?
Чомусь ти статтю 146 в упор небачиш, хоч щодо цього вже висловилась половина депутатського корпусу та частина іноземних чиновників
лише підарас може назвати військових ЗСУ незаконними тітушками.
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Додано: Сер 16 лип, 2025 23:41
Він свій шлях вже пройшов .Звіздануло струмом у трансформаторні коробці на практиці в детеку , на тому військовозобов'яність і скінчилася Залишилися тільки квінтесенції банальностей та конформізму і олігофренічні смайлик и де тільки можна
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