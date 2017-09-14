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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1444214443144441444514446>
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 10:47

  fox767676 написав:До інфографіки претензії не приймаються - активне роззброєння саме після майдану не спростовано До 2022 точка У могла бути захопленою в Криму , на Донбасі, знищена диверсіями, продана урядом Зеленського пацифістської фази (2019_2021). Комплекс С300 продали у 2020 . Так само і з точкою могло бути

Прямо спростовано цим постом:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5873607#p5873607
Ваша інфографіка просто брехня на прикладі Точок-У.
Ваші фантазії про захплення в Криму також залиште при собі.
Більше того - "виведення зі складу ЗСУ" само по собі не є "злочином" чи "зрадою". Можливо там дійсно ця техніка в жалюгідному стані(або взагалі відсутня) і логічно її "вивести зі складу ЗСУ".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 10:51

  Banderlog написав:Я за жорстку мобілізацію і врізання броні по максимуму.
Для здобувачів освіти в першу чергу. Поставити обмеження до 23років і хватить. І поліцаям зробив б ліміт в 20 процентів підрозділу повинен воювати ліміт би поставив рік. Щоб всі пройшли через фронт. Пожежники, сбу те саме.
Для держслужби таможні налоговиків ліміт - 15 процентів. Робочий час всім держслужбовцям, збільшити до 11 годин і 7 денного робочого тижня.
....
А така як є мобілізація це тупо викачування бабла з пересічних

Тут ключове питання "З якою ціллю?"
Очевидно ваші цілі не співпадають з цілями Зеленського.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 10:54

  Сибарит написав:
  unicdima написав:А що ти хотів від порохатих брехунів? :D Вони як і їх кацапські колеги завжди брешуть.
З перехоплювачами все набагато складніше, дешеві є для перехоплення малошвидкістних, низьковисотних цілей, а вже для таких як шахед вони зовсім не дешеві і випускаються мізерними кількостями. Над дешевими реально працюючими рішеннями ще працюють і вони лише зараз починають іти в серію.

От политиков я давно ничего не хочу. Эта мразь безнадежна. Пытаюсь, по мере сил, показывать их манипуляции. Вернее, пытаюсь чуть поколебать веру наивных граждан в реальность чуда.
Это же катастрофа - стоит вскользь упомянуть искусственный интеллект, и у огромного количества людей отключается естественный.

Проблема искусственного интеллекта такая же, как и у обычного человеческого - ложные или полуправдивые исходные данные, на основании которых он делает потом ошибочные выводы.

За примерами далеко и ходить не надо - ложный вброс про стрельбу мобилизованного на стрельбище по своим имеет признаки дезинформации (недостоверные источники, излишние подробности, которых не может быть у этих источников). Фильтрация для подобных вбросов у присутствующих не работает. Начинают обсуждать лживые исходные данные. На основании этих данных естественно их интеллект выдаст здесь выводы, которые и являются целью преступного военного агрессора.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 11:00

  Letusrock написав:
  Banderlog написав:
  барабашов написав:Нет
Я не в ЗСУ которое ТЦК😂
а хто в тцк? Тут ніби ще ніхто в такому непризнавався.
Унікдіма тцк?

полюбому з тцк, бо постійно пише про якихось підерів які його оточують :lol:


Не он такой - жизнь такая

fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 11:14

  Сибарит написав:
  katso написав:Третий военнослужащий — старший сержант Скрипка — также попал под обстрел, но четыре пули попали в бронежилет, благодаря чему он не пострадал.

Я бы к нему присмотрелся повнимательнее. Он или самый педантичный из всех инструкторов, или имел основание предполагать такое поведение рекрута.
На полигоне в броне должны быть все, но инструкторы броней обычно не злоупотребляют.


«Якщо інші курсанти мають автомати і вони можуть дати чергу у відповідь, то інструктори на рубежі не мають зброї. Вони беззбройні. А ви ж знаєте, що ТЦК після ВЛК посилають на БЗВП навіть шизофреніків, тож не дивно, що таке могло статися», - адвокат Клим Братковський про розстріл мобілізованим чоловіком інструкторів на полігоні.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 11:29

❗️Військові повернуться додому, коли ми переможемо ворога, – Зеленський щодо строків служби.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 11:29

пес-і-кот

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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 11:30

На будь-який смак

Американський президент Дональд Трамп може завершити війну в Україні до кінця 2025 року.
Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
В інтерв'ю подкасту The Times "The General and The Journalist" Єрмак сказав, що лише економічні проблеми можуть по-справжньому натиснути на російського диктатора Володимира Путіна та змусити його усвідомити, що продовження цієї війни йому обходиться занадто дорого.

На думку Єрмака, Трамп дійсно може завершити війну в Україні "до кінця цього року", якщо виконає свою погрозу запровадити значні нові санкції проти будь-кого, хто купує російську нафту та газ.
https://www.rbc.ua/rus/news/tramp-mozhe ... 33255.html

Війна в Україні може тривати ще 3-5 років Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на стратегічний національний огляд для Франції до 2030 року, опублікованому на сайті уряду.
Окрім активних бойових дій на території України, можливі нові наступальні операції Росії поблизу Європи - у Молдові, на Балканах і навіть проти держав-членів НАТО.
Європа має готуватися до "ризику великої війни в серці континенту", водночас визнаючи, що США не будуть активно залучені в регіональну безпеку.
"Найвищим ризиком є ситуація, за якої подібна агресія співпадатиме з масштабною операцією в іншому регіоні світу, що відверне американські сили", - йдеться в документі.
https://varta1.com.ua/news/u-zviti-yevr ... 97487.html
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 11:32



пес Патрон і кіт Келлог
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 11:45

Матриця

  Xenon написав:
❗️Військові повернуться додому, коли ми переможемо ворога, – Зеленський щодо строків служби.


Перемоги можна досягти лише в бою, а оформлення кінця війни все одно буде дипломатичним – Володимир Зеленський
21 травня 2022 року
https://www.president.gov.ua/news/perem ... -vij-75225

"Ми хочемо миру, але як можна досягти миру з Росією? Тільки шляхом перемоги на полі бою в нашій країні, на нашій землі, щоб зупинити Росію.
03.04.23
https://censor.net/ua/news/3409753/myru ... zelenskyyi

Пряма мова: "Мені здається, на сьогодні зрозуміло, що зброєю на полі бою у цій війні не переможе жодна із сторін.
18 ЛЮТОГО 2025
https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/18/7498943/
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