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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14443144441444514446
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 13:23

  Schmit написав:Та не коштують вони стільки, продовжуй брехати, щоб виправдати бездіяльність та некомпетентність своєї зевлади, так само, як ти постійно виправдовуєш здачу Півдня майже без бою за три дня.

Розкажи це американцям )))
Знову брешеш.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 13:28

  Schmit написав:
  Сибарит написав:
  Schmit написав:Ну добре, десь з 10-ї до 20-ї хвилини вся суть є.

С отвращением послушал. Если без политики, все бы уместилось в 2 минуты.
Подтасовки начались с определения длины границы. Почему только 2 области? Заходить шахеды могут через всю границу, включая границу с рб, лбз и с моря. Уже нужно устроить. Также стоит учесть, что радиус действия радара сильно зависит от высоты цели.
Далее ещё интереснее. Перехватчики существуют, вроде даже недорогие. Не озвучено только, в каких объемах они могут выпускаться? Также не озвучена потребность, а она значительно больше количества целей, поскольку нужно держать запасы по всему кордону. Вряд ли это в ближайшей перспективе реально.
Гладко в теории, когда исполнения хочешь от кого-то другого.
Получается просто политическая возня.

И да, если такой кордон на границе организуют, он станет первым объектом атаки, и этот же умник первым начнет критиковать. Такие вещи делаются на приличной глубине.


Про перехоплювачі знають з 22-го року, вже можна було 10 разів наростити існуючі союзницькі виробництва, не кажучи вже про нові, які нам давно пропонували побудувати.
А зараз перехоплювачі приподносять, як неймовірна новинка - потужне рішення, тільки "дайте грошей".
Ну продовжуйте виправдовувати бездіяльність, некомпетентність і постійні запізнілі реакції керманичів, "так і пабідім".

відео від нашого ЛОМа-дроновода, орківський перехоплювач проштиркує кухонною вилкою наш БПЛА
https://www.facebook.com/watch?v=1491980332178655
Востаннє редагувалось flyman в Чет 17 лип, 2025 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 13:28

  unicdima написав:
  Schmit написав:Та не коштують вони стільки, продовжуй брехати, щоб виправдати бездіяльність та некомпетентність своєї зевлади, так само, як ти постійно виправдовуєш здачу Півдня майже без бою за три дня.

Розкажи це американцям )))
Знову брешеш.

Вартість ракети для системи Vampire, яка використовується для боротьби з безпілотниками становить близько 30 тисяч доларів, а ти розповідаєш, що дрон-перехоплювач - 125 тисяч.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 17 лип, 2025 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 13:34

*Келлог и Рубио сыграли ключевую роль в изменении позиции Трампа по отношению к России, — The Telegraph.

«Келлог сейчас выходит на передний план»... «Он и Рубио определяют новый подход»... *(С)

Лижня для Трампа.
Маск, Карлсон відсунуті.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 13:55

  Schmit написав:Вартість ракети для системи Vampire, яка використовується для боротьби з безпілотниками становить близько 30 тисяч доларів, а ти розповідаєш, що дрон-перехоплювач - 125 тисяч.


Армія США закупить у компанії Raytheon 600 перехоплювачів дронів Coyote 2C за ціною $125 тис. за одиницю.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 14:18

цікаво, а Китай в курсі?

❗️Уперше з початку повномасштабної настав час Зеленському зустрітися з лідером Китаю, — ОП
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 14:32

  unicdima написав:
  Schmit написав:Вартість ракети для системи Vampire, яка використовується для боротьби з безпілотниками становить близько 30 тисяч доларів, а ти розповідаєш, що дрон-перехоплювач - 125 тисяч.

Армія США закупить у компанії Raytheon 600 перехоплювачів дронів Coyote 2C за ціною $125 тис. за одиницю.

Там непонятно: есть слухи, что это не только за дроны оплата...
Армия США заключила контракт с компанией RTX на производство 600 дронов-перехватчиков Coyote 2C. Сумма контракта составляет 75 миллионов долларов.

Как сообщает издание Defense Post, контракт предполагает увеличение производственных мощностей для изготовления 6 тысяч кинетических и 700 единиц некинетических дронов Coyote, а также 252 стационарных, 52 мобильных пусковых установок, 118 стационарных радаров Ku-диапазона и 33 мобильных радаров.
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