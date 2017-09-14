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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14446144471444814449
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 20:08

  Banderlog написав: все просто, тому що він завяз в україні. І нато хотіло прийняти фінляндію а україну чогось не бере. І повір мені не візьме. Смислу нема ми і так віддали все що європі треба, і по ліміту- стільки скільки треба. Від робочих рук до необробленої деревини і солдатського мяса.
І не факт що фінляндія економічно виграла від вступу в нато. Щодо України ти ж не спориш що Україна економічно програла від перемоги майдану? Лиш не треба лепетать про цінності і гідність.

думки людини, яка особисто всіх намагається нажухати, й не розуміє, що люди можуть жити по-іншому.

Україна лише виграла від перемоги Майдану. якби клан Яників вкоренівся, то весь притомний бізнес почав би змінювати хазяїв. так, будь-яка революція призводить до деякого погіршення, але там де революції немає - то гарантоване погіршення. Куба, КНДР, та ж Біларусь...

очевидні речі, але для розумних людей, тому треба постійно їх повторювати... 8)
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 20:10

  unicdima написав:
  Banderlog написав:Не знайомий з творчістю цієї шановної пані, і дивитись не буду. )

Бугага, хтось вірить, що він не знає Латиніну? )))

може й не знає. але тоді всі ці поради космічного масштабу... :D "в печку" :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 20:25

вечірній дозор

вийшла на діжур вечірня зміна турбопотужних незламників
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 20:45

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:........
Сомневаюсь, что получится.
Гаечный ключ слабоват.

А я не сумніваюсь.
Чому це він "слабоват"? Не бачу жодної проблеми закручування гайок. Головне не робити це різко.

То вы просто не знаете, что такое настоящий гаечный ключ. :)
Поколение моих родителей ещё при Брежневе политические анекдоты рассказывали только на кухне и шёпотом. А мы смеялись над этим.
Но такой "гаечный ключ" за день не сделаешь. И за год тоже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 20:53

  Banderlog написав:.........
Не знайомий з творчістю цієї шановної пані, і дивитись не буду. )
Якщо кидаєш мені інформацію то в текстовій формі, мені відео дивитись неудобно.
Да нечего там смотреть.
Дешево и неумно.
Надёргать цитаты и выставить врагом и дебилом можно любого на форуме. Было бы желание.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 21:16

  Сибарит написав:
  Schmit написав:Ну добре, десь з 10-ї до 20-ї хвилини вся суть є.

С отвращением послушал. Если без политики, все бы уместилось в 2 минуты.
Подтасовки начались с определения длины границы. Почему только 2 области? Заходить шахеды могут через всю границу, включая границу с рб, лбз и с моря. Уже нужно устроить. Также стоит учесть, что радиус действия радара сильно зависит от высоты цели.
Далее ещё интереснее. Перехватчики существуют, вроде даже недорогие. Не озвучено только, в каких объемах они могут выпускаться? Также не озвучена потребность, а она значительно больше количества целей, поскольку нужно держать запасы по всему кордону. Вряд ли это в ближайшей перспективе реально.
Гладко в теории, когда исполнения хочешь от кого-то другого.
Получается просто политическая возня.

И да, если такой кордон на границе организуют, он станет первым объектом атаки, и этот же умник первым начнет критиковать. Такие вещи делаются на приличной глубине.
Не собирался слушать, видео Schmit"а достаточно однотипны.
Но прочитал ваш отзыв, стало интересно. Послушал с 10-й по 20-ю мин.
Отвращение - слабо сказано.
И да, на месте Юрочки я не стал бы хвастаться работой главным конструктором завода в 1991-1994. Те, кто тогда работали на заводах, хорошо знают, кого и как тогда назначали. И как работали.
ЛАД
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