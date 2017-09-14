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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14448144491445014451
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 10:36

Страны ЕС согласовали 18-й пакет санкций против россии

1. Снижена ценовая планка на российскую нефть до 47,6 долларов за баррель.

2. Запрещены сделки и инвестиции, связанные с газопроводами “Северный поток‑1” и “Северный поток‑2”.

3. Введён запрет на импорт нефтепродуктов, произведённых из российской нефти в третьих странах.

4. В санкционный список включены около 100 судов из «теневого флота» — им запрещён доступ в европейские порты и получение услуг.

5. Полный запрет на операции с 22 российскими банками, а также ограничения против иностранных банков, помогающих обходить санкции.

6. Введены ограничения на экспорт стратегических товаров на сумму около 2,5 млрд евро — включая технику, металлы, пластики и компоненты для дронов.

7. Введены санкции против российского нефтеперерабатывающего завода в Индии.

8. В список санкций добавлены новые юридические и физические лица — в том числе зарубежные компании, поддерживающие российский ВПК.

9. Ужесточён экспортный контроль технологий двойного назначения — особенно тех, что могут использоваться в дронах и вооружении.

https://amp.dw.com/ru/strany-es-soglaso ... a-73318893
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 11:36

Буряти у формі ЗСУ забили киянина до смерті.
З тексту судового засідання:
“після відмови виконати наказ майора - заспокоїтися, один з військовослужбовців ТЦК не менше трьох разів вдарив Н. в обличчя. А коли Н. впав, військовослужбовець ще 3-4
рази вдарив його електричним
шокером, потім схопив Н. за голову та почав бити головою об підлогу.
На цьому екзекуція не завершилися, адже представник ТЦК почав бити громадянина ногами по голові, а також стрибати йому ногами на грудну клітину.
Побиття Н. відбувалося кілька разів протягом майже усього шляху до Києва, при цьому офіцери на дії підлеглого не
реагували.
Після прибуття автобусу з мобілізованими на Зрошувальну 17А, військовослужбовець ТЦК просто витягнув Н. за ноги з автобусу та кинув на плацу збірного пункту.
Через деякий час на чоловіка, який лежав на плацу просто неба, звернули увагу, однак медикам, що прибули на виклик, залишилося лише констатувати смерть Н.”
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 11:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

тому що вівці
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 11:58

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:........
Сомневаюсь, что получится.
Гаечный ключ слабоват.

А я не сумніваюсь.
Чому це він "слабоват"? Не бачу жодної проблеми закручування гайок. Головне не робити це різко.

То вы просто не знаете, что такое настоящий гаечный ключ. :)
Поколение моих родителей ещё при Брежневе политические анекдоты рассказывали только на кухне и шёпотом. А мы смеялись над этим.
Но такой "гаечный ключ" за день не сделаешь. И за год тоже.

Вірно, для цього потрібні десятиліття.
Але Зе це(щоб анектоти не розказували) і не потрібно. Йому потрібні люди на фронті і для цього він потрохи урізає "права громадян". В чому проблема поступового закручуваня гайок?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:18

Обісрались з Умеровим знатно. А чувак просто хотів працювати вдома, в США, біля сімї
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:20

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:То вы просто не знаете, что такое настоящий гаечный ключ. :)
Поколение моих родителей ещё при Брежневе политические анекдоты рассказывали только на кухне и шёпотом. .

. В чому проблема поступового закручуваня гайок?
воно вже відбувається , недавно прийнято закон про збільшення чисельності сбу на 25 відсотків, і надання права використання зброї і спецтехніки.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:23

  Letusrock написав:Обісрались з Умеровим знатно. А чувак просто хотів працювати вдома, в США, біля сімї
так справи не робляться. він занадто багато знає щоб його просто так взяти і відпустити. Та іще і з сімєю.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:46

  Xenon написав:
Страны ЕС согласовали 18-й пакет санкций против россии

1. Снижена ценовая планка на российскую нефть до 47,6 долларов за баррель.

2. Запрещены сделки и инвестиции, связанные с газопроводами “Северный поток‑1” и “Северный поток‑2”.

3. Введён запрет на импорт нефтепродуктов, произведённых из российской нефти в третьих странах.

4. В санкционный список включены около 100 судов из «теневого флота» — им запрещён доступ в европейские порты и получение услуг.

5. Полный запрет на операции с 22 российскими банками, а также ограничения против иностранных банков, помогающих обходить санкции.

6. Введены ограничения на экспорт стратегических товаров на сумму около 2,5 млрд евро — включая технику, металлы, пластики и компоненты для дронов.

7. Введены санкции против российского нефтеперерабатывающего завода в Индии.

8. В список санкций добавлены новые юридические и физические лица — в том числе зарубежные компании, поддерживающие российский ВПК.

9. Ужесточён экспортный контроль технологий двойного назначения — особенно тех, что могут использоваться в дронах и вооружении.

https://amp.dw.com/ru/strany-es-soglaso ... a-73318893

а NLMK https://nlmk.com/ru/about/ свята корова - чіпати не можна
Заводи NLMK у Європі (ЄС)
1. NLMK La Louvière (Бельгія)

Адреса: Rue des Rivaux 2, 7100 La Louvière, Belgium

Телефон: +32 (64) 27 27 11
infoacier.be+15eu.nlmk.com+15nlmk.com+15

2. NLMK Clabecq (Бельгія)

Адреса: Rue de Clabecq 101, 1460 Ittre, Belgium

Телефон: +32 (2) 391 91 00
nlmk.com+11eu.nlmk.com+11nlmk.com+11

3. NLMK DanSteel (Данія)

Адреса: Havnevej 33, DK‑3300 Frederiksvaerk, Denmark

Телефон: +45 4777 03 33
Reddit+3eu.nlmk.com+3nlmk.com+3

4. NLMK Verona (Італія)

Адреса: Via Antonio Salieri 22, Vallese di Oppeano (VR) 37050, Italy

Телефон: +39 (045) 699 79 11
infosteel.eu+7eu.nlmk.com+7nlmk.com+7

5. NLMK Strasbourg (Франція)

Адреса: 1 rue du Bassin de l’Industrie, BP 89, 67016 Strasbourg Cedex, France

Телефон: +33 (388) 41 48 43
eu.nlmk.com+1

У 2022 році NLMK Group загалом отримала виручку близько 16,2 млрд USD
За попередніми оцінками, сегмент Європи (NLMK Europe) формує приблизно 15–18 % від глобальних продажів компанії. Зважаючи на цю частку, можна оцінити:

16,2 млрд×0,15=2,43 млрд USD
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 13:10

  Banderlog написав:
  Letusrock написав:Обісрались з Умеровим знатно. А чувак просто хотів працювати вдома, в США, біля сімї
так справи не робляться. він занадто багато знає щоб його просто так взяти і відпустити. Та іще і з сімєю.

Ні, він - просто барига. Бандит. Розглядати його на посаду посла у США було тупістю. Зеленському про це повідомили.
АндрейМ
 
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