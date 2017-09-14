З тексту судового засідання: “після відмови виконати наказ майора - заспокоїтися, один з військовослужбовців ТЦК не менше трьох разів вдарив Н. в обличчя. А коли Н. впав, військовослужбовець ще 3-4 рази вдарив його електричним шокером, потім схопив Н. за голову та почав бити головою об підлогу. На цьому екзекуція не завершилися, адже представник ТЦК почав бити громадянина ногами по голові, а також стрибати йому ногами на грудну клітину. Побиття Н. відбувалося кілька разів протягом майже усього шляху до Києва, при цьому офіцери на дії підлеглого не реагували. Після прибуття автобусу з мобілізованими на Зрошувальну 17А, військовослужбовець ТЦК просто витягнув Н. за ноги з автобусу та кинув на плацу збірного пункту. Через деякий час на чоловіка, який лежав на плацу просто неба, звернули увагу, однак медикам, що прибули на виклик, залишилося лише констатувати смерть Н.”
ЛАД написав:........ Сомневаюсь, что получится. Гаечный ключ слабоват.
А я не сумніваюсь. Чому це він "слабоват"? Не бачу жодної проблеми закручування гайок. Головне не робити це різко.
То вы просто не знаете, что такое настоящий гаечный ключ. Поколение моих родителей ещё при Брежневе политические анекдоты рассказывали только на кухне и шёпотом. А мы смеялись над этим. Но такой "гаечный ключ" за день не сделаешь. И за год тоже.
Вірно, для цього потрібні десятиліття. Але Зе це(щоб анектоти не розказували) і не потрібно. Йому потрібні люди на фронті і для цього він потрохи урізає "права громадян". В чому проблема поступового закручуваня гайок?
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У 2022 році NLMK Group загалом отримала виручку близько 16,2 млрд USD За попередніми оцінками, сегмент Європи (NLMK Europe) формує приблизно 15–18 % від глобальних продажів компанії. Зважаючи на цю частку, можна оцінити: