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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14450144511445214453>
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 14:05

  ЛАД написав:Но вы недавно рассказывали, как надо было бы проводить мобилизацию.

як в рф "... не дозволяє" (три крапки, щоб не ущімлять почуття вокерів)
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 18 лип, 2025 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 14:06

  Banderlog написав:воно вже відбувається , недавно прийнято закон про збільшення чисельності сбу на 25 відсотків, і надання права використання зброї і спецтехніки.

Збільшили якраз кількість бійців ЦСО А, які дуже ефективно воюють на фронті і за лінією фронту, приміром Павутина це їх робота, а тебе бачу це сильно нервує, переживаєш за своїх русскіх єдіновєрцев.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 14:12

Letusrock
Кожен день в країні до трьох вбивств, чому ви не постите їх?
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 14:15

Letusrock

ще раза три-чотири напиши одне і те саме )

На цій гілці багато разів писали "ТЦК не несуть відповідальності", але ... нюанс, це з матеріалів судового засідання

11 травня ТУ ДБР у місті Києві повідомило військовослужбовцю ТЦК про підозру за ч. 5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади із застосуванням насильства, яке спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу. Покарання – позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

12 травня Печерський райсуд обрав військовослужбовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на гауптвахті строком на 2 місяці.

2 липня Київський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції у силі.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 14:20

Letusrock

На Чернігівщині суд виніс вирок російському військовому, який чинив сексуальне насильство над цивільною жінкою

Слідчі відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління поліції Чернігівщини встановили, що воєнний злочин стався у березні 2022 року під час тимчасової окупації російськими військами частини Чернігівської області.За даними слідства, військовий окупаційної армії чинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 32-річної потерпілої за місцем її мешкання. Також окупант погрожував потерпілій згодом повернутися і повторити насильство.

Слідчі поліції Чернігівщини спільно з оперативниками УСР та фахівцями з кримінального аналізу встановили особу нападника – 38-річного мешканця республіки тива російської федерації, військовослужбовця однієї з мотострілецьких бригад окупаційних військ.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 14:34

  unicdima написав:Letusrock
Кожен день в країні до трьох вбивств, чому ви не постите їх?

Бо треба відрізняти побутові вбивства від терору системи
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 14:38

  Letusrock написав:
  unicdima написав:Letusrock
Кожен день в країні до трьох вбивств, чому ви не постите їх?

Бо треба відрізняти побутові вбивства від терору системи

Терор це коли такі як ти отримають по 10 років тюрми.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 14:39

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:..........
Поколение моих родителей ещё при Брежневе политические анекдоты рассказывали только на кухне и шёпотом. А мы смеялись над этим.
Но такой "гаечный ключ" за день не сделаешь. И за год тоже.

Вірно, для цього потрібні десятиліття.
Але Зе це(щоб анектоти не розказували) і не потрібно. Йому потрібні люди на фронті і для цього він потрохи урізає "права громадян". В чому проблема поступового закручуваня гайок?
Никакой проблемы.
Но анекдоты это просто пример.
А для того, чтобы обеспечить людей на фронте и без массового СЗЧ нужен гаечный ключ примерно такого же уровня.

Зявилось якесь "массового СЗЧ". До чого тут "массового СЗЧ"?
В 1940 було прям массове СЗЧ набагато маштабніше ніж зараз (правда тікали не в тил а в іншу сторону). Хоча в Сталіна був ого-го який "гаечный ключ" і 20 років закручування гайок перед цим.
Я не зовсім розумію що ви хочете сказати?
Я хочу сказати що ми можемо воювати під правлінням Зе ще років 10 і ніякий "гаечный ключ" не зламається. Населення на 10 років війни точно хватить.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 18 лип, 2025 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 14:39

Letusrock
терору системи


Террором системи вбивство стає тоді, коли система одобрила і не покарала вбивцю. А інакше це звичайне вбивство з боку «цивільного мобілізованого» (по класифікації обліківок кенделів) по відношенню до цивільного ухилянта.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 14:43

  unicdima написав:
  Letusrock написав:
  unicdima написав:Letusrock
Кожен день в країні до трьох вбивств, чому ви не постите їх?

Бо треба відрізняти побутові вбивства від терору системи

Терор це коли такі як ти отримають по 10 років тюрми.

звідки така гуманність? Я думаю мене як мінімум розстріляють за вироком трійки у складі: інваліда-мовного активіста, штурмовика з барбершопу та якоїсь соросні
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