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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1445214453144541445514456>
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:34

  Xenon написав:
Страны ЕС согласовали 18-й пакет санкций против россии

1. Снижена ценовая планка на российскую нефть до 47,6 долларов за баррель.

2. Запрещены сделки и инвестиции, связанные с газопроводами “Северный поток‑1” и “Северный поток‑2”.

3. Введён запрет на импорт нефтепродуктов, произведённых из российской нефти в третьих странах.

4. В санкционный список включены около 100 судов из «теневого флота» — им запрещён доступ в европейские порты и получение услуг.

5. Полный запрет на операции с 22 российскими банками, а также ограничения против иностранных банков, помогающих обходить санкции.

6. Введены ограничения на экспорт стратегических товаров на сумму около 2,5 млрд евро — включая технику, металлы, пластики и компоненты для дронов.

7. Введены санкции против российского нефтеперерабатывающего завода в Индии.

8. В список санкций добавлены новые юридические и физические лица — в том числе зарубежные компании, поддерживающие российский ВПК.

9. Ужесточён экспортный контроль технологий двойного назначения — особенно тех, что могут использоваться в дронах и вооружении.

https://amp.dw.com/ru/strany-es-soglaso ... a-73318893

турбопатріотів цікавлять закручування гайок ухилянтів, а не оті санкції
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:35

  whois2010 написав:
  pesikot написав:11 травня ТУ ДБР у місті Києві повідомило військовослужбовцю ТЦК про підозру за ч. 5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади із застосуванням насильства, яке спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу. Покарання – позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

"Я розповім вам про Україну своєї мрії" — Зелінський, 2019р.
І реальні пріорітети "краіни мрії" зразка 2025р.: за вбивство опрічнікамі раба дають (можливо) 8-12 років. За знищення прокурорського скотовоза - 15 років з конфіскацією.


Тобто, агента російських спецслужб потрібно було "панять и прастить" ?
Не вбив же ...

Суд визнав агента винним одразу за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб);
ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту);
ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами);
ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв).


За знищення майна ? Кажешь ...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:41

  unicdima написав:
  Banderlog написав:воно вже відбувається , недавно прийнято закон про збільшення чисельності сбу на 25 відсотків, і надання права використання зброї і спецтехніки.

Збільшили якраз кількість бійців ЦСО А, які дуже ефективно воюють на фронті і за лінією фронту, приміром Павутина це їх робота, а тебе бачу це сильно нервує, переживаєш за своїх русскіх єдіновєрцев.

Закон передбачає збільшення загальної чисельності СБУ: у мирний час - з 27 до 37 тисяч, в особливий період (крім періоду дії воєнного стану) - з 31 до 41 тисячі.

Чисельність Центру спеціальних операцій "А" становитиме 10 тисяч осіб, а на період дії воєнного стану - у кількості згідно з мобілізаційним планом, але не менше 10 тисяч.
https://www.rbc.ua/rus/news/rada-zbilshila-chiselnist-sbu-ta-yiyi-boyovogo-1752666639.html
Судя по этим цифрам, вряд ли увеличивается только ЦСО "А", но может быть.
А вот эта фраза несколько... удивляет:
Він зазначає, що чисельність “Альфи” на рівні 10 тисяч бійців закріплена і на воєнний, і на мирний періоди, адже “після завершення війни на полі бою, війна спецслужб тільки розпочнеться”.
https://militarnyi.com/uk/news/tsso-a-sbu-rozshyryat-do-10-tysyach-bijtsiv/
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:43

  pesikot написав:Тобто, агента російських спецслужб потрібно було "панять и прастить" ?
Не вбив же ...


котик, агентами рос спецслужб зараз називають навіть підлітків 16-ти річних.
коли у агента буде паспорт рф, посвідчення офіцера фсб, балалайка, я повірю, що це агент. А всі, кого ошукали, застрахали, змусили шантажом щось зробити проти прокурорів, то не агенти, а звичайні злочинці.
А, ну і росії було дуже важливо знищити цього прокурора, бо на ньому тримається вся оборона країни. Самомму не смішно?
Востаннє редагувалось whois2010 в П'ят 18 лип, 2025 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:43

  ЛАД написав:В тоталитарном Союзе под суд, кроме непосредственного убийцы, пошли бы все присутствовавшие офицеры.

Это говорит о том, что мы ещё очень далеки от тоталитаризма...
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:47

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:В тоталитарном Союзе под суд, кроме непосредственного убийцы, пошли бы все присутствовавшие офицеры.

Это говорит о том, что мы ещё очень далеки от тоталитаризма...

Ну так я о чём. :)
Хотя в чём-то можно бы и приблизиться.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:48

  ЛАД написав:А вот эта фраза несколько... удивляет

дивно що оператора обліківки ЛАДа дивує що "враг нє дрємлєт"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:48

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:В тоталитарном Союзе под суд, кроме непосредственного убийцы, пошли бы все присутствовавшие офицеры.

Это говорит о том, что мы ещё очень далеки от тоталитаризма...

це говорить про те, що в Україні зразка 2025р не працюють існуючі закони і норми права, яких достатньо.
Представник влади - бурят в пікселі - вбиває мобілізованого. Свідком є командир (можливо не один) цього бурята. Звідки в бурята електрошокер? Це штатне спорядження воїнів ЗСУ? Особи що спостерігали та не втрутилися, вони хто? Залишили людину в безпорадному стані? Відмовилися надати допомогу?
Я б на місці родичі судився з державою Україна, а потім додатково в єспч подав позив, бо наші будуть заминати максимально і відмазувати всіх, крім вже явного дебіла, котрий безпосередньо вбивав.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:51

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:В тоталитарном Союзе под суд, кроме непосредственного убийцы, пошли бы все присутствовавшие офицеры.

Это говорит о том, что мы ещё очень далеки от тоталитаризма...

Ну так я о чём. :)
Хотя в чём-то можно бы и приблизиться.

а женьщіни будуть общімі ("как вьіпить стакан воды")?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:55

  whois2010 написав:
  pesikot написав:Тобто, агента російських спецслужб потрібно було "панять и прастить" ?
Не вбив же ...


котик, агентами рос спецслужб зараз називають навіть підлітків 16-ти річних.
коли у агента буде паспорт рф, посвідчення офіцера фсб, балалайка, я повірю, що це агент. А всі, кого ошукали, застрахали, змусили шантажом щось зробити проти прокурорів, то не агенти, а звичайні злочинці.
А, ну і росії було дуже важливо знищити цього прокурора, бо на ньому тримається вся оборона країни. Самомму не смішно?
Ну как сказать.
Підліток, который за деньги поджигает авто военнослужащих, конечно, просто дурак, но одновременно как бы и "агент".
Человека, который даёт координаты завода, а позже координаты прилётов, даже если у него нет "паспорта рф, посвідчення офіцера фсб" и даже балалайки, вряд ли нельхя назвать "агентом". Даже если его "ошукали, застрахали, змусили шантажом щось зробити".
ЛАД
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