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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 19 лип, 2025 11:56
барабашов написав:
Ты дывы - наш нэзламный пражский пропагондон ёпнyл крушовице с утречка за ахметкины кроны и пошла каловентиляторная жара.
Половина гневных заклыкив на сторынци от нашего дтековского троцкого.
Шо, субботний опохмел у тебя пошел не по плану ? )
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Додано: Суб 19 лип, 2025 12:03
Жду с нетерпением когда полк "Ахмат" пробьёт каловую пробку с тыла потужного квадробера.
А ты тоже на ахметкином подсосе?
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барабашов
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Додано: Суб 19 лип, 2025 12:10
Shaman написав:
тому так, якби не Майдан було б ще гірше. наприклад, зараз би мобілізували населення України для війни в Прибалтиці, Молдові, Казахстані або Азербайджані. я не знаю, що було б - але нормального розвитку не було б
ну по перше не було ніякої диктатури при янику, за теперішніми мірками то все смішно... те що диктатура зароджувалась то теж тільки твої фантазії.
Кажеш воювали б всеодно? Чого ж білоруси не воюють в україні?
І хто сказав що нам гірше б воювалось в прибалтиці чи польщі ніж зараз в Україні?
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Banderlog
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Додано: Суб 19 лип, 2025 12:10
budivelnik написав: detroytred написав:
Так Україна та українці повинні орієнтуватися на Європу та європейські цінності чи аби ліпше, ніж в Ордло-рф?
Не зрозумів проти чого ти виступаєш?
1 Все залежить від системи координат
2 Так якщо ми в системі близькій до стану справ в ОРДЛО - то спочатку достатньо просто бути краще від ОРДЛО
2 Після виконання пункту 2 треба переходити до наступного правила
Треба робити краще ніж було зроблено так як описано в попередньому пункті.
От ця ЕВОЛЮЦІЙНІСТЬ і є тим шляхом який приведе людей туди куди вони хочуть прийти.
ПС
Останні 50 років розвитку світової економіки показали
Чим ліберальніший ринок - тим більша нерівномірність доходів
Чим ліберальніший ринок - тим швидше ростуть доходи як бідних так і багатих
Чим зарегульованіший ринок-тим повільніший ріст доходів але повільніший і ріст нерівномірності доходів
При зарегульованому ринку доходи бідних ростуть повільніше ніж доходи бідних в ліберальному ринку.
Тому зрозуміло , що завжди буде можливість бути як
Баба Яга завжди проти...
Бо бідні хочуть швидше багатіти( і це можливо в ліберальному але не можливо в зарегульованому) але бідні не хочуть щоб зростала нерівність( а це можливо тільки в зарегульованому)
Тому яке б рішення не прийняла влада - бідні( які більшість)-ЗАВЖДИ будуть проти... але варіант є
Загнати їх в концтабір щоб не зважати на їх бажання.
Що? Ніяк місія, співи без рефлексії на мене не виходять?(((((((((
Терпця вистачило лише на декілька діб...
Да ти ніколи не розумів... й не можеш, бо ... місіонер (ще й до того ж тупо-впертий з комплексами..).
Місіонери ... апріорі не спроможні розуміти нікого й нічого хто-що знаходиться поза межами їх місії-місіонерства.
Тому й ти вимушений постійно рефлексити та будувати свої співи на брехні, складати єралашики, як влучно визначив тут ще роки тому колега Пуенте.
З тобою обмін думками, обговорення, як з адвентистами 7 дня, свідками Єгови й те -- вони хоч не такі агресивні та підло-мудачі, як ти. Не брешуть на особисту адресу співрозмовника.
Тому лісом, впертий місіонер, лісом. Співай якось без мене, халявщик. Лікуй комплекси.
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Додано: Суб 19 лип, 2025 12:15
барабашов написав:
Жду с нетерпением когда полк "Ахмат" пробьёт каловую пробку с тыла потужного квадробера.
А ты тоже на ахметкином подсосе?
Ты, шо ли, проснулся без трусов и сильной болью в жопной дырке ? )
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Додано: Суб 19 лип, 2025 12:17
Banderlog написав: Shaman написав:
тому так, якби не Майдан було б ще гірше. наприклад, зараз би мобілізували населення України для війни в Прибалтиці, Молдові, Казахстані або Азербайджані. я не знаю, що було б - але нормального розвитку не було б
ну по перше не було ніякої диктатури при янику
Тільки бізнеса віджимали, політичних опонентів саджали ... то так, диктатури не було )
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Додано: Суб 19 лип, 2025 12:18
МАДЯР базує
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Додано: Суб 19 лип, 2025 12:23
Banderlog написав:
Кажеш воювали б всеодно? Чого ж білоруси не воюють в україні?
Ключовий момент!
Однозначна побудова на найнегативнійшому з можливих варіантів.
В якості підстави для випереджувальних дій.
І хз вірне таке рішення чи ні.
Але застосувується воно дуже часто.
І всіма.
В тому числі і рфією.
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Додано: Суб 19 лип, 2025 12:26
pesikot написав: Banderlog написав: Shaman написав:
тому так, якби не Майдан було б ще гірше. наприклад, зараз би мобілізували населення України для війни в Прибалтиці, Молдові, Казахстані або Азербайджані. я не знаю, що було б - але нормального розвитку не було б
ну по перше не було ніякої диктатури при янику
Тільки бізнеса віджимали, політичних опонентів саджали ... то так, диктатури не було )
Але й до введення санкцій проти своїх же громадян якось не дійшли ((
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Додано: Суб 19 лип, 2025 12:39
detroytred написав: pesikot написав: Banderlog написав:
ну по перше не було ніякої диктатури при янику
Тільки бізнеса віджимали, політичних опонентів саджали ... то так, диктатури не було )
Але й до введення санкцій проти своїх же громадян якось не дійшли ((
>>> Тільки бізнеса віджимали
А пэрэсичному точно не пофиг как сегодня зовут владельца завода, на котором этот пэрэсичный работает? 🤔
А ту же Мотор Сич продали под утилизацию...
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