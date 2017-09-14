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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 19 лип, 2025 16:13
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
а при Сталине - диктатура уже была или ещё нет? 🤔
дурника вмикаєш? чи типу петросян?
була, була - сталінізм - одна з найжорстокіших диктатур з великою кількістю жертв. українці це відчули, як ніхто інший...
Шлангуешь? чи типу петросян? - была вот прямо в 24м?
Начинал он тоже с вполне безобидных (и местами полезных) индустриализаций, перешел к коллективизации. А потом понеслось - "выборы нэначаси", "конституция - на паузе"...
таки дурник
1924 рік, срср - ще немає диктатури
чи ти вважаєш, що тоді суцільний НЕП був - а червоний терор та хлопці в шкірянках з гарячими серцями та холодними головами коли були?
в срср виборів не було вже, не будемо про імітацію. чи на яких виборах обрали Сталіна?
а в нас зараз вибори на ПАУЗІ, бо війна - про яку різні провокатори постійно мовчать й намагаються прикладного МИРНОГО життя співставити з країною, що воює...
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Додано: Суб 19 лип, 2025 16:19
Hotab написав:_hunter
Ленін теж починав з втікання в Німеччину. А потім..
може Хантера треба теж зарані тойво.. Сифілісом від Крупськоі і в Мавзолей
порівняв - Ленін, це людина, яка була на чолі руху, що зніс весь устрій Російської імперії... а що зніс ху.нтер - хіба що пограничний шлагбаум, коли тікав з України
Мерц трохи краник прикриє з соціалом на халяву - миттєво повернеться, бо хто ж його там годувати буде... а тут може Banderlog
халявними сосисками покормить, Успіх
вже ні
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Додано: Суб 19 лип, 2025 16:26
_hunter написав: detroytred написав: pesikot написав:
"Banderlog" писав - ну по перше не було ніякої диктатури при янику
Тільки бізнеса віджимали, політичних опонентів саджали ... то так, диктатури не було )
Але й до введення санкцій проти своїх же громадян якось не дійшли ((
detroytred, це ж ти голосував за Зеленського.
Це ж ти верещав тоді "я не стільки голосую за Зеленського, скільки проти Порошенко" та "військові за зеленського і проти Порошенко
Тому не потрібно зараз робити вигляд, що ти не при справах
"Не нужно стыдливо натягивать юбочку на коленки на приему у венеролога" )
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Додано: Суб 19 лип, 2025 16:31
_hunter написав:
>>> Тільки бізнеса віджимали
А пэрэсичному точно не пофиг как сегодня зовут владельца завода, на котором этот пэрэсичный работает? 🤔
ага ... "а какая разница ?"
Только, для себя лично у тебя есть разница, быть в Украине или быть в Германии
То разница таки есть )
-- А какая разница ?
-- Одна даёт, а другая только дразнится
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Додано: Суб 19 лип, 2025 16:35
Shaman написав: _hunter написав:
...........
Шлангуешь? чи типу петросян? - была вот прямо в 24м?
Начинал он тоже с вполне безобидных (и местами полезных) индустриализаций, перешел к коллективизации. А потом понеслось - "выборы нэначаси", "конституция - на паузе"...
таки дурник
1924 рік, срср - ще немає диктатури
чи ти вважаєш, що тоді суцільний НЕП був - а червоний терор та хлопці в шкірянках з гарячими серцями та холодними головами коли були?
в срср виборів не було вже, не будемо про імітацію. чи на яких виборах обрали Сталіна?
............
С историей у вас совсем плохо.
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