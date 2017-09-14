RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14459144601446114462
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 16:13

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:а при Сталине - диктатура уже была или ещё нет? 🤔

дурника вмикаєш? чи типу петросян?

була, була - сталінізм - одна з найжорстокіших диктатур з великою кількістю жертв. українці це відчули, як ніхто інший...

Шлангуешь? чи типу петросян? - была вот прямо в 24м? ;)
Начинал он тоже с вполне безобидных (и местами полезных) индустриализаций, перешел к коллективизации. А потом понеслось - "выборы нэначаси", "конституция - на паузе"...

таки дурник :D 1924 рік, срср - ще немає диктатури :lol: чи ти вважаєш, що тоді суцільний НЕП був - а червоний терор та хлопці в шкірянках з гарячими серцями та холодними головами коли були?

в срср виборів не було вже, не будемо про імітацію. чи на яких виборах обрали Сталіна? ;)

а в нас зараз вибори на ПАУЗІ, бо війна - про яку різні провокатори постійно мовчать й намагаються прикладного МИРНОГО життя співставити з країною, що воює...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9112
З нами з: 29.09.19
Подякував: 769 раз.
Подякували: 1628 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 16:19

  Hotab написав:_hunter
Ленін теж починав з втікання в Німеччину. А потім..
може Хантера треба теж зарані тойво.. Сифілісом від Крупськоі і в Мавзолей

порівняв - Ленін, це людина, яка була на чолі руху, що зніс весь устрій Російської імперії... а що зніс ху.нтер - хіба що пограничний шлагбаум, коли тікав з України :lol:

Мерц трохи краник прикриє з соціалом на халяву - миттєво повернеться, бо хто ж його там годувати буде... а тут може Banderlog халявними сосисками покормить, Успіх вже ні :mrgreen:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9112
З нами з: 29.09.19
Подякував: 769 раз.
Подякували: 1628 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 16:26

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  pesikot написав:
    "Banderlog" писав - ну по перше не було ніякої диктатури при янику

Тільки бізнеса віджимали, політичних опонентів саджали ... то так, диктатури не було )

Але й до введення санкцій проти своїх же громадян якось не дійшли ((



detroytred, це ж ти голосував за Зеленського.
Це ж ти верещав тоді "я не стільки голосую за Зеленського, скільки проти Порошенко" та "військові за зеленського і проти Порошенко

Тому не потрібно зараз робити вигляд, що ти не при справах

"Не нужно стыдливо натягивать юбочку на коленки на приему у венеролога" )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11637
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 16:31

  _hunter написав:>>> Тільки бізнеса віджимали
А пэрэсичному точно не пофиг как сегодня зовут владельца завода, на котором этот пэрэсичный работает? 🤔


ага ... "а какая разница ?"

Только, для себя лично у тебя есть разница, быть в Украине или быть в Германии

То разница таки есть )

-- А какая разница ?
-- Одна даёт, а другая только дразнится
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11637
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 16:35

  Shaman написав:
  _hunter написав:...........
Шлангуешь? чи типу петросян? - была вот прямо в 24м? ;)
Начинал он тоже с вполне безобидных (и местами полезных) индустриализаций, перешел к коллективизации. А потом понеслось - "выборы нэначаси", "конституция - на паузе"...

таки дурник :D 1924 рік, срср - ще немає диктатури :lol: чи ти вважаєш, що тоді суцільний НЕП був - а червоний терор та хлопці в шкірянках з гарячими серцями та холодними головами коли були?

в срср виборів не було вже, не будемо про імітацію. чи на яких виборах обрали Сталіна? ;)
............
С историей у вас совсем плохо. :(
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35321
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5346 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 16:36

Притула розповів про плани сина щодо навчання та чи стоїть він на обліку у ТЦК
Сергій наголосив, що Дмитро має бажання навчатися в Україні, проте це залежить від того, чи зможе він за результатами НМТ вступити на державне навчання.

"Навчання за кордоном він закінчить у червні наступного року, по ідеї. Але якщо він зараз добре здасть НМТ і зможе пробитися на державний в один виш, то ми схилимося до навчання там. Поки так. Останні кілька тижнів у нас будуть дискусії з ним, його мамою для вирішення короткотривалої перспективи. Та я такий, щоби тут, звичайно. Тим більше, що є його бачення і бажання. Він хоче тут. Але знову ж таки, є багато моментів", - підсумував Притула. 8)
https://tabloid.pravda.com.ua/lounge/se ... i-2011040/


Притула закликав молодь не виїжджати з України: "Після війни тут будуть високі зарплати" 8)
Під час зустрічі з молоддю Сергій Притула зазначив, що демографічна ситуація в Україні створює унікальні можливості для працевлаштування та стрімкого кар’єрного зростання.

За його словами, 7 мільйонів українців наразі перебувають у країнах ЄС, ще 5 мільйонів залишаються на тимчасово окупованих територіях.
Притула каже, що дуже важливо, аби в країні залишалися молоді спеціалісти, адже це необхідно для її відновлення після війни.

яке ж воно лицемірне :x
https://focus.ua/uk/lifestyle/714874-se ... i-zarplati
jump
 
Повідомлень: 4839
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14459144601446114462
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 106633
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 286627
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 948019
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.