Додано: Нед 20 лип, 2025 08:48

budivelnik написав: detroytred написав: Тупень, ти роками оспорюєш мою чітку позицію про вирішальну роль-вплив можновладців-управлінців-регуляторів в загальному процесі суспільних подій. Тупень, ти роками оспорюєш мою чітку позицію про вирішальну роль-вплив можновладців-управлінців-регуляторів в загальному процесі суспільних подій. Дупень

Чітка позиція- це та яку можна пояснити і повторити...

Тому те що ти називаєш місіонерство або єралашик - це позиція..

Суть її в наступному

Береш долю в свої руки , шляхом постійного заощадження 30% доходів з метою подальшого їх вкладання у ріст професійного рівня або купівлю обладнання/технологій.. і цим створюєш свій власний капітал. який в подальшому дозволить тобі і твоїй сімї НЕ ЗАЛЕЖАТИ від рішень інших...



А те що ти пропонуєш

прочитати теоретиків від економіки

чи теоретиків від совка

чи ще якихось теоретиків..

Немає нічого спільного з ТВОЄЮ думкою.

Ти простий паразито-ретранслятор білого шуму...

Нікого не цікавить думка зіновьє на совковому шабаші в 1929 році....

Бо це вже історія і повторити ДІЇ тих часів-СЬОГОДНІ не можливо , точно так само як не можливо повторити дії Бальцеровича чи Лікуаня....



Але ти як попугай розповідаєш що вчорашні варіанти можливі в сьогоднішній час.



Я ж пояснюю

треба взяти вчорашній варіант, модернізувати його з урахуванням дій сьогоднішніх успішних - тоді й вийде результат..



І так

Можновладці можуть працювати краще... як і будь-хто з нас, але при цьому

покращення НАШИХ зусиль-покращує НАШЕ життя

а от чи буде покращення НАШОГО життя від покращення дій можновладців-це вилами по воді писано , бо не можливо ПОКРАЩИТИ одночасно життя всіх. ДупеньЧітка позиція- це та яку можна пояснити і повторити...Тому те що ти називаєш місіонерство або єралашик - це позиція..Суть її в наступномуБереш долю в свої руки , шляхом постійного заощадження 30% доходів з метою подальшого їх вкладання у ріст професійного рівня або купівлю обладнання/технологій.. і цим створюєш свій власний капітал. який в подальшому дозволить тобі і твоїй сімї НЕ ЗАЛЕЖАТИ від рішень інших...А те що ти пропонуєшпрочитати теоретиків від економікичи теоретиків від совкачи ще якихось теоретиків..Немає нічого спільного з ТВОЄЮ думкою.Ти простий паразито-ретранслятор білого шуму...Нікого не цікавить думка зіновьє на совковому шабаші в 1929 році....Бо це вже історія і повторити ДІЇ тих часів-СЬОГОДНІ не можливо , точно так само як не можливо повторити дії Бальцеровича чи Лікуаня....Але ти як попугай розповідаєш що вчорашні варіанти можливі в сьогоднішній час.Я ж пояснюютреба взяти вчорашній варіант, модернізувати його з урахуванням дій сьогоднішніх успішних - тоді й вийде результат..І такМожновладці можуть працювати краще... як і будь-хто з нас, але при цьомупокращення НАШИХ зусиль-покращує НАШЕ життяа от чи буде покращення НАШОГО життя від покращення дій можновладців-це вилами по воді писано , бо не можливо ПОКРАЩИТИ одночасно життя всіх.

Тупий місіонер, те, що ти пропонуєш ("Береш долю в свої руки , шляхом постійного заощадження 30% доходів з метою подальшого їх вкладання у ріст професійного рівня або купівлю обладнання/технологій.. і цим створюєш свій власний капітал...) -- це кеп-очевидність, банальщина. І головне - це спосіб для ОКРЕМОЇ людини.Предметом же є розвиток, збагачення суспільства-країни (більшості громадян).Тобто навіть для твого варіанту рішення потрібно що?Щоб цій твоїй банальщині послідувала більшість (або достатня кількість громадян).Проблема як це зробити.Твоє подальше рішення:- кожному підійти до дзеркала...- чекати, поки дозріє-з'явиться ота кількість.Тобто: або чарівна паличка, або ждунство.В той час, коли інші країни реформуються та втікають ще далі в розвитку від України.В противагу твоїй відсеб'ятині дійсно фахівці і головне ПРАКТИКИ реформування країн-суспільств РЕАЛЬНО вирішують питання розвитку країни, ринку, суспільства.Не чекаючи...І не а-ля твоїм дзеркалом, а практичними кроками...Але всі ці інструменти-рішення в руках кого?Можновладців-управлінців-регуляторів.Це саме вони створюють умови і здатні впливати на суспільство, ринок, країну, на більшість населення.В тому числі на те, щоб навіть твоє бачення про збільшення кількості підприємців (бажаючих створювати, накопичувати капітал) зростала швидше, ніж природньо.Тобто навіть твоє рішення ці можновладці-управлінці-регулятори можуть:- або пришвидшити;- або пригальмувати;- або і овсі тимчасово повернути вспять.А ти, чепушило, навіть в своєму мікрорайоні, місті не можеш нічого зробити, щоб вплинути на процес.Бо не маєш інструментів впливу.Не можновладець-управлінець-регулятор.Тому Мортимер і казав постійно: єдине рішення - це самим стати владою і реалізовувати...Бо треба мати інструменти.Щоб реалізувати хоч вчорашнє (кейнсе-бальцеровичевське-куанівське), хоч сьогоднішнє, хоч майбутнє.Саме про це мова.І саме в цьому ключовому ти помиляєшся. Не віддупляєш елементарного.Зробив помилку в основі і на цій помилці побудував -- зате своє(((, ноу-хау, власна позиція (((А те що вона помилкова та дурна, то й пофіг.Твій єралашик той же: ти підмінив предмет - розвиток, збагачення суспільства-країни на збагачення особи. Екстраполював рішення для частного на для загального. Мікро- на макро-.І носишся з цією дурнею, як дурень з писаною торбою.Вдаючи хероїчного місіонера...І на останок: якщо ти винайдеш щось суто своє якесь, то це мінімум кандидатська. А для отаких питань - це мінімум докторська, скоріше Нобелівська. І всесвітнє визнання...Але твої співи-пісульки й нафіг нікому не потрібні в якості вирішення проблеми-питання країни-суспільства. Бо банальщина недоречна..Про яку ти, чудило, голосиш -- суто власна, а не чиясь, позиція.Ти хворий невіглас з амбіціями місіонера.Спробуй місіонерити без мене. Лісом.