О хантере не понял. Это к чему?
Та по совокупності. Якщо вже по режиму воєнного часу.
За якусь типу продану мною недвігу - хай живе. Всі можуть помилитись .
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Додано: Нед 20 лип, 2025 02:33
ЛАД
Та по совокупності. Якщо вже по режиму воєнного часу.
За якусь типу продану мною недвігу - хай живе. Всі можуть помилитись .
Додано: Нед 20 лип, 2025 08:36
Щось в тебе підгорає. Лесю Українку, і Шевченка, і Франка - друкували українською, очевидно напевно не хотіли перекладати. Всю іншу літературу - технічну, закордонну художню - все було кацапомовне.
По школам - там шкіл в районі не було інших. Чи кататись в інший район за гроші яких не було? В цьому була суть совка - дефіцит всього, навіть можливостей.
До речі, щодо Конан Дойля, я купляв ще в Україні книги українського видавництва англійською. Так що українці - не бидло як ти вважаєш і пропагуєш на цьому форумі 24/7.
Свою національність ти не хочеш розкривати, але 99% імовірність що ти русскій.
Востаннє редагувалось BIGor в Нед 20 лип, 2025 09:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 лип, 2025 08:36
Хуженебудет
Додано: Нед 20 лип, 2025 08:48
Тупий місіонер, те, що ти пропонуєш ("Береш долю в свої руки , шляхом постійного заощадження 30% доходів з метою подальшого їх вкладання у ріст професійного рівня або купівлю обладнання/технологій.. і цим створюєш свій власний капітал...) -- це кеп-очевидність, банальщина. І головне - це спосіб для ОКРЕМОЇ людини.
Предметом же є розвиток, збагачення суспільства-країни (більшості громадян).
Тобто навіть для твого варіанту рішення потрібно що?
Щоб цій твоїй банальщині послідувала більшість (або достатня кількість громадян).
Проблема як це зробити.
Твоє подальше рішення:
- кожному підійти до дзеркала...
- чекати, поки дозріє-з'явиться ота кількість.
Тобто: або чарівна паличка, або ждунство.
В той час, коли інші країни реформуються та втікають ще далі в розвитку від України.
В противагу твоїй відсеб'ятині дійсно фахівці і головне ПРАКТИКИ реформування країн-суспільств РЕАЛЬНО вирішують питання розвитку країни, ринку, суспільства.
Не чекаючи...
І не а-ля твоїм дзеркалом, а практичними кроками...
Але всі ці інструменти-рішення в руках кого?
Можновладців-управлінців-регуляторів.
Це саме вони створюють умови і здатні впливати на суспільство, ринок, країну, на більшість населення.
В тому числі на те, щоб навіть твоє бачення про збільшення кількості підприємців (бажаючих створювати, накопичувати капітал) зростала швидше, ніж природньо.
Тобто навіть твоє рішення ці можновладці-управлінці-регулятори можуть:
- або пришвидшити;
- або пригальмувати;
- або і овсі тимчасово повернути вспять.
А ти, чепушило, навіть в своєму мікрорайоні, місті не можеш нічого зробити, щоб вплинути на процес.
Бо не маєш інструментів впливу.
Не можновладець-управлінець-регулятор.
Тому Мортимер і казав постійно: єдине рішення - це самим стати владою і реалізовувати...
Бо треба мати інструменти.
Щоб реалізувати хоч вчорашнє (кейнсе-бальцеровичевське-куанівське), хоч сьогоднішнє, хоч майбутнє.
Саме про це мова.
І саме в цьому ключовому ти помиляєшся. Не віддупляєш елементарного.
Зробив помилку в основі і на цій помилці побудував -- зате своє(((, ноу-хау, власна позиція (((
А те що вона помилкова та дурна, то й пофіг.
Твій єралашик той же: ти підмінив предмет - розвиток, збагачення суспільства-країни на збагачення особи. Екстраполював рішення для частного на для загального. Мікро- на макро-.
І носишся з цією дурнею, як дурень з писаною торбою.
Вдаючи хероїчного місіонера...
І на останок: якщо ти винайдеш щось суто своє якесь, то це мінімум кандидатська. А для отаких питань - це мінімум докторська, скоріше Нобелівська. І всесвітнє визнання...
Але твої співи-пісульки й нафіг нікому не потрібні в якості вирішення проблеми-питання країни-суспільства. Бо банальщина недоречна..
Про яку ти, чудило, голосиш -- суто власна, а не чиясь, позиція.
Ти хворий невіглас з амбіціями місіонера.
Спробуй місіонерити без мене. Лісом.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 20 лип, 2025 08:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 лип, 2025 08:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
економічна школа будівельника -це кіосаківський "Бідний татко" для домогосподарок: "щоб корова давала більше молока і менше їла, її потрібно більше доїти і менше годувати"
Додано: Нед 20 лип, 2025 08:59
Додано: Нед 20 лип, 2025 09:01
Саме так.
І то в теоретика проблема з реалізацією цієї своєї ж пропозиції, бо базується на - якщо кожен підійде до дзеркала... або коли вимруть совки (з'являться будівельники капіталізму).
На чарівній паличці або ждунстві.
Додано: Нед 20 лип, 2025 09:04
....не буду довго сперичатися з "знатоком справ на фронті , дезертирів , репресій" Кожного дня спілкуюсь з пораненими солдатами у лікарні ....
Так ...устали ,ЖАРА , неймовірний напряг ,багато інших чинників але бойовий дух ,віра в перемогу на високому рівні .
...ви , мабуть як і "yama" навідуєтесь на форум щоб висратись .
Мабуть у під,їзді біля лифту зловили і наказали....
Додано: Нед 20 лип, 2025 09:28
Додано: Нед 20 лип, 2025 09:41
допустим. І шо? Росіян в україні по останньому перепису було 16 процентів. Російськомовних за 40.
Сирський наприклад тож не русин, як і зеленський. І шепну вам по секреиу сирський говорить російською. Кінчайте це фаріонство.
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