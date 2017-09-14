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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 лип, 2025 17:14
unicdima написав:
.......
Це і треба зробити. Конституцію приймали коли народ був задурений русскім фейком про братскій народ, а треба було вчити історію, русскіє завжди були, є і будуть головним ворогом України.
С историей у вас очень плохо.
Когда Богдан подписывал угоду з москалями, то тоже "русскіє ... були ... головним ворогом України"?
Не напомните, Бандера был осуждён российским/советским судом "за організацію вбивства Броніслава Перацького", который был міністром внутрішніх справ России/СССР?
Львов до 1939 когда-нибудь входил в состав России?
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Додано: Нед 20 лип, 2025 17:16
_hunter написав:
Не поверишь - развивать
- и народ к вам потянется. И москальщина - сама-собой пропадет...
У меня, например, до сих пор "детская травма" на "а с этой четверти, дети, мы будем учить историю на мове - приказ районо"
И да: Шаман там вчера вскольз вопрос Ингушетии и русских поднял. Потом, правда, понял что предлагает, похоже - и решил съехать с вопроса... Вы тоже за что-то подобное?
ти коли брешеш, то якось себе обмежуй - бо моя дитяча травма - терпіти не можу, коли нахабно брешуть
про Чечню я згадав в конкретному питанні - чи треба руським чеченців боятися - з дуже показовим прикладом. але чеченці - це вже історія, а буряти та тувинці - це поки що майбутнє.
а все інше - це твої вигадки. я тільки не розумію, чи в тебе дійсно в голові думки плутаються, чи ти цинічний провокатор?
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Додано: Нед 20 лип, 2025 17:20
ЛАД написав:
Не напомните, Бандера был осуждён российским/советским судом "за організацію вбивства Броніслава Перацького", который был міністром внутрішніх справ России/СССР?
Львов до 1939 когда-нибудь входил в состав России?
На той момент було ДВА ворога
СРСР і Польща
Перші хотіли знищити капіталізм але за це вимагали забути мову
Другі хотіли знищити мову/віру але не проти щоб залишився капіталізм...
Ми надавали по пиці і першим і другим.
І станом на сьогодні
Польща нам союзник
наступник СРСР педерація - ворог...
Тобто Бандера воював з ворогами... І до речі застрелив його кагебіст СРСР без суду і слідства...
Як бачиш- Поляки виявились більш адекватними.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 17:30
Shaman написав: _hunter написав:
Не поверишь - развивать
- и народ к вам потянется. И москальщина - сама-собой пропадет...
У меня, например, до сих пор "детская травма" на "а с этой четверти, дети, мы будем учить историю на мове - приказ районо"
И да: Шаман там вчера вскольз вопрос Ингушетии и русских поднял. Потом, правда, понял что предлагает, похоже - и решил съехать с вопроса... Вы тоже за что-то подобное?
а все інше - це твої вигадки. я тільки не розумію, чи в тебе дійсно в голові думки плутаються, чи ти цинічний провокатор?
Дивіться, успішний юрист _hunter виїхав, очікуючи, що все швидко закінчиться - або Україна переможє, або Росію все захопить (скоріше, це він очікував)
Виявилось, що все це затягнулось, йому доводиться всі свої юридичні знання витрачати, щоб не злітити з 500 ойро допомоги
Зусилль багато, а вихлопу мало )
Тому він такий нервовий )
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Додано: Нед 20 лип, 2025 17:39
ЛАД написав: budivelnik написав:
............Що за подвійні трактування?
.........
ви не маєте права ВИМАГАТИ від українців говорити або розуміти російську
А где я такого вимагав?
А вот как раз вы вимагаєте
. Называя разговор на русском підлістю или зрадою.
не забувайте, ЛАД, що ми зараз живемо під час війни, коли російської розмовляють окупанти, а 76% населення радісно російською це підтримують. тому так, я розумію НЕБАЖАННЯ когось чути/читати російську мову в публічній площині. зверніть увагу, тут ніхто не каже про заборону спілкування в побуті. питання в публічний площині. й ще в тому, що українську мову зобов'язані розуміти, а російську - ні.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 17:42
unicdima написав: холява написав: _hunter написав:
там очень большие вопросы к тому, как национальность писалась - "со слов стало известно"? - у меня, например, записанно "украинец", но если "по крови" считать - ее меньше 50%... Ну и опять же: если русский - национальности не помеха - о чем, вообще, "терки"?
а решта , що більша 50% , НЕВЖЕ НІМЕЦЬ ?(лицар )
"Мама – русская, папа – юрист"
я теж подумав так, до того ж з тієї категорії, яку називають трьома буквами - але не можу написати, бо звинуватять в антисемітизмі
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Додано: Нед 20 лип, 2025 17:48
_hunter - типовий росіянин ) то ж ніякого антисемітизму )
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Додано: Нед 20 лип, 2025 17:48
unicdima написав: detroytred написав: unicdima написав:
Так ніхто з кацапомовних, русскощелепних і не обгрунтував потребу русского язика в Україні.
Дик, сама по собі наявність громадян УКРАЇНИ, які мають потребу в російській мові, вже є цілком достатнім обгрунтуванням "потреби русского язика в Україні."
Ти обгрунтуй потребу, а не займайся словоблудством.
потреба у виконанні положень КУ це що?
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Додано: Нед 20 лип, 2025 17:56
Water написав: ЛАД написав: unicdima написав:
Так ніхто з кацапомовних, русскощелепних і не обгрунтував потребу русского язика в Україні.
Обгрунтуйте, будь ласка, нагальну потребу англійської мови в Україні.
Вполне можно обойтись. Как в Союзе - все учили, но мало кто знал.
Шо в Союзє вчили? Доволі часто німецьку, чому? Тому-що багато технічної літератури було на німецькій.
Англійську ми вчили раз на тиждень.
Для чого англійська? Тому-що з високою вирогідністю можна спілкуватись будь з ким, китаєць це або німець, або турок.
німецьку історично так склалось,
також вивчали в школі: французьку, англійську, за іспанську не чув, хоча теж одна із основних мов ООН
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Додано: Нед 20 лип, 2025 18:10
budivelnik написав: ЛАД написав:
Не напомните, Бандера был осуждён российским/советским судом "за організацію вбивства Броніслава Перацького", который был міністром внутрішніх справ России/СССР?
Львов до 1939 когда-нибудь входил в состав России?
На той момент було ДВА ворога
СРСР і Польща
За часів Богдана теж?
Перші хотіли знищити капіталізм але за це вимагали забути мову
Другі хотіли знищити мову/віру але не проти щоб залишився капіталізм...
Щось погано вимагали (перші). Видавили масовими тиражами українських письменників. Сьогодні таких тиражей і близько нема.
Ми (?) надавали по пиці і першим і другим.
Це з розряду: "И мы пахали"?
І станом на сьогодні
Польща нам союзник
наступник СРСР педерація - ворог...
Станом на сьогодні -так. З єдиною поправкою РФ - не наступник СРСР, скоріше наступник Російської імперії (щодо ідеології).
Але це сьогодні. unicdima
писав: " русскіє завжди були, є і будуть
головним ворогом України". Можливо, якби не Богдан, ми б вже давно були поляками. Чи ще хтозна ким.
Географічне положення на перехресті дає вигоди, але і дуже небезпечне.
Мали або приєднатись до когось, або самім стати імперією.
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