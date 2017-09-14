Додано: Нед 20 лип, 2025 19:25

ЛАД написав: Географічне положення на перехресті дає вигоди, але і дуже небезпечне.

Мали або приєднатись до когось, або самім стати імперією. Географічне положення на перехресті дає вигоди, але і дуже небезпечне.Мали або приєднатись до когось, або самім стати імперією.

Це педераційна логіка при чому з точки зору світового розвитку-дико застаріла...Київ в момент найвищого розвитку - був на перехресті Схід/Захід....Галичина була на перехресті.. і входила як мінімум в кілька впливових на свій час державоутворень...Це і королівство часів Короля Данила...Це і складова Галицько-Волинської Держави , частину якого потім окупувало Польща і Князівство Литовське, потім перейшло під керування Австро-Угорщини, потім знову Польщі, потім СРСР потім Україна....В цей самий час педерація-стала васалом Золотої Орди і була цим васалом до моменту переходу Галичини в Австроугорську...Тобто історія Київської Русі/Галичини/України - має такі самі сторінки як і історія педераціїТому питання- чому педераційна більш важлива з твоєї точки зору?Тільки тому що австоругорщина не проводила мовну дискримінацію а педерація - проводила?І останнєНа рахунокми пахалі. я і трактор..-це відрижка совка...Трактор -це капітал , і якщо я ЗАРОБИВ на трактор а ти в драних лаптях тягнеш соху - то це ТВОЄ горе і моя перемога.Українці - Україну відстояли і не були асимільовані ні фіноуграми ні поляками ні австріяками....А от хто такі московіти? потомки золотої орди які пробують пртендувати на історію тих хто їх окупуваши вивів з болота?