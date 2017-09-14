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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1448214483144841448514486>
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 19:03

  Shaman написав:............
він як в тому діалозі:
"- ви єврей?
- я руський.
- ааа. а я - американський" :lol:
Анекдот старенькмй.
Но вы таки что-то имеете против евреев?
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 19:03

  Shaman написав:
  pesikot написав:
  Shaman написав:я теж подумав так, до того ж з тієї категорії, яку називають трьома буквами - але не можу написати, бо звинуватять в антисемітизмі 8)

_hunter - типовий росіянин ) то ж ніякого антисемітизму )

він як в тому діалозі:
"- ви єврей?
- я руський.
- ааа. а я - американський" :lol:

Гы-гы-гы -- смешно...
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... kraine.jpg
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 19:04

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:ти відповідаєш в тому ж стилі - дивлячись хто саме й якої національності ;)

Ты сегодня что-то ну совсем связность речи потерял... Где ты там ответ увидел? :shock: - там два вопроса.

ти бачу останнім часом розважаєшся тим, що відповідаєш своєму опоненту його ж словами? напевне спробу тролінгу можна зарахувати, але це лише тролінг. обговорювати щось з тролем - це витрачати час й лише годувати його. але щоб бути якісним тролем - треба мати розум - а це не про тебе ;) ти за цей час хоч трохи Sprechen Sie Deutsch? чи лише "Жё нё манж па сис жур"? :lol:

Ааа... это не неадекватность была - такой типа тонкий тролинг? :roll: ясно-понятно...
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 19:10

  ЛАД написав:Но вы таки что-то имеете против евреев?


Ты таки да, давно известно )

Но ты же против Израиля, вот в чём вопрос ...
И за СССР с Россией ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 19:11

  ЛАД написав:
  Shaman написав:............
він як в тому діалозі:
"- ви єврей?
- я руський.
- ааа. а я - американський" :lol:
Анекдот старенькмй.
Но вы таки что-то имеете против евреев?

не анекдот, а цитата з Веллера. ні, я дуже толерантна людина 8) , хочу можу жартувати на грані фолу - але головне жартувати. й є важливий нюанс - в'язні концтабору можуть собі дозволити жартувати про себе, хоч гумор й чорний, бо інакше можна з глузду з'їхати. а от коли про це жартують у Фелькішер Беобахтер - це зовсім інше. але оцей нюанс не всі розуміють...

й так, я маю дещо проти окремих поганців - ху.нтер один з таких 8) терпіти не можу пихатих дурнів...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 20 лип, 2025 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 19:16

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:............
він як в тому діалозі:
"- ви єврей?
- я руський.
- ааа. а я - американський" :lol:
Анекдот старенькмй.
Но вы таки что-то имеете против евреев?

... але оцей нюанс не всі розуміють...

А еще не все понимают, в чем смысл "антисемитского" юмора: и почему в совке принадлежность к приходилось учень тщательно скрывать...
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 19:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:P.s. Тут писали об изучении укр. и русского языка в школах. Насколько помню, когда я учился уроков было одинаково (в русскоязычных школах).

В російськомовних школах все викладання - російською, плюс урокі руского язика і літератури і українська мова звучала тільки на уроках української мови і літератури, яких було бувало менше ніж уроків англійської. Оце і є русифікація на практиці.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 19:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Географічне положення на перехресті дає вигоди, але і дуже небезпечне.
Мали або приєднатись до когось, або самім стати імперією.
Це педераційна логіка при чому з точки зору світового розвитку-дико застаріла...
Київ в момент найвищого розвитку - був на перехресті Схід/Захід....
Галичина була на перехресті.. і входила як мінімум в кілька впливових на свій час державоутворень...
Це і королівство часів Короля Данила...
Це і складова Галицько-Волинської Держави , частину якого потім окупувало Польща і Князівство Литовське, потім перейшло під керування Австро-Угорщини, потім знову Польщі, потім СРСР потім Україна....
В цей самий час педерація-стала васалом Золотої Орди і була цим васалом до моменту переходу Галичини в Австроугорську...
Тобто історія Київської Русі/Галичини/України - має такі самі сторінки як і історія педерації
Тому питання- чому педераційна більш важлива з твоєї точки зору?
Тільки тому що австоругорщина не проводила мовну дискримінацію а педерація - проводила?

І останнє
На рахунок
ми пахалі. я і трактор..
-це відрижка совка...
Трактор -це капітал , і якщо я ЗАРОБИВ на трактор а ти в драних лаптях тягнеш соху - то це ТВОЄ горе і моя перемога.
Українці - Україну відстояли і не були асимільовані ні фіноуграми ні поляками ні австріяками....
А от хто такі московіти? потомки золотої орди які пробують пртендувати на історію тих хто їх окупуваши вивів з болота?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 19:48

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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 19:51

  unicdima написав:
  Banderlog написав:Росію підтримуєш ти , провокуючи внутрішні конфлікти на грунті віри , релігії та розпалюючи міжнаціональну ворожнечу. За це між іншим є окрема кримінальна стаття.
Ми воюєм проти російської держави а не проти росіян.

З тобою кацаповірун все ясно, ти б на фронті в своїх русскіх братушек не стріляв би.
ти дибіл? не здатний відрізнити солдат що воюють проти України від росіян громадян України? Так Сирський теж росіянин і розмовляє російською і повно солдат говорить російською і полковників з третина російськомовних.
Де ти служиш , чудо пришелепкувате, що росіян не бачиш?
То мож тут памятаєш Фріза? Він теж російськомовний...
Banderlog
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