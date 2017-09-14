_hunter написав:А еще не все понимают, в чем смысл "антисемитского" юмора: и почему в совке принадлежность к приходилось учень тщательно скрывать...
один дурень може більше запитати, ніж десять розумних відповісти
та мне от тебя подтверждения не нужно - я и так в курсе
Shaman написав:а чому в російській імперії була смуга осілості? а чого написали Майн камф? а чого ми бачимо ознаки антисемітизму ще в Айвенго, в 12 сторіччі? терміну антисемітизм ще не було, а ознаки вже були...
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 20 лип, 2025 20:10, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Какая доля людей читала технічну літературу хоть на немецком, хоть на английском? Да и сегодня это на уровне 1, может, 2% населения. + для чтения специальной литературы нужен несколько "специальный" английский и техническую литературу читать проще.
Я читав та продовжую читать.
"З високою вирогідністю можна спілкуватись будь з ким" - возможно. Но и с "високою вирогідністю" не сможете. С другой стороны, у многих возникает такая необходимость?
Не скажу за всю Україну, на власному прикладі можу сказать: є можливість навчатись та працювать. З російською це дуже важко, де б ви не були, це тільки на росісі. В Болгарії, Грузії, Молдові, Турції, Естонії трішки знають, але для роботи думаю ні.
Аналогично на власному прикладі можу сказать - в Европе с английским именно для работы - все примерно так же: "трішки знають, але для роботи думаю ні"
Water написав:......... Я читав та продовжую читать. ......... Не скажу за всю Україну, на власному прикладі можу сказать: є можливість навчатись та працювать. З російською це дуже важко, де б ви не були, це тільки на росісі. В Болгарії, Грузії, Молдові, Турції, Естонії трішки знають, але для роботи думаю ні.
А я с этим спорил? Но ещё раз. Сколько людей в Украине, которым это необходимо? 1%? Или всё-таки 2%? Это не нужно даже нашим заробитчанам, которые пополняют статистику украинцев, выезжавших за границу. Большинство ездят в Польшу, в Чехию. Вряд ли они там общаются на английском.
ЛАД написав:P.s. Тут писали об изучении укр. и русского языка в школах. Насколько помню, когда я учился уроков было одинаково (в русскоязычных школах).
В російськомовних школах все викладання - російською, плюс урокі руского язика і літератури і українська мова звучала тільки на уроках української мови і літератури, яких було бувало менше ніж уроків англійської. Оце і є русифікація на практиці.
"В російськомовних школах все викладання - російською" - верно. Естественно, кроме уроков укр. языка и литературы. То, что их было меньше, чем уроков английского, вы что-то путаете. Разве что в спецшколах с углублённым изучением английского. Но сколько их было в то время? Тем не менее, у нас все после школы свободно говорили по-украински. Кроме тех, кто был освобождён. В основном. дети военных, но их было очень немного.
unicdima написав:....... З тобою кацаповірун все ясно, ти б на фронті в своїх русскіх братушек не стріляв би.
ти дибіл? не здатний відрізнити солдат що воюють проти України від росіян громадян України? Так Сирський теж росіянин і розмовляє російською і повно солдат говорить російською і полковників з третина російськомовних. Де ти служиш , чудо пришелепкувате, що росіян не бачиш? То мож тут памятаєш Фріза? Він теж російськомовний...
Мне интересно, в кого стреляет на фронте unicdima. По легенде он в армии. Интересно, в своей части он уже отстрелял всех російськомовних? Может уже переходить к уничтожению врагов по ту сторону фронта?
Shaman написав:...... а чому в російській імперії була смуга осілості? а чого написали Майн камф? а чого ми бачимо ознаки антисемітизму ще в Айвенго, в 12 сторіччі? терміну антисемітизм ще не було, а ознаки вже були...
И к чему вы об этом вспомнили? Что сказать-то хотели?
Shaman написав:не зрозумів про Корею - а чого не було - будівництва демократії чи під керівництвом США? про США я трохи утрую, аде на підставі розвитку трьох країн після 2СВ - Німеччини, Японії та тієї ж Кореї - результати ми бачимо
Я специально выделил. По-моему, понятно, что вопрос "под руководством США".
а чиї військові бази були в Кореї? від кого залежала небезпека? тому й вплив був відповідний
два головних недоліки - при автократіях закінчується змінність людей при владі, й не лише на верхніх рівнях, а всюди. як наслідок - значно зростає корупція - не завжди, але дуже вірогідно.
Угу. При Сталине совершенно не было "змінності людей при владі".
є й такі моделі диктатур - але ви гадаєте це надто ефективним? й гадаєте при такій системі люди визнають свої помилки чи ховають їх до останнього?
й ще головна проблема автократій - відсутність негативного зворотного зв'язку для влади. ви ЛАД ніколи в житті не стикалися з питанням, хто піде до керівництва розповідати про проблеми? так от, в автократіях такі люди просто зникають при владі, й диктатор чує лише приємні новини.
Вы уверены?
так впевнений. це вже психологія - ніхто не любить слухати погані новини. а у диктаторів це ще дуже підсилюється манією величчі...
не здивуюсь, що путін вважає, що перемога близько, бо йому так доповідають, й нема ЖОДНОЇ людини, яка сказала б - треба приставати на угоду Трампа - дурних немає.
Может, и так. А, может, и нет. Возможно, они ошибаются все вместе, а, возможно, и не ошибаются. Посмотрите на условия, которые им предлагают сегодня. В 2022 требовали отвод войск со всех оккупированных территорий, в т.ч., если не ошибаюсь, и из Крыма. Сегодня США согласны признать Крым российским официально. И согласны на рпв (и мир) по сегодняшней ЛБЗ. Кто знает, что будет позже.
це припущення. й неважливо помиляються вони чи ні - але вони не обговорюють навіть варіант капітуляції - з царем звичайно, між собою може й обговорюють, але дуже обережно.
в 2022 році США нічого не вимагали офіційно, наскільки пам'ятаю. а ця пропозиція Трампа - це для путіна була пропозиція стати чи то царицею, чи то дворянкою. путін що? правильно, захотів стати володаркою морською (дивись вище про манію величчі диктаторів) - подивимось, чим це закінчиться. можемо ще раз казку перечитати.
й ще раз - рішення почати війну прийняв путін й невеличке коло наближених. велика купа людей при владі була в шоці від цього - але їх не питали - теж класична ознака автократії.
успішні розвинені країни можна назвати багато - назвіть хоч одну успішну автократію з часів 2СВ
Уже в зубах навязло - Сингапур. Да и Китай вы вряд ли назовёте "демократией".
чому Сінгапур виключення - бо там лідер знайшов в собі сили відійти від влади й запровадити вибори. до речі, розвиток Китаю теж співпав, коли Ден відійшов від влади, ба більше запровадив змінність влади. але ця змінність без Дена спрацювала лише один цикл, а потім Сі вирішив - а навіщо, я найкращий керівник Китаю й історія Китаю - ми її спостерігаємо - а що станеться з Китаєм, коли він пішов на конфронтації з Заходом?
ви багато знаєте диктатур, де перейшли до виборів за життя диктатора - ми їх неодноразово називали, бо їх дуже небагато - Чілі, Сінгапур, та ж Корея. все здається. а у нас пів СНД керівники планують правити до смерті...
Кстати, вы много назовёте государств, которые были слаборазвитыми до 2МВ и стали богатыми после благодаря демократии? Кроме Ю. Кореи. Все остальные "успішні розвинені країни" были такими и до войны. Восстановились после войны, действительно, с поддержкой США. Финансовой, а не благодаря "построению демократии под руководством США". Ещё как-то можно подвести под эту категорию Японию, но она тоже не была слаборазвитой до 2МВ.
Східна Європа - після розвалу срср - хтось більше, хтось менше - але розвинулися всі. а в Німеччині Схід досі не може наздогнати Захід - а різниця лише 50 років.
взагалі Корея та Німеччина дуже показово - одна нація, але різні системи господарювання (в Кореї навіть навпаки - розвинена Північ й бідний сг Південь). рахунок - на табло. Фінляндія рахується? Китай та Тайвань ті ж самі - одна нація, різні системи.
ЛАД, ви ж бачите, що ну немає прикладів ефективного розвитку автократій. на окремих етапах - так. при наявності енергоресурсів - є можливість деякий час (але Венесуела вже все). там, де треба виробляти - автократії програють. КНДР приклад незмінної автократії протягом десятирічь.
бо ми ще не обговорили цю різницю - капіталізм-соціалізм. соціалізм в Венесуелі - бензин - це вже дефіцит. впровадять соціалізм в Сахарі - пісок стане дефіцитом