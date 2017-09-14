Додано: Нед 20 лип, 2025 20:42

ЛАД написав: Shaman написав: не зрозумів про Корею - а чого не було - будівництва демократії чи під керівництвом США? про США я трохи утрую, аде на підставі розвитку трьох країн після 2СВ - Німеччини, Японії та тієї ж Кореї - результати ми бачимо не зрозумів про Корею - а чого не було - будівництва демократії чи під керівництвом США? про США я трохи утрую, аде на підставі розвитку трьох країн після 2СВ - Німеччини, Японії та тієї ж Кореї - результати ми бачимо Я специально выделил.

По-моему, понятно, что вопрос "под руководством США". Я специально выделил.По-моему, понятно, что вопрос "под руководством США".

два головних недоліки - при автократіях закінчується змінність людей при владі, й не лише на верхніх рівнях, а всюди. як наслідок - значно зростає корупція - не завжди, але дуже вірогідно. Угу.

При Сталине совершенно не было "змінності людей при владі". Угу.При Сталине совершенно не было "змінності людей при владі".

й ще головна проблема автократій - відсутність негативного зворотного зв'язку для влади. ви ЛАД ніколи в житті не стикалися з питанням, хто піде до керівництва розповідати про проблеми? так от, в автократіях такі люди просто зникають при владі, й диктатор чує лише приємні новини. Вы уверены? Вы уверены?

не здивуюсь, що путін вважає, що перемога близько, бо йому так доповідають, й нема ЖОДНОЇ людини, яка сказала б - треба приставати на угоду Трампа - дурних немає. Может, и так. А, может, и нет. Возможно, они ошибаются все вместе, а, возможно, и не ошибаются. Посмотрите на условия, которые им предлагают сегодня. В 2022 требовали отвод войск со всех оккупированных территорий, в т.ч., если не ошибаюсь, и из Крыма. Сегодня США согласны признать Крым российским официально. И согласны на рпв (и мир) по сегодняшней ЛБЗ. Кто знает, что будет позже. Может, и так. А, может, и нет. Возможно, они ошибаются все вместе, а, возможно, и не ошибаются. Посмотрите на условия, которые им предлагают сегодня. В 2022 требовали отвод войск со всех оккупированных территорий, в т.ч., если не ошибаюсь, и из Крыма. Сегодня США согласны признать Крым российским официально. И согласны на рпв (и мир) по сегодняшней ЛБЗ. Кто знает, что будет позже.

успішні розвинені країни можна назвати багато - назвіть хоч одну успішну автократію з часів 2СВ Уже в зубах навязло - Сингапур.

Да и Китай вы вряд ли назовёте "демократией". Уже в зубах навязло - Сингапур.Да и Китай вы вряд ли назовёте "демократией".

Кстати, вы много назовёте государств, которые были слаборазвитыми до 2МВ и стали богатыми после благодаря демократии? Кроме Ю. Кореи.

Все остальные "успішні розвинені країни" были такими и до войны. Восстановились после войны, действительно, с поддержкой США. Финансовой, а не благодаря "построению демократии под руководством США". Ещё как-то можно подвести под эту категорию Японию, но она тоже не была слаборазвитой до 2МВ.

а чиї військові бази були в Кореї? від кого залежала небезпека? тому й вплив був відповіднийє й такі моделі диктатур - але ви гадаєте це надто ефективним? й гадаєте при такій системі люди визнають свої помилки чи ховають їх до останнього?так впевнений. це вже психологія - ніхто не любить слухати погані новини. а у диктаторів це ще дуже підсилюється манією величчі...це припущення. й неважливо помиляються вони чи ні - але вони не обговорюють навіть варіант капітуляції - з царем звичайно, між собою може й обговорюють, але дуже обережно.в 2022 році США нічого не вимагали офіційно, наскільки пам'ятаю. а ця пропозиція Трампа - це для путіна була пропозиція стати чи то царицею, чи то дворянкою. путін що? правильно, захотів стати володаркою морською (дивись вище про манію величчі диктаторів) - подивимось, чим це закінчиться. можемо ще раз казку перечитати.й ще раз - рішення почати війну прийняв путін й невеличке коло наближених. велика купа людей при владі була в шоці від цього - але їх не питали - теж класична ознака автократії.чому Сінгапур виключення - бо там лідер знайшов в собі сили відійти від влади й запровадити вибори. до речі, розвиток Китаю теж співпав, коли Ден відійшов від влади, ба більше запровадив змінність влади. але ця змінність без Дена спрацювала лише один цикл, а потім Сі вирішив - а навіщо, я найкращий керівник Китаюй історія Китаю - ми її спостерігаємо - а що станеться з Китаєм, коли він пішов на конфронтації з Заходом?ви багато знаєте диктатур, де перейшли до виборів за життя диктатора - ми їх неодноразово називали, бо їх дуже небагато - Чілі, Сінгапур, та ж Корея. все здається. а у нас пів СНД керівники планують правити до смерті...Східна Європа - після розвалу срср - хтось більше, хтось менше - але розвинулися всі. а в Німеччині Схід досі не може наздогнати Захід - а різниця лише 50 років.взагалі Корея та Німеччина дуже показово - одна нація, але різні системи господарювання (в Кореї навіть навпаки - розвинена Північ й бідний сг Південь). рахунок - на табло. Фінляндія рахується? Китай та Тайвань ті ж самі - одна нація, різні системи., ви ж бачите, що ну немає прикладів ефективного розвитку автократій. на окремих етапах - так. при наявності енергоресурсів - є можливість деякий час (але Венесуела вже все). там, де треба виробляти - автократії програють. КНДР приклад незмінної автократії протягом десятирічь.бо ми ще не обговорили цю різницю - капіталізм-соціалізм. соціалізм в Венесуелі - бензин - це вже дефіцит. впровадять соціалізм в Сахарі - пісок стане дефіцитом