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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14484144851448614487
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 20:46

  ЛАД написав:Кроме тех, кто был освобождён. В основном. дети военных, но их было очень немного.

Освобождение не предусматривало предмет - украинская литература. Изучали. Оценка по предмету указывлась в табеле.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 20:47

  ЛАД написав:
  Shaman написав:......
а чому в російській імперії була смуга осілості? а чого написали Майн камф? а чого ми бачимо ознаки антисемітизму ще в Айвенго, в 12 сторіччі? терміну антисемітизм ще не було, а ознаки вже були...
И к чему вы об этом вспомнили?
Что сказать-то хотели?

а чого ви попереднє запитання не залишили в цитаті? людина спитала, чого в срср приховували, що єврей, й як це заважало? я відповів, що явище антисемітизму доволі поширене й має довгу історію.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 20:51

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:А еще не все понимают, в чем смысл "антисемитского" юмора: и почему в совке принадлежность к приходилось учень тщательно скрывать...

один дурень може більше запитати, ніж десять розумних відповісти

та мне от тебя подтверждения не нужно - я и так в курсе :lol:
  Shaman написав:а чому в російській імперії була смуга осілості? а чого написали Майн камф? а чого ми бачимо ознаки антисемітизму ще в Айвенго, в 12 сторіччі? терміну антисемітизм ще не було, а ознаки вже були...

а якщо в курсі, то закінчуй тролінг, бо він недолугий. ти зайвий раз підтверджуєш, що ти щось пишеш не з метою спілкування, а для втягування в беззмістовну суперечку...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 20:56

  jump написав:В Одесі лікар із Харкова потрапив до реанімації після сутички з представниками ТЦК https://zn.ua/ukr/UKRAINE/v-odesi-likar ... -ttsk.html
Там було два буси. Від одного він утік. Другий збив у такий спосіб, що поламалось три ребра. Одне ребро прокололо легеню. У момент, коли його намагалися посадити до салону, йому затисло голову дверима. Лікарі змогли врятувати його життя".
https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/20/7522635/

лікар переїхав з Харкова до Одеси, 1-й день вийшов на роботу... :shock:


На Волині чоловік побив лопатою військовослужбовців ТЦК та втік.
На відео видно, як чоловік напав на п’ятьох представників ТЦК, після чого ті розбіглися та поїхали. :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/20/7522591/

епічне відео :lol:
5 цивільних непридатних до бойових дій, розбіглись як миші до нір :lol:
намагались паканути тєрпілу
Тєрпіла виявився працьовитим хлопцем, узяв до мозолистих рук лопату...

а чого від тебе немає новин, як закатували наших полонених? як людей піддають тортурам в тюрмах Раші? як людям важко потрапити на окуповані території за потреби? ні, це не цікавить? цікавить один нетиповий випадок з тисячі на день, які проходять?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 21:02

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:один дурень може більше запитати, ніж десять розумних відповісти

та мне от тебя подтверждения не нужно - я и так в курсе :lol:
  Shaman написав:а чому в російській імперії була смуга осілості? а чого написали Майн камф? а чого ми бачимо ознаки антисемітизму ще в Айвенго, в 12 сторіччі? терміну антисемітизм ще не було, а ознаки вже були...

ти зайвий раз підтверджуєш, що ти щось пишеш не з метою спілкування, а для втягування в беззмістовну суперечку...

Т.е. это я начал весь вечер петросянить на тему вопроса о национальности? :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 21:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Уже по шесть постов на странице от пражского ахметкиного пропагондона.
Такое рвение от хорошей оплаты за гиперпотужный пост об улучшении и антирусификации или там плётка хорошая на галере?
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 21:25

  барабашов написав:Уже по шесть постов на странице от пражского ахметкиного пропагондона.
Такое рвение от хорошей оплаты за гиперпотужный пост об улучшении и антирусификации или там плётка хорошая на галере?

Боров, в тебе алкоголь закінчився? абстинентний синдром? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 21:28

  Shaman написав:як людям важко потрапити на окуповані території за потреби? ні, це не цікавить?

нашо тобі гнида на окуповані території, втратив зв'язок з куратором?
і чому це важливіше ніж те що пише jump?
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 21:34

  budivelnik написав:
  барабашов написав:А все комсомольские и партийные активисты(ну и "буряты" в КГБ и милиции) доморощенные были или засланцы с Нижних Тагилов?
У нас було засилля дітей військових , які відслуживши в сибіру/далекому сході - на пенсію їхали жити в Прибалтику, Західну Україну, Крим....

Про то что холёные штабные офицеры пропив 20лет в Заьайклье или на Камчатке могли выбить себе квартиру в Крыму(ну не в село ж под Джанкоем к татарам они ехали) я в курсе.
Квартир же опять сильно много там и не строили. Чисто под таких военных. Не генералов.
Ладно в Ригу и Юрмалу они так выбирались, хотя там море не каждый год фонтан. Хотя опять же там под них новотройки не строили гектарами.
Во Львов им(кацапью проперженному) с сибирских пердей переться то зачем? Где им там жить, им микрорайоны панелек Горбачёв понастраивал? Или они в вашем регионе родились и с 17ти лет до пенсии в СА в пердях окацапились полностью, а их дети в тех школах Сахалина и Хакасии про Шевченко и Тычину с Сосюрой и не слышали?
барабашов
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