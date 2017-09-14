Додано: Пон 21 лип, 2025 00:38

Ой+ написав: ...........

У Львові в центрі дуже багато історичних будинків були заселені військовими та їх сім'ями а також різними "спеціалістами". Це на місце поляків та євреїв. Там був штаб ПрикВО, якісь структури Варшавського договору. ...........У Львові в центрі дуже багато історичних будинків були заселені військовими та їх сім'ями а також різними "спеціалістами". Це на місце поляків та євреїв. Там був штаб ПрикВО, якісь структури Варшавського договору.

Викладання у багатьох вишах дійсно провадилось російською, навіть якщо і студенти і викладачі були всі українці. Підручників українською просто не було.

Это простите, в каком году? После войны?Но будивельник пишет о том, что туда массово ехали отставники после службы бог знает где. Так что тут, скорее, правНе знаю, как во Львове, но в Харькове так было точно.Но вы знаете, я себе слабо представляю перевод 9-томника теорфизики Ландау-Лифшица на укр. язык. В Союзе книги были дешёвыми по мировым меркам. Учебники тем более. Тираж наукр. языке был бы очень небольшой. Соответственно или должна быть очень высокая цена, или очень большая дотация. + стоимость перевода. Кстати, интересно, как этот вопрос решается сегодня?К тому же распределение было по всему Союзу. Человеку, учившемуся на украинском, было бы тяжело работать в Новосибирске или Москве. Так что, думаю, даже если бы была возможность, практически все выбрали бы обучение на русском. Во всяком случае, по очень многим специальностям. Хотя, конечно, по некоторым было бы вполне возможно и обучение на украинском. Кстати, не знаю не было ли такого на агроспециальностях. Вполне допустима аналогия с тем, как в Индии в вузах господствует английский. И не потому, что он мировой (это уже дополнительный плюс), а потому, что это был язык метрополии.