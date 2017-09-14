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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 лип, 2025 21:46
барабашов написав:
Во Львов им(кацапью проперженному) с сибирских пердей переться то зачем? Где им там жить, им микрорайоны панелек Горбачёв понастраивал? Или они в вашем регионе родились и с 17ти лет до пенсии в СА в пердях окацапились полностью, а их дети в тех школах Сахалина и Хакасии про Шевченко и Тычину с Сосюрой и не слышали?
У Львові в центрі дуже багато історичних будинків були заселені військовими та їх сім'ями а також різними "спеціалістами". Це на місце поляків та євреїв. Там був штаб ПрикВО, якісь структури Варшавського договору. Викладання у багатьох вишах дійсно провадилось російською, навіть якщо і студенти і викладачі були всі українці. Підручників українською просто не було.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 21:51
Shaman написав: _hunter написав:
А еще не все понимают, в чем смысл "антисемитского" юмора: и почему в совке принадлежность к приходилось учень тщательно скрывать...
один дурень може більше запитати, ніж десять розумних відповісти
а чому в російській імперії була смуга осілості? а чого написали Майн камф? а чого ми бачимо ознаки антисемітизму ще в Айвенго, в 12 сторіччі? терміну антисемітизм ще не було, а ознаки вже були...
і палестинці/араби/друзи семіти, а в часи Айвенго хіба хрестові походи
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 20 лип, 2025 22:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 23:59
tumos написав: ЛАД написав:
Кроме тех, кто был освобождён. В основном. дети военных, но их было очень немного.
Освобождение не предусматривало предмет - украинская литература. Изучали. Оценка по предмету указывлась в табеле.
Не знаю.
Когда я учился освобождали и от того, и от другого.
Слабо себе представляю изучение литературы без изучения языка.
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Додано: Пон 21 лип, 2025 00:03
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
......
а чому в російській імперії була смуга осілості? а чого написали Майн камф? а чого ми бачимо ознаки антисемітизму ще в Айвенго, в 12 сторіччі? терміну антисемітизм ще не було, а ознаки вже були...
И к чему вы об этом вспомнили?
Что сказать-то хотели?
а чого ви попереднє запитання не залишили в цитаті? людина спитала, чого в срср приховували, що єврей, й як це заважало? я відповів, що явище антисемітизму доволі поширене й має довгу історію.
В истории это объяснялось религией и тем, что "евреи Христа распяли".
Союз был атеистическим государством, так что такое объяснение не прокатывает.
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ЛАД
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Додано: Пон 21 лип, 2025 00:11
Shaman написав:
........
а чого від тебе немає новин, як закатували наших полонених? як людей піддають тортурам в тюрмах Раші? як людям важко потрапити на окуповані території за потреби? ні, це не цікавить? цікавить один нетиповий випадок з тисячі на день, які проходять?
Для врага это почти естественно и повлиять на это мы не можем.
А вот то, что описывает jump
происходит внутри страны и делается нашими гражданами.
А ехать на оккупированные территории во время войны... это за пределами моего понимания. Вы себе представляете такое во время 2МВ?
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Додано: Пон 21 лип, 2025 00:32
ЛАД написав:
Для врага это почти естественно и повлиять на это мы не можем.
А вот то, что описывает jump
происходит внутри страны и делается нашими гражданами.
А ехать на оккупированные территории во время войны... это за пределами моего понимания. Вы себе представляете такое во время 2МВ?
І що апісиваєт цей пропагандон ждун крім фейків про ЗСУ?
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Додано: Пон 21 лип, 2025 00:38
Ой+ написав:
...........
У Львові в центрі дуже багато історичних будинків були заселені військовими та їх сім'ями а також різними "спеціалістами". Це на місце поляків та євреїв. Там був штаб ПрикВО, якісь структури Варшавського договору.
Это простите, в каком году? После войны?
Но будивельник пишет о том, что туда массово ехали отставники после службы бог знает где. Так что тут, скорее, прав Барабашов
.
Викладання у багатьох вишах дійсно провадилось російською, навіть якщо і студенти і викладачі були всі українці. Підручників українською просто не було.
Не знаю, как во Львове, но в Харькове так было точно.
Но вы знаете, я себе слабо представляю перевод 9-томника теорфизики Ландау-Лифшица на укр. язык. В Союзе книги были дешёвыми по мировым меркам. Учебники тем более. Тираж на
укр. языке был бы очень небольшой. Соответственно или должна быть очень высокая цена, или очень большая дотация. + стоимость перевода. Кстати, интересно, как этот вопрос решается сегодня?
К тому же распределение было по всему Союзу. Человеку, учившемуся на украинском, было бы тяжело работать в Новосибирске или Москве. Так что, думаю, даже если бы была возможность, практически все выбрали бы обучение на русском. Во всяком случае, по очень многим специальностям. Хотя, конечно, по некоторым было бы вполне возможно и обучение на украинском. Кстати, не знаю не было ли такого на агроспециальностях. Вполне допустима аналогия с тем, как в Индии в вузах господствует английский. И не потому, что он мировой (это уже дополнительный плюс), а потому, что это был язык метрополии.
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Додано: Пон 21 лип, 2025 00:53
ЛАД написав:
Но вы знаете, я себе слабо представляю перевод 9-томника теорфизики Ландау-Лифшица на укр. язык.
Серйозно?
А шо там, чисто русскіх термінів дуже багато, чи може все таки запозичених з інших мов?
Трохи тобі для лікбезу, перша в світі Енциклопедія кібернетики вийшла 1973 року українською мовою і лише потім через рік русскім язиком.
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Додано: Пон 21 лип, 2025 01:01
ЛАД написав:
Не знаю.
Когда я учился освобождали и от того, и от другого.
70-е, табели и аттестат держал в руках.
ЛАД написав:
Слабо себе представляю изучение литературы без изучения языка.
Реакция предсказуемая. Насколько я знаю, отвечать и писать сочинения преподаватель разрешал на русском языке. Детализировать школу, город не буду. Для чтения и понимания требовался украинско-русский словарь.
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Додано: Пон 21 лип, 2025 01:08
Ждун, так чому той лікар почав тікати від військових?
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