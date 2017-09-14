ЛАД написав:Не знаю, как во Львове, но в Харькове так было точно.Викладання у багатьох вишах дійсно провадилось російською, навіть якщо і студенти і викладачі були всі українці. Підручників українською просто не було.
Но вы знаете, я себе слабо представляю перевод 9-томника теорфизики Ландау-Лифшица на укр. язык. В Союзе книги были дешёвыми по мировым меркам. Учебники тем более. Тираж на
укр. языке был бы очень небольшой. Соответственно или должна быть очень высокая цена, или очень большая дотация. + стоимость перевода. Кстати, интересно, как этот вопрос решается сегодня?
К тому же распределение было по всему Союзу. Человеку, учившемуся на украинском, было бы тяжело работать в Новосибирске или Москве. Так что, думаю, даже если бы была возможность, практически все выбрали бы обучение на русском. Во всяком случае, по очень многим специальностям. Хотя, конечно, по некоторым было бы вполне возможно и обучение на украинском. Кстати, не знаю не было ли такого на агроспециальностях. Вполне допустима аналогия с тем, как в Индии в вузах господствует английский. И не потому, что он мировой (это уже дополнительный плюс), а потому, что это был язык метрополии.
ну не можна так явно використовувати подвійні стандарти. як розмовляємо про російську в Україні, то мені розповідають про Квебек. а як про українську в срср - то дорого? нічого очі не коле? якось в Квебеці перекладають французькою взагалі все, не лише підручники з фізики. якби в срср відношення в УРСР до української мови було б таке, як до французької в Квебеці - зараз би мовного питання взагалі не було. мешканцям Квебеку освіта французькою не заважає працювати в іншій Канаді та в США (за потреби).
й Індія брехливий приклад. а ну назвіть державну мову індії? не можете, бо їх там основних десятки, а взагалі сотні? тому так, англійська, яка дозволяє спілкуватися між собою. як й російська в срср. а в Україні не потрібна додаткова мова - для спілкування у межах держави достатньо української. й освіта англійською для перспектив. де зараз потрібна російська мова для кар'єрних перспектив? в якій країні? це до питання вивчення російської...