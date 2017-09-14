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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14481144821448314484
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 09:21

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
Викладання у багатьох вишах дійсно провадилось російською, навіть якщо і студенти і викладачі були всі українці. Підручників українською просто не було.
Не знаю, как во Львове, но в Харькове так было точно.
Но вы знаете, я себе слабо представляю перевод 9-томника теорфизики Ландау-Лифшица на укр. язык. В Союзе книги были дешёвыми по мировым меркам. Учебники тем более. Тираж на
укр. языке был бы очень небольшой. Соответственно или должна быть очень высокая цена, или очень большая дотация. + стоимость перевода. Кстати, интересно, как этот вопрос решается сегодня?
К тому же распределение было по всему Союзу. Человеку, учившемуся на украинском, было бы тяжело работать в Новосибирске или Москве. Так что, думаю, даже если бы была возможность, практически все выбрали бы обучение на русском. Во всяком случае, по очень многим специальностям. Хотя, конечно, по некоторым было бы вполне возможно и обучение на украинском. Кстати, не знаю не было ли такого на агроспециальностях. Вполне допустима аналогия с тем, как в Индии в вузах господствует английский. И не потому, что он мировой (это уже дополнительный плюс), а потому, что это был язык метрополии.

ну не можна так явно використовувати подвійні стандарти. як розмовляємо про російську в Україні, то мені розповідають про Квебек. а як про українську в срср - то дорого? нічого очі не коле? якось в Квебеці перекладають французькою взагалі все, не лише підручники з фізики. якби в срср відношення в УРСР до української мови було б таке, як до французької в Квебеці - зараз би мовного питання взагалі не було.
зараз мовного питання взагалі нема, його роздувають провокатори.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 09:52

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  #<1 ... 14481144821448314484
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