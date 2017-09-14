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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 21 лип, 2025 17:27
АндрейМ написав: pesikot написав:
А также позволяешь тебя посылать в раздел "Обов"язки" )
Который ты не хочешь замечать
Ты тоже его не замечаешь. Вся проблема в том, что обязательства есть у других, а не у тебя. Ты отсиживаешься в тылу. Возьми флер и иди исполняй свой долг, а не ной тут, что другие не хотят тебя защищать. Защищай себя сам.
Ты сидишь за кордоном, поэтому - не говори мне, что нужно делать и я не скажу, куда тебе нужно идти
Я понятно объяснил ? )
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Додано: Пон 21 лип, 2025 17:30
pesikot написав: АндрейМ написав: pesikot написав:
А также позволяешь тебя посылать в раздел "Обов"язки" )
Который ты не хочешь замечать
Ты тоже его не замечаешь. Вся проблема в том, что обязательства есть у других, а не у тебя. Ты отсиживаешься в тылу. Возьми флер и иди исполняй свой долг, а не ной тут, что другие не хотят тебя защищать. Защищай себя сам.
Ты сидишь за кордоном, поэтому - не говори мне, что нужно делать и я не скажу, куда тебе нужно идти
Я понятно объяснил ? )
а хіба він за кордоном? щоб за кордон потрапити треба все одно мати необхідний настрій - а там нічого немає. може десь в мами ховається?
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Додано: Пон 21 лип, 2025 17:31
Hotab написав:
2 Летусрок : людського ресурсу кацапам поки що свого вистачає. Нема потреби нагинать білорусів. Але коли виникла потреба в техніці і БК, то арсенали білорусів спустошили, не питаючи (думаю що не питали, тєрпіл не питають).
Віриш, що коли треба буде будь що інше, наприклад люди , то також не спитають?
Вірю що білоруси (дивлячись на національно-патріотичні змагання в сусідів) зараз мають повно часу щоб в індивідуальному порядку і в законний спосіб вирішити всі свої питання, щоб до моменту "буряти схоплять і відправлять на Польшу" бути саме там де підказує їм власний розум та свобода вибору
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