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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14481144821448314484
Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 17:27

  АндрейМ написав:
  pesikot написав:А также позволяешь тебя посылать в раздел "Обов"язки" )
Который ты не хочешь замечать

Ты тоже его не замечаешь. Вся проблема в том, что обязательства есть у других, а не у тебя. Ты отсиживаешься в тылу. Возьми флер и иди исполняй свой долг, а не ной тут, что другие не хотят тебя защищать. Защищай себя сам.

Ты сидишь за кордоном, поэтому - не говори мне, что нужно делать и я не скажу, куда тебе нужно идти

Я понятно объяснил ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 17:30

  pesikot написав:
  АндрейМ написав:
  pesikot написав:А также позволяешь тебя посылать в раздел "Обов"язки" )
Который ты не хочешь замечать

Ты тоже его не замечаешь. Вся проблема в том, что обязательства есть у других, а не у тебя. Ты отсиживаешься в тылу. Возьми флер и иди исполняй свой долг, а не ной тут, что другие не хотят тебя защищать. Защищай себя сам.

Ты сидишь за кордоном, поэтому - не говори мне, что нужно делать и я не скажу, куда тебе нужно идти

Я понятно объяснил ? )

а хіба він за кордоном? щоб за кордон потрапити треба все одно мати необхідний настрій - а там нічого немає. може десь в мами ховається? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 17:31

  Hotab написав:2 Летусрок : людського ресурсу кацапам поки що свого вистачає. Нема потреби нагинать білорусів. Але коли виникла потреба в техніці і БК, то арсенали білорусів спустошили, не питаючи (думаю що не питали, тєрпіл не питають).
Віриш, що коли треба буде будь що інше, наприклад люди , то також не спитають?

Вірю що білоруси (дивлячись на національно-патріотичні змагання в сусідів) зараз мають повно часу щоб в індивідуальному порядку і в законний спосіб вирішити всі свої питання, щоб до моменту "буряти схоплять і відправлять на Польшу" бути саме там де підказує їм власний розум та свобода вибору
Letusrock
 
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  #<1 ... 14481144821448314484
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