|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 21 лип, 2025 19:02
Banderlog написав: Shaman написав:
тут щось багато почали писати про диктатуру та таке інше в Україні. але чому не наводить оцей яскравий приклад? може тому, що ще немає методички, як на це реагувати?
цих антикорупціонерів давно треба прибрати. Боротись з корупцією має тільки влада а не чортізвідки вискочівші активісти
ну то так ...
А якщо корупція самої влади, то норм
Янукович тому приклад
Сам з собою повинен був боротись ...
Не поборов ... не зміг ...
Banderlog одобряєт )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11666
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1258 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 21 лип, 2025 19:04
Water написав: ЛАД написав: Shaman написав:
...........
а якщо у вас була вільна українська, то дивно що зараз не спілкуєтесь? чи забули? буває
Практики немає. Колись прижджав на західну, перші пару-трійцю днів важкувато, потім без проблем. В Харкові не маю потреби.
А ви спробуйте, здивуєтесь скільки харків`ян розмовляють українською.
Уточніть, будь ласка, розмовляють чи можуть розмовляти?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35378
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5346 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 21 лип, 2025 19:06
ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав:
Практики немає. Колись прижджав на західну, перші пару-трійцю днів важкувато, потім без проблем. В Харкові не маю потреби.
А ви спробуйте, здивуєтесь скільки харків`ян розмовляють українською.
Уточніть, будь ласка, розмовляють чи можуть розмовляти?
Ви зверніться українською- побачите.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3226
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 221 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 21 лип, 2025 19:10
Hotab
якраз смарт був куплений за білі гроші , ну як за білі , за сірі , бо зарплату ж в конверті давали, а офіційно на мінімальці
Що ми все про мене та про мене ? Та про мій smart forfour ))) я до війни жодного відношення не маю , а тема про війну . Ну доначу , але то таке.
Є більш важливі теми от говорили балакали , але до сих пір не розумію чому у сша на батьківщині сат 7 він коштує $30-34 , sam xt , sof-t теж приблизно стільки ж , а на olx.ua від 850 грн до 1000 грн за штуку , це як ?
34*42=1428 ну нехай 31*42=1300 але ніяк не 1000-1100.
Це як ?
-
yama
-
-
- Повідомлень: 5286
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9199 раз.
- Подякували: 1071 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 21 лип, 2025 19:19
Water написав: ЛАД написав: Water написав:
........
А ви спробуйте, здивуєтесь скільки харків`ян розмовляють українською.
Уточніть, будь ласка, розмовляють чи можуть розмовляти?
Ви зверніться українською- побачите.
Понятно.
Отвечать не хотите. Или не можете.
Вот нравятся мне люди на форуме - вопросы мне задавать все любят и требуют
ответов.
Но отвечать на мои считают не нужным.
Даже на простейшие.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35378
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5346 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 21 лип, 2025 19:26
Banderlog написав: Shaman написав:
тут щось багато почали писати про диктатуру та таке інше в Україні. але чому не наводить оцей яскравий приклад? може тому, що ще немає методички, як на це реагувати?
цих антикорупціонерів давно треба прибрати. Боротись з корупцією має тільки влада а не чортізвідки вискочівші активісти
пчоли проти міду
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40116
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2849 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 21 лип, 2025 19:29
prodigy написав: Banderlog написав:
Боротись з корупцією має тільки влада
журналісти і активісти завжди гинули від рук влади і під час БД
In 2024, at least 124 journalists and media workers were killed, making it the deadliest year on record for media professionals according to the Committee to Protect Journalists (CPJ), with more than two-thirds of those deaths occurring in the Gaza Strip during the Israel-Hamas war.
боротися з вором-капітаном на складі має тільки майор, за його відсутністі-сам капітан Бандерлог, так?
не так. На то є мвс, податкова, митниця, прокуратура. А не якісь створені на колінці не понятно ким органи з непонятно по якому принципу набраними слідчими. Це більше схоже на колоніальних наглядачів для тубільців.
P/s на складі сидить вор прапорщик.
ви плохо собі уявляєте як функціонує армійський механізм, особливо під час війни.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3205
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 21 лип, 2025 19:40
Киянин рубає правду матку
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16658
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 565 раз.
- Подякували: 1747 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
6
Додано: Пон 21 лип, 2025 19:42
pesikot написав: Banderlog написав: Shaman написав:
тут щось багато почали писати про диктатуру та таке інше в Україні. але чому не наводить оцей яскравий приклад? може тому, що ще немає методички, як на це реагувати?
цих антикорупціонерів давно треба прибрати. Боротись з корупцією має тільки влада а не чортізвідки вискочівші активісти
ну то так ...
А якщо корупція самої влади, то норм
Янукович тому приклад
Сам з собою повинен був боротись ...
Не поборов ... не зміг ...
Banderlog одобряєт )
ти щось чув про принцип розділення гілок влади? Від однієї відміни депутатської недоторканості врєда більше ніж від всяких антикорупціонерів.
Є якісь рішення суду по янику і корупції? Здається шоколадний в нього в міністрах бігав? А син його був заступником керівника торговоекономічної місії при генконсульстві України в Китаї? В 24 роки?)))
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3205
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 21 лип, 2025 19:49
ЛАД написав:
Мовне питання піднімає постійно якраз протилежна сторона.
З розповідями про "підлість", "треба вибачитись", "спитати дозвіл" і таке інше.
Бачиш
Вимоги до тих хто НЕ виконує Закон - ті хто ВИКОНУЄ - мають право піднімати
А ті хто не виконують - не мають право ображатись на те що їх ПРИМУШУЮТЬ виконувати.
От є Закон - не кради(не вбивай)
І що
Якщо ти злодій (або вбивця)- то ті в кого ти вкрав або родичі тих кого вбив - мають право вимагати посадити тебе в буцегарню..
А ти ВИМАГАТИ - не можеш
Ти можеш впасти на коліна і з повним каяттям просити щоб тобі дали менше.
Це ж так було в найсправедливішому совку.
Розкаявся -отримав на 5 років менше
Не розкаявся - розстріляли..
Ми ж не розстрілюємо
Ба більше - ми навіть не поражаємо в правах як Прибалти ( не знаєш Державної мови-отримуєш паспорт негромадянина)
Ми просто -вимагаємо...
Так що жалітись тобі як би нічого.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26635
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 2986 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|107091
|
|
|1493
|287382
|
|
|6076
|949238
|
|