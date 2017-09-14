Banderlog написав:Зібрав групу, відвів на стадіон. Там медкомісію на чистім повітрі, або розбити пару палаток, поті в автобуси і на полігон.
Зачем этот формализм? Честнее медкомиссии вообще отменить. Наличие конечностей может определить и сержант с ТЦК. В особо сложных случаях может позвать толкового майора.
Я хотів би побачити це кіно, коли сержант з ТЦК (з сільським іпалом класів так на 6-7 неповної школи) слухає розповідь про фарш, який назад не перекручується, і сітківку, яка «може відклеітись, якщо 152мм бахне зовсім біля ніг.»
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 21 лип, 2025 22:36, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:тут щось багато почали писати про диктатуру та таке інше в Україні. але чому не наводить оцей яскравий приклад? може тому, що ще немає методички, як на це реагувати Масові обшуки в НАБУ: що відбувається довкола бюро, до чого тут конопля, «кріт ФСБ», підозри у держзраді і співпраці з РФ — головне
кацапська гнида, схоже це тобі методички не оновили.
Посли G7 заявили про "серйозне занепокоєння" через атаку на НАБУ і хочуть зустрічі з урядом
нагадаю для тупих шаманів - наші союзники G7, а не хуйло...
Shaman написав:тут щось багато почали писати про диктатуру та таке інше в Україні. але чому не наводить оцей яскравий приклад? може тому, що ще немає методички, як на це реагувати Масові обшуки в НАБУ: що відбувається довкола бюро, до чого тут конопля, «кріт ФСБ», підозри у держзраді і співпраці з РФ — головне
кацапська гнида, схоже це тобі методички не оновили.
Посли G7 заявили про "серйозне занепокоєння" через атаку на НАБУ і хочуть зустрічі з урядом
нагадаю для тупих шаманів - наші союзники G7, а не хуйло...
Секундочку не кацапская Ахмэтовская Куярить в бубен в чешских кронах папа Лёня с МонтеКарлы неплохо оплачивает
budivelnik написав:Тобто Якщо була Югославія і серби становили більшість ... то після поділу на окремі Косово, Хорватій. Сербії,Чорногорії,Боснії і так далі-мова повинна бути сербська? Чи все таки в кожного СВОЯ ? І ті серби які залишились у республіках що відділились МАЮТЬ право переїхати безперешкодно в Сербії.. і не мають права вимагати в Хорватів введення другої Державної - сербської..
сербської мови не існує.
Не совсем так. Формально существуют и сербский, и хорватский. Но:
Стандартный сербский язык взаимопонятен с признанными языками меньшинств: боснийским и хорватским , поскольку все три основаны на наиболее распространенном штокавском диалекте Восточной Герцеговины
Прапор це стан душі якій зупиняє розвиток інтелекту.
Печальный факт, но вынужден согласиться. А, вообще, пример Сербии и Хорватии это как раз классический случай унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. Сербия:
Официальный язык — сербский, родной для 88% населения. [ 286 ] Сербский — единственный европейский язык с активной диграфией , использующий как кириллицу , так и латиницу . Сербская кириллица обозначена в Конституции как «официальная письменность» ....Другие признанные языки меньшинств: венгерский , словацкий , албанский , румынский , болгарский , русинский и македонский . Все эти языки официально используются в муниципалитетах или городах, где этническое меньшинство превышает 15% от общей численности населения. [ 290 ] В Воеводине администрация края официально использует, помимо сербского, еще пять языков (словацкий, венгерский, хорватский, румынский и русинский).
Это кроме боснийского и хорватского, упомянутых выше. И это при том, что
Сербы с численностью 5 360 239 человек являются крупнейшей этнической группой в Сербии, представляя 81% от общей численности населения (исключая Косово).
Теперь Хорватия.
Хорватский язык является официальным языком Республики Хорватия и является официальным языком Европейского Союза с момента вступления Хорватии в 2013 году. .......С момента обретения независимости в начале 1990-х годов Республика Хорватия конституционно определила язык как «хорватский язык» и регулирует его посредством лингвистических предписаний . Давнее стремление к развитию собственных средств выражения и, таким образом, обогащению языка, в противовес принятию иностранных решений в виде заимствований , лингвисты описывают как хорватский лингвистический пуризм . .......Языки меньшинств официально используются в органах местного самоуправления, где более трети населения составляют национальные меньшинства или где действует местное законодательство, регулирующее их использование. К таким языкам относятся чешский , венгерский , итальянский , сербский и словацкий . [ 287 ] [ 288 ] Также признаются следующие языки меньшинств: албанский , боснийский , болгарский , немецкий, иврит , македонский , черногорский , польский , румынский , истрорумынский , цыганский , русский, русинский , словенский , турецкий и украинский .
И это при том, что
Согласно переписи населения 2021 года, 95,25% граждан назвали родным языком хорватский, 1,16% — сербский, а ни один другой язык не достигает 0,26%.
и при этом
Согласно переписи 2021 года, большинство жителей составляют хорваты (91,6%), за ними следуют сербы (3,2%), боснийцы (0,62%), цыгане (0,46%)...