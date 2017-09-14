Додано: Вів 22 лип, 2025 18:29

ЛЮДМИЛА ПОКРОВЩУК: Путін справді почув Трампа— Я вважаю, що Путін дуже добре почув Трампа. Якби він його не почув, ми б не побачили дипломатичної агонії Лаврова, яка настала після цього: терміново організовувалися переговори з державним секретарем США Марко Рубіо. Потім Лавров вже літав до Північної Кореї, кілька разів зустрічався з представниками Китаю та міністром закордонних справ.Путін також говорив про готовність до третього раунду переговорів з президентом Туреччини Ердоганом.Путін дійсно почув Трампа. Особливо на тлі песимістичних прогнозів від Нацбанку та Мінфіну РФ за останні пів року. Зафіксовано, що фонд добробуту РФ з початку повномасштабного вторгнення скоротився зі 120 до 52,6 мільярдів доларів. Якщо ціни на нафту залишаться на цьому рівні, резервного фонду не вистачить на “військові забаганки” Путіна. Також вказано, що в бюджеті дірка — 3,7 трильйона рублів. Нафтогазові доходи скоротилися на 17%, видатки зросли на 20%. Усе це якось треба компенсувати...ОЛЕКСАНДР ЛЕОНОВ: Є умови, за яких Трамп не захоче поразки УкраїниЙдеться і про цінову стелю на російську нафту у 47 доларів, і про заборону потоків, і про санкції проти “тіньового флоту”. Усе це дійсно може вдарити по Росії. А якщо згадати, що Трамп пообіцяв запровадити 100-відсоткові мита проти країн, які допомагають Росії, купуючи її енергоносії, то під удар можуть потрапити і союзники Москви.Про те, що це не просто слова, вже свідчать дії Індії. Її представники заявляють, що країна готується відмовитися від російської нафти. Щобільше, вже знайдено їй заміну. Усі ці кроки можуть призвести до того, що російська нафта просто стане непотрібною.Якщо Росія не зможе продавати нафту “тут і зараз”, їй доведеться консервувати свердловини. До речі, за останні два роки цей процес уже розпочався — у Росії скорочується видобуток. Консервація свердловин — дороге задоволення. А їх розконсервація й повторний запуск — ще дорожчі. Для цього потрібні значні кошти й західні технології.Щодо пропозицій Путіна — їх дуже мало. Згадаймо, як він пропонував посередництво по Сирії та Ірану — в результаті Росія втратила Сирію. Сьогодні й відносини з Іраном складні: Тегеран очікував допомоги від Москви у війні з Ізраїлем.Слова глави МЗС Китаю про те, що Пекін не дасть Росії програти, викликали неоднозначну реакцію в Європі — там вважають таку позицію неприйнятною.(До речі, завтра Урсула зустрічається з Сі в Китаї). А Трамп, своєю чергою, заявив, що Америка не дасть програти Україні. Це може стати переломним моментом.