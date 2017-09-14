Додано: Сер 23 лип, 2025 00:41

_hunter написав: ЛАД написав: ..........

Лично мне не очень понятно.

Какая стартовая цена? х2х2 можно и 10 тыс грн, получится 40 тыс. А можно и меньше.

Четкие сроки контракта - это сколько? Год? два? три?

Испытательный срок месяца на три - кто решает "прошёл - не прошёл" вы или командир? ..........Лично мне не очень понятно.Какая стартовая цена? х2х2 можно и 10 тыс грн, получится 40 тыс. А можно и меньше.Четкие сроки контракта - это сколько? Год? два? три?Испытательный срок месяца на три - кто решает "прошёл - не прошёл" вы или командир?

Я даже не стал пытаться это вычислить - от балды, вестимо...

От текущей ЗП, естественно.

Упс, думал написал - год. Можно с автопродлением - что бы с бюрократией на заморачиваться.

Опять же, естественно - обе стороны. Я даже не стал пытаться это вычислить - от балды, вестимо...От текущей ЗП, естественно.Упс, думал написал - год. Можно с автопродлением - что бы с бюрократией на заморачиваться.Опять же, естественно - обе стороны.

Не знаю точно текущую зарплату рядового - то ли 30, то ли 40 тыс. (по-моему, зависит от рода войск).Т.е. х2х2 = то ли 120, то ли 160 тыс. Если 120 тыс. то это примерно то, что сейчас и есть (если боевые за весь месяц). 160 тыс. несколько больше, но не революционно. У вас достаточно скромные запросы.как-то называл, если не ошибаюсь, заметно более высокие цифры.Вот только х2х2 несколько сомнительные пропорции. Вы явно переоцениваете "армейские заморочки" и сильно недооцениваете "боевые" условия.Год с автопродлением тоже можно допустить, правда надо быть уверенным, что на ваших условиях найдётся достаточно желающих. Контракт для "18-24" предлагали на более выгодных условиях. Давно не видел данных, но подозреваю, что ажиотажа не наблюдается. Последняя цифра, которую видел, - менее 500 человек на 12.04.2025 ().Самое слабое место в ваших предложениях - "испытательный срок месяца на три". Время на БЗВП сегодня - 45 суток (для годных), т.е. 1,5 месяца. При 3 мес. испытательного срока вы 1,5 мес. поучитесь в тылу и успеете 1,5 мес. послужить. Если вы решите уйти, то как-то дорогое удовольствие выходит - государство потратилось на учёбу, на зарплату, а на выходе пшик - боец на 1,5 мес.P.s. Как видите,счёл ваши требования сильно заниженными.