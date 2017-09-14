Додано: Сер 23 лип, 2025 09:51

Сергій Фурса



Підпис президента під законом, що руйнує соціальний договір посеред війни, підриває довіру із західними партнерами, ставить під питання європейську інтеграцію, змушуючи у Кремлі відкорковувати шампанське і просто радує всіх корупціонерів України, народжує і певні філософські роздуми. Як спосіб боротьби із відчаєм, фрустрацією і безнадьогою.



Так от, цей закон показує, що червоних ліній не існує. І що авторитаризм в Україні можливий.



Я завжди скептично ставився до цієї ідеї. Авторитарної України. Бо країна не та. Бо на двох українців три гетьмани, як відомо. Але головне - відсутня основа для формування авторитарного режиму. Наявність ренти. Яку можна розподіляти. В Україні немає нафти, наприклад. А отже нема і над доходів.



Без ренти авторитаризму важко зародитись. Бо авторитаризм не ефективний. І протирічить людський природі. І ще з безлічі причин. Росія стала тоталітарною державою, бо була нафта. І Білорусь - бо були російські гроші. В Україні такого немає. А спроба взяти російські гроші погано закінчилась.



І це наче убезпечувало нас від авторитаризму. Над треба було бути ринковою демократією щоб залучати зовнішнє фінансування.



І це зовнішнє фінансування і було драйвером змін в країні.



Дотепер. Бо війна подарила цю ренту. Не секрет, що Україна тримається тільки завдяки західній підтримці. Зараз США відвалилось і лишилась Європа. Яка приречена заливати в Україну мільярди доларів, бо це забезпечує безпеку самій Європі. І от тут з явилась рента. З явились гроші, які можна розподіляти.



І зʼявилась база для авторитарного режиму в Україні.



Звісно, ніхто авторитарну Україну в ЄС не візьме. Але ж мова не про це. Мова про фінансування війни. І тут Європі просто по барабану, авторитарна тут Україна, корумпована чи якась інша. Головне, щоб стримувала російську агресію. І за це Європа ладна платити навіть чорту.



В результаті в Україні може виникнути авторитарний режим. Ренту якого забезпечує війна. Фактично, люди, які тримають фронт. От так ми прийшли до ситуаціі 21 століття, коли основа основ - людський капітал. Але прийшли в дуже неприємному виді. Чи можна провести аналогію з часом Київської Русі, основу економіки княжеств якої складала работоргівля. Торгували славянами, до речі.



І я не знаю, що робити з цією думкою. Бо від неї тільки наростає фрустрація і відчай. Бо я бачу зародження іншої України. Яку я не хочу бачити.



Іноді одне голосування здатно змінити все. Знищити репутацію людей, які іі мали. І забрати надію у тих, хто ще вірив.



Єдиний плюс - таке голосування можна відкотити назад ще одним голосуванням. Треба просто щоб Європа дала зрозуміти, що ренти не буде. А от відмити репутацію вже неможливо. Нікому із тих акторів, хто взяв участь у бліцкринжі по руйнуванню незалежності Антикорупційних органів.