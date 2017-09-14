andrijk777 написав:У мене є також дуже логічне питання. Чому Захід не контролює цю допомогу? Невже так важко? По-моєму це елементарно. Чому Захід цього не робить?
В целом заходу плевать на украинскую и российскую коррупцию (специально не разделяю) и кто что творит со своим народом, именно западные страны золтого миллиарда имеют монополию на печатный станок (нужно будет ещё печатнут евро/долларов) и на роскошь (большинство коррупционных денег не оседают в Воронеже или Житомире, а возвращаются в Лондоны и Нью-Йорки). На россию они взьелись и помогают Украине потому что война и кровавое людоубийство это явно не то, что они хотят видеть у себя под боком, в Европе, это не правильно. Если бы всё шло безкровно, как с Крымом и дальше бы сопли жевали.
Можна взагалі грошей не давати. Нуль. Або навіщо давати гроші державі(Зеленському і Ко)? Можна давати гроші конкретним виробникам дронів. Невже так важко проаналізувати які виробництва ефективні, які ні.
andrijk777 написав:👀А якщо я скажу, що НАБУ нищать через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів.
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🗣Юрій Ніколов У мене є також дуже логічне питання. Чому Захід не контролює цю допомогу? Невже так важко? По-моєму це елементарно. Спрямування грошей Заходу на "виробництво вже давно неефективних дронів-дальнобоїв" перевірити просто, що б там мені не розказували. Чому Захід цього не робить?
А им это зачем? -- поставленные задачи -- решаются. А если нарид все устраивает -- зачем Западу напрягаться лишний раз?..
Дуже дивна відповідь. Тоді навіщо взагалі давати гроші Україні? Ось США типу перестали давати гроші. І все зашибісь - "поставленные задачи -- решаются". Можна взагалі гроші не давати, раз вони розкрадаються(йдуть своїм). По вашій логіці виходить що Захід "в долі", іншого пояснення немає. Може і так.
Но деньги-то не на все 100% "розкрадаються(йдуть своїм)". Пусть даже половина. Пусть даже 90% -- остаток-то всеравно попадает туда, куда должен. И в результате это просто значит, что "задача" оказалась в два раза дороже, чем планировалось изначально...
_hunter написав:Но деньги-то не на все 100% "розкрадаються(йдуть своїм)". Пусть даже половина. Пусть даже 90% -- остаток-то всеравно попадает туда, куда должен. И в результате это просто значит, что "задача" оказалась в два раза дороже, чем планировалось изначально...
_hunter написав:......... Я понимаю. Но в отличии от нашего местного "якальщика" -- комплексом на эту тему не страдаю -- всем незнакомым людям сходу заявлять -- "у меня доход топ ...%"
Никто за язык не тянет. Могли просто назвать цифру, за сколько готовы пойти в армию.
Почему бы и не установить?
Вообще-то, во всём мире деньги платятся за выполняемую работу. Сидите вы вдвоём в окопе, делаете одно и тоже, но вам платят (условно) 8-10 тыс. долл., а вашему напарнику - 1-2 тыс. Прикольно.
-- заодно и военкому плюс: сразу будет понимать "этому повестку не шлю -- по бюджету не потяну".
Это уже хуже "экономического бронирования", уже точно "война бедных за счастье богатых". Я первый сказал бы: "Та ну нах!" И такую войну, и такую страну.
И что вам это даст? -- возможность сказать "нууу... столько денег у Страны нету"? -- так я вам это сразу могу сказать.
Велкам ту зе реал волд! -- именно по этой причине в тех же Штатах прямо запрещают свою ЗП с коллегами обсуждать: там не пару тыщ. разница может быть -- а десяток (несколько) на ровном месте...
Почему "хуже"? -- в какой-то мере это оно и есть. С другой стороны: все явно и очевидно -- "приносишь ты стране больше пользы -- идешь в последнюю очередь". А не как сейчас -- "все по Конституции равны, но Пэрэць ФМ признан критически важным предприятием"
Зеленський зібрав антикорупційників і силовий блок – показав спільне фото і заявив про конструктив Зеленський назвав розмову "відвертою й корисною". За словами президента, сторони домовились провести наступного тижня "глибоку робочу зустріч щодо плану загальних дій". А за два тижні, мовляв, має бути готовий спільний план – які кроки потрібні та будуть реалізовані, щоб зміцнити Україну та зняти наявні питання, дати більше справедливості й реально захистити інтереси українського суспільства. https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/23/7523041/
ЛАД написав:Это уже хуже "экономического бронирования", уже точно "война бедных за счастье богатых". Я первый сказал бы: "Та ну нах!" И такую войну, и такую страну.
Бедный бо дурный, т.е. тот самый респондент в опросах не способный поступиться принципами и кордонами 91 И какое еще "счастье" жить запертым в стране испохабленной охлосом и воуками Вы что, скрытый коммунист-шизофреник, одной рукой скидывющий памятники Ленину , а другой строчащий охло-камуняцкие комментарии "Багаті відкупляться - як так??". Назвались воином света - полезайте в бусик, и не скиглите
_hunter написав: И что вам это даст? -- возможность сказать "нууу... столько денег у Страны нету"? -- так я вам это сразу могу сказать.
Так зачем предлагать нереальные варианты?
Велкам ту зе реал волд! -- именно по этой причине в тех же Штатах прямо запрещают свою ЗП с коллегами обсуждать: там не пару тыщ. разница может быть -- а десяток (несколько) на ровном месте...
Не уверен насчёт "ровного места".
Почему "хуже"? -- в какой-то мере это оно и есть.
Хуже, потому что за "экономическое бронирование" ещё и платить надо (и хоть какие-то средства государству). А вашем варианте богатые вообще не несут никаких тягот войны.
С другой стороны: все явно и очевидно -- "приносишь ты стране больше пользы -- идешь в последнюю очередь". А не как сейчас -- "все по Конституции равны, но Пэрэць ФМ признан критически важным предприятием"
Совсем не очевидно. Тем более сегодня. Сомневаюсь, что от какого-нибудь айтишника, работающего на Запад, сегодня для Украины больше пользы, чем от конструктора, разрабатывающего дроны, а, может, даже от рабочего, собирающего их.