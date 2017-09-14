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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 23 лип, 2025 17:06
Верховна Рада пішла на канікули на 4 тижні, — нардеп Железняк
Я ору))
Що, що а Яник буз з 'понятіями' пацан.
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BeneFuckTor
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Додано: Сер 23 лип, 2025 17:18
BeneFuckTor написав:
Верховна Рада пішла на канікули на 4 тижні, — нардеп Железняк
Я ору))
Що, що а Яник буз з 'понятіями' пацан.
онавейтікет?
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flyman
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Додано: Сер 23 лип, 2025 17:23
flyman написав: _hunter написав: budivelnik написав:
ПС
мій особистий аналіз ФОПів і підприємств олігархів показує що податкове навантаження на підприємстві олігарха на кожну працюючцу людину ВИЩЕ ніж в ФОПів.
Это что за критерий оценки такой странный?
Чем-то напоминает прошломесячный твит "OnlyFans лидирует по показателю 'оборот деленный на число штатных сотрудников'"...
жіночки на мінімалці в львівському генделику тихенько сплакнули
Один дурень-рефлекснув
Другий його підтримав.
Для дурнів
1 На великому підприємстві виплатити зарплату в конверті дуже напряжно і легко пересікається податковою
2 Тому на великих підприємствах( а чим більше підприємство тим більший олігарх ним рулить) зарплати працівникам виплачуються РЕАЛЬНІ , а раз так то відмутня мінімізація.
То як-до дурнів дійшло чи ще розшифрувати
ПС
тим же хто дурнів підтримує і вирішить щось порозповідати про офшори - рекомендую подивитись який розмір оплати праці+податки з фонду оплати до валової виручки підприємства-енергоносії ... там більше 70%..
Тобто мінімум 70% виручки ОПОДАТКОВАНО на 100% згідно чинного законодавства...
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budivelnik
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Додано: Сер 23 лип, 2025 17:25
ЛАД написав: АндрейМ написав: ЛАД написав:
Пацифисты и трусы несколько разные понятия.
Если я панически боюсь
самого вида оружия, Вы меня куда запишите?
Вы сами ответили.
Советская система была построена на военщине и роли мужчин как воинов.
С историей у вас плохо.
Роль мужчины-воина придумали не Советы. И она существовала ещё тысячелетиями раньше.
Одной самых частых причин депрессии и суицида у мужчин - несоответствие навязанным образам. Кто эти образы создавал, я понять не могу.
Ещё раз - изучайте историю.
Это бывает полезно.
Я считаю мерзостью винить человека просто за то, что он таким родился, но я понимаю где Вы воспитывались и какие у Вас ценности. Себе я такого не позволяю. Люди боятся многих вещей независимо от своего желания. Это как рост или цвет глаз - то, что человек не может изменить. Большинство мужчин - такие, как я.
Касательно «роли» мужчин. Вы живёте в прошлом, а я хочу жить в настоящем. Да, эти «роли» формировались веками, но цивилизованные общества давно о них забыли. В США или Британии нет 23-их февраля или 8-ых март, а у нас они есть. Я Вам уже писал, что «традиционных» ролей Вы для своих дочерей не хотите. Вы хотите, чтобы они жили в Украине, в которой они могут стать Премьер-министром. Традиционных ролей Вы хотите только лишь для мужчин, но объяснить как мы можем одновременно жить в разных временных отрезках Вы не можете.
Для Вашей информации - в Украине законом запрещены сексизм и гендерная дискриминация, в том числе упоминание каких-либо гендерных ролей и стереотипизация. За это есть ответственность. Нет никаких «ролей».
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АндрейМ
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Додано: Сер 23 лип, 2025 17:28
fox767676 написав:
И это авторитарная РИ , а не якобы евролиберальная Украина
РИ проиграла крымскую войну, но не погнала 40+ летних разночинцев под Ьалаклаву
. Взагалі не потужно, без "лопат" і без "останньої верби"..
Як так? (с)
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Додано: Сер 23 лип, 2025 17:28
fox767676 написав: ЛАД написав: fox767676 написав:
........
Вы не съезжайте с вопросов , а то как бы не выяснилось что "одесситом" являетесь вы.
.........
Пока что съезжаете вы.
Знаете, надоело словоблудие и отсутствие точных и чётких ответов на вопросы.
И не переводите стрелки.
Ответьте сначала на мой вопрос, а потом я отвечу на ваши.
о таких подходах, как предложил _hunter, не слышал никогда и ни в одной стране. Если вы знаете примеры, то, пожалуйста, приведите.
Если не понятно, напишу конкретнее - где и когда существовал имущественный ценз для призыва в армию?
Где и когда при доходе/выплаченных налогах выше n-ой суммы, человек освобождался от призыва?
Да и вообще, вы за это ратуете?
я ратую за равномерное перераспределение тягот войны
это бы гармонизировало общественное мнение в пользу принятия неизбежных компромиссов
средний+ класс без права свободного выезда это самый пострадавший от войны на истощение слой общества.
обесценивающиеся активы, невозможность планирования жизни (что яылялось отличительной и конкурентной особенностью этой прслойки) в силу крайне туманных перспектив, удручающий разрыв в комфорте жизни по сравнению с теми коллегами, кто зарубежом.
Я привел примеры - в РИ купечество было освобждено полностью от военной службы,
зажиточное крестьянство и мешанство - за выкуп
Реформа 1874 упразднила многие ограничения и привилегеи. В то же время крайний возраст мобилизации был установлен в 40 лет, люди с высшим образованием попадали в армию разве что прапорщиками\офицерами
Насколько и для податных сословий Р. повинность не была общеобязательна, видно из того, что по 10-й народной переписи (1858 г.) из 29½ млн. душ мужского пола в Европейской России (без Царства Польского и Финляндии) Р. повинности подлежало лишь 23½ млн., а 6 млн. или 20% были либо вовсе свободны от неё, либо не несли ее лично, а платили вместо того денежный взнос
См. Д. Масловский, «Записки по истории военного искусства в России»; Богданович, «Исторический очерк деятельности военного министерства за 1855—80 гг.»; А. Редигер, «Комплектование и устройство вооруженной силы» (часть I).
И это авторитарная РИ , а не якобы евролиберальная Украина
РИ проиграла крымскую войну, но не погнала 40+ летних разночинцев под Ьалаклаву
Из очень скудных рассказов бабушки (1914р.н.) , яка підлітком пережила "розкуркурелнення" більшовиками ( пара коней і корів , жатка і бричька у батьків, слава Богу не вислали у Сибір) ,ДВА голодомора радянської влади, теперь понимаю почему,
дуже туманно пригадую... , що її діда було призвано як обов'язково одного з сім'ї до армиї РІ на флот на 25 років при Катькі
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Додано: Сер 23 лип, 2025 17:30
*Белый Дом просил елейным голосом проинформировать Кремль... )))
Армения согласилась передать Зангезурский коридор американской компании. Коридор длиной 42 километра будет называться «Мост Трампа». Он соединит Азербайджан с Нахичеванью и будет управляться частной американской компанией, получающей 40% доходов, в то время как Армения получит только 30%.
Безопасность обеспечит частная американская военная компания численностью до 1000 человек.
Формально Армения сохраняет суверенитет, но контроль фактически переходит США на 99 лет.* (C)
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detroytred
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Додано: Сер 23 лип, 2025 17:31
BeneFuckTor написав:
Верховна Рада пішла на канікули на 4 тижні, — нардеп Железняк
Я ору))
Що, що а Яник буз з 'понятіями' пацан.
Яник був бєспрєдєльщік під наглядом КГБ/ФСБ, саме тому мав погоняло "Хам"
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Додано: Сер 23 лип, 2025 17:38
ЛАД написав:
АндрейМ написав:
Советская система была построена на военщине и роли мужчин как воинов.
С историей у вас плохо.
_____________
Роль мужчины-воина придумали не Советы. И она существовала ещё тысячелетиями раньше.
Це не аргумент, тому що аналогічно: тисячолітня роль жінки - народжувати воїнів пачками. Але чомусь притензій до жінок нема: хочеш будь чайлд-фрі, хочеш - тусуйся в ЄС, а мобрезерв на 2050-й наберемо з бродячих котів
Востаннє редагувалось Letusrock
в Сер 23 лип, 2025 17:39, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 23 лип, 2025 17:38
detroytred написав:
*Белый Дом просил елейным голосом проинформировать Кремль... )))
Армения согласилась передать Зангезурский коридор американской компании. Коридор длиной 42 километра будет называться «Мост Трампа». Он соединит Азербайджан с Нахичеванью и будет управляться частной американской компанией, получающей 40% доходов, в то время как Армения получит только 30%.
Безопасность обеспечит частная американская военная компания численностью до 1000 человек.
Формально Армения сохраняет суверенитет, но контроль фактически переходит США на 99 лет.* (C)
Поступились принципами , замість того щоб перемогу виборювати проклинаючі "Агента Краснова". Як так ?(с)
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