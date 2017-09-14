Додано: Сер 23 лип, 2025 21:11

detroytred написав: budivelnik написав: Якби етап первинного накопичення капіталу закінчився- то ми б були експортером капіталу...

а ми імпортер капіталу

То навіщо ми імпортуємо і платимо за імпортований якщо в нас свого задофіга?

Деколи треба хоч раз перечитувати написане Якби етап первинного накопичення капіталу закінчився- то ми б були експортером капіталу...а ми імпортер капіталуТо навіщо ми імпортуємо і платимо за імпортований якщо в нас свого задофіга?Деколи треба хоч раз перечитувати написане Так ми б і експортували.

Але інші захищаються від нас пошлінами, квотами, санітарними вимагами і т.д.

А там, де не захищаються, так там ми банально неконкурентоспроможні.



Закінчення етапу накопичення - це саме закінчення етапу перерозподілу-накопичення.

Проблемою стає подальший розвиток, можливість прирощувати капітал.

Це і є наступним етапом. Так ми б і експортували.Але інші захищаються від нас пошлінами, квотами, санітарними вимагами і т.д.А там, де не захищаються, так там ми банально неконкурентоспроможні.Закінчення етапу накопичення - це саме закінчення етапу перерозподілу-накопичення.Проблемою стає подальший розвиток, можливість прирощувати капітал.Це і є наступним етапом.

Давай без фантазій1 Спитай в тут присутніх чи хочуть вони купити квартиру2 Спитай в тих хто скаже що хоче - чому не купують?Відповідь буде наступна - банківські кредити - дорогі...Ще раз для тих в кого рація на бронепоїздіа - існує попит на житлоб - у всіх країнах є іпотечне кредитування під 3-5% на 30 роківЧому в нас - до війни 15% , зараз 25% ?Нам же не треба дозволів щоб ВСЕРЕДИНІ кредитувати.ТомуНе кредитуємо під 4-5%.... бо відсутній необхідний для цього капітал.При чому цей капітал відсутній в НАСЕЛЕННЯ а не в Банків, бо населення має настільки мало грошей що погоджується віддавати їх на депо під 18% і не погоджується під 3%От ця різниця в 6 разів і показує що в нас є тільки 15-20% НЕОБХІДНОГО капіталу.Тому ще разЄ твоє переконання що в нас і капіталу валом і можновладці винуватіА є реалії які показуютьІ капіталу мало і людей які вміють капіталом розпоряджатись-ще менше, от тому й можновладці орієнтуються не на максимальну ефективність а на максимальну відповідальність тим баченням яке формують 73% населення підтримуючих фантазії таких як ти що якісь умови дозволять ЛЕГШЕ заробляти...Так, трактором заробити легше ніж лопатою... але треба знайти того хто той трактор подарує, бо ЗАРОБИТИ лопатою на трактор-важко на протязі одного покоління.