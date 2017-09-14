M-Audio написав:Змусити їх піти не важко, це ж не росіяне. Просто ввічливо і твердо попросити припинити надання війскьової і фінансової допомоги, і все, "хитродупих" немає. Але що далі?
Отакий цугцванг. Вони просто вчергове виявилися розумнішими, і цим користаються. 73% зеленого електорату теж могли бути розумнішими, і цього не допустити, але не схотіли.
З першим повністю згоден.
А стосовно розумнішими 73% - нііт. Розумнішим треба було бути ПАПу.
У 73% був реальний вибір - ПАП, який він є, або Голобородько, казковий персонаж (бо як поведе себе Зеленський ніхто не міг знати). І 73% його зробили. Тепер жеж не ПАП, а Успіх волає про те, що Захід хитродупий і користується ситуацією. То кому треба було бути розумнішим?
Успіх - визнає, що серіалом/Голобородьком - всіх 73% тупо наЇпали!!! Тупо/лицемірно/жорстко наЇпали!!!
budivelnik написав:Якби етап первинного накопичення капіталу закінчився- то ми б були експортером капіталу... а ми імпортер капіталу То навіщо ми імпортуємо і платимо за імпортований якщо в нас свого задофіга? Деколи треба хоч раз перечитувати написане
Так ми б і експортували. Але інші захищаються від нас пошлінами, квотами, санітарними вимагами і т.д. А там, де не захищаються, так там ми банально неконкурентоспроможні.
Закінчення етапу накопичення - це саме закінчення етапу перерозподілу-накопичення. Проблемою стає подальший розвиток, можливість прирощувати капітал. Це і є наступним етапом.
Давай без фантазій 1 Спитай в тут присутніх чи хочуть вони купити квартиру 2 Спитай в тих хто скаже що хоче - чому не купують?
Відповідь буде наступна - банківські кредити - дорогі... Ще раз для тих в кого рація на бронепоїзді а - існує попит на житло б - у всіх країнах є іпотечне кредитування під 3-5% на 30 років
Чому в нас - до війни 15% , зараз 25% ? Нам же не треба дозволів щоб ВСЕРЕДИНІ кредитувати.
Тому Не кредитуємо під 4-5%.... бо відсутній необхідний для цього капітал. При чому цей капітал відсутній в НАСЕЛЕННЯ а не в Банків, бо населення має настільки мало грошей що погоджується віддавати їх на депо під 18% і не погоджується під 3%
От ця різниця в 6 разів і показує що в нас є тільки 15-20% НЕОБХІДНОГО капіталу.
Тому ще раз Є твоє переконання що в нас і капіталу валом і можновладці винуваті А є реалії які показують І капіталу мало і людей які вміють капіталом розпоряджатись-ще менше, от тому й можновладці орієнтуються не на максимальну ефективність а на максимальну відповідальність тим баченням яке формують 73% населення підтримуючих фантазії таких як ти що якісь умови дозволять ЛЕГШЕ заробляти...
Так, трактором заробити легше ніж лопатою... але треба знайти того хто той трактор подарує, бо ЗАРОБИТИ лопатою на трактор-важко на протязі одного покоління.
fler написав:Дякую, пан Будівельник. Тобто за 6 років діяльності викрили аж 18 осіб (по 3 особи в рік), з яких 2 (можливо, але це не точно) сидять. Чи не забагато коштує така діяльність цих органів держбюджету?
Звичайно забагато Але є нюанс... Пан Зеленський не ліквідував ці органи одночасно зекономивши для Бюджету... він просто поставив їх під себе і всі витрати будуть йти далі. Тому Труси-Хрестик Якщо орган економічно не доцільний-він має бути ліквідований а не переведений в власну палицю в руці.
ПС Жити в країні неляканих ідіотів - можна Але я невіруючий а вже збираюсь йти в церкву свічку ставити щоб у Львові заваруха не почалась Люди наелектризовані... Той хто це РИЗИКНУВ спровокувати за 24 години під час війни - кінчений і обдовбаний наркоша який повине самостійно відмовитись від влади, бо не Дай Бог- а відмовлятись буде вже ні від чого... просто повісять якщо зловлять Ви за це виступаєте?
fler написав:Дякую, пан Будівельник. Тобто за 6 років діяльності викрили аж 18 осіб (по 3 особи в рік), з яких 2 (можливо, але це не точно) сидять. Чи не забагато коштує така діяльність цих органів держбюджету?
Звичайно забагато Але є нюанс... Пан Зеленський не ліквідував ці органи одночасно зекономивши для Бюджету... він просто поставив їх під себе і всі витрати будуть йти далі. Тому Труси-Хрестик Якщо орган економічно не доцільний-він має бути ліквідований а не переведений в власну палицю в руці.
ПС Жити в країні неляканих ідіотів - можна Але я невіруючий а вже збираюсь йти в церкву свічку ставити щоб у Львові заваруха не почалась Люди наелектризовані... Той хто це РИЗИКНУВ спровокувати за 24 години під час війни - кінчений і обдовбаний наркоша який повине самостійно відмовитись від влади, бо не Дай Бог- а відмовлятись буде вже ні від чого... просто повісять якщо зловлять Ви за це виступаєте?
Арахамія заявив, що не має особистої думки стосовно законопроєкту
далі просто якийсь набір букв, не хоче мабуть на ростов...
Парламент вирішив, на погодження Верховної Ради це рішення було. Були пропозиції Комітету, який Рада потім підтримала. (…) У мене немає думки, дивіться, в мене інша трошки робота. Ви ж знаєте мою роботу. Скільки законопроєктів за ці 5 років у мене ж є, якщо буде думка по кожному законопроєкту, то я не зможу робити свою роботу (…) У нас вже багато було резонансних законопроєктів. Це ж не перший резонансний законопроєкт. Ми, як і Верховна Рада, різні законопроєкти приймаємо, правильно?