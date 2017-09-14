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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14516145171451814519
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 23:05

  BIGor написав:
  flyman написав:
  jump написав:"Ліквідація" НАБУ і САП: серед депутатів, які підтримали закон №12414, є підозрювані 8)
https://focus.ua/uk/politics/715888-lik ... dozryuvani

Юрист: закон №12414 залишає бюджети без належного нагляду :shock:
https://zn.ua/ukr/anticorruption/jurist ... ljadu.html

"Союз" Зеленського і Орбана. Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі 8)
https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 3/7216487/
Закон про знищення незалежності НАБУ та САП, який президент Володимир Зеленський підписав у вівторок ввечері, завдав критичного удару по процесу європейської інтеграції України.

Брюссель до останнього моменту намагався цьому запобігти.

Єврокомісарка Марта Кос особисто зателефонувала віцепрем'єру Тарасу Качці і попередила про наслідки. Хоча навряд чи він і сам цього не розумів. Зрештою, оцінка фахівців з європейської тематики є одностайною: за останні дні Україна підійшла впритул до того, щоби вбити свої шанси на відкриття змістовних вступних переговорів з ЄС, а можливо, й перетнула цю лінію.

Урок з євроінтеграції Віктора Овоча не засвоєний.

Думаю Зе планує для України грузинський сценарій. Маю обмаль часу на перечитування форуму, чи тут цей сценарій обговорювали?

відео БТС потерли, тому не було
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 23:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тоді привіт від Німеччини рфії:
*МИД ФРГ: Украина имеет право защищаться от атак... Киев будет обладать в том числе возможностями, которые позволят ему влиять на происходящее на российской территории... мы не будем раскрывать Путину, даже через СМИ, какие системы вооружения мы предоставляем Украине...* (с)


Ну пряи Фдер взяли в МИД ФРГ )) "У нас есть такие приборы!!! но мы вам про них не расскажем ))"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 23:11

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Тоді привіт від Німеччини рфії:
*МИД ФРГ: Украина имеет право защищаться от атак... Киев будет обладать в том числе возможностями, которые позволят ему влиять на происходящее на российской территории... мы не будем раскрывать Путину, даже через СМИ, какие системы вооружения мы предоставляем Украине...* (с)


Ну пряи Фдер взяли в МИД ФРГ )) "У нас есть такие приборы!!! но мы вам про них не расскажем ))"

Запросто!
Анє і Лєнє (Бербок) вона точно фору дасть.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 23:11

  flyman написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:Урок з євроінтеграції Віктора Овоча не засвоєний.

Думаю Зе планує для України грузинський сценарій. Маю обмаль часу на перечитування форуму, чи тут цей сценарій обговорювали?

відео БТС потерли, тому не було


А чем грузинский сценарий так насторожил Бигора?
Он думал пока он там перед поляками расшаркивается Украину в НАТО интегрируют ? :mrgreen:
Да грузинский сценарий сейчас недостижимая мечта, на повестке дня чеченский-2000, южновьетнамский-1975, палестинский
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 23:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Анє і Лєнє (Бербок) вона точно фору дасть.


Это ж Лене китайские товарищи сказали что на 1 поставленную западом Украине ракету, они поставят 10 Москве?
fox767676
 
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