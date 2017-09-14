flyman написав:(можна порівняти напр. в скільки раз виросло ВВП Польщі і неньки від 91р до 19)
А давай внесемо ще двох Тебе і долярчика В тебе з Долярчиком ріст власності з 1991 по 2019 - вищий ніж ріст ВВП в Україні і приблизно відповідає росту ВВП Польщі.... Виходить ти і долярчик свої опортуніті кост використав краще ніж інші.... А інші в той час слухали воєнпенса і чекали поки можновладці створять умови... От так і вийшло Ненька програла Польщі... а хто винуватий?
Про можливість масштабування ти схоже теж схоже нічого не знає. Успіх Долярчика став можливим саме "незважаючи на" ("вопрреки") діям влади - його бізнес (при всій повазі) просто нецікавий тим хто здатен його "віджати". Так само як і твій генделик в місці із чудовою проходимістю, втім майже впевнений що і місце там не настільки чудове, і сам бізнеc залежить від твоїх можливостей "домовлятися"..., жіночки яким ти платиш мінімалку за роботу без лікарняних - тому підтвердження. А в IT ФОП яких ти так ненавидиш - щось віджати взагалі нереально, там вартість засобів виробництва які можна віджати це кілька %% від місячного доходу, а основна цінність знаходитьтся "в голові".
Хоча війна справді відкрила нові можливості, але принаймі для держави в цілому а не для окремих чинуш та олігархів. Схоже завдяки війні державі таки вдалося повторити совіцький досвід "шаражок" та почати віджимати навіть те що було неможливо в мирний час:
АндрейМ написав:........... Я считаю мерзостью винить человека просто за то, что он таким родился, но я понимаю где Вы воспитывались и какие у Вас ценности. Себе я такого не позволяю. Люди боятся многих вещей независимо от своего желания. Это как рост или цвет глаз - то, что человек не может изменить. Большинство мужчин - такие, как я.
Ну что же вам неймётся... Если б вы знали, как надоели ваши "идейные" выступления. Люди не рождаются такими, как вы, а именно воспитываются. Боятся чего-нибудь не "Большинство мужчин", а все поголовно. Нет людей без страха. Вы думаете, есть хоть один парашютист, который не испытывает страха перед прыжком? Но кто-то преодолевает страх, а у кого-то побеждает трусость. И это не "рост или цвет глаз".
Касательно «роли» мужчин. Вы живёте в прошлом, а я хочу жить в настоящем. Да, эти «роли» формировались веками, но цивилизованные общества давно о них забыли. В США или Британии нет 23-их февраля или 8-ых март, а у нас они есть. Я Вам уже писал, что «традиционных» ролей Вы для своих дочерей не хотите.
Перестаньте заниматься проституцией. Мне надоело тыкать вас в вашу безграмотность. Сейчас вы признали, что эти роли не "совковые", а "формировались веками". "цивилизованные общества о них забыли" не давно, а совсем недавно. И исключительно благодаря тому, что давно не участвовали в больших войнах, а не в "полицейских операциях". Наше общество тоже об этом забыло, вам просто не повезло, что довелось жить в то время, когда в Украине война. Иначе спокойно прожили бы свою жизнь, не вспоминая о роли мужчины. А теперь вам приходится отбиваться от неё. Что касается праздников, то вы и здесь попали пальцем в небо. Надоело заниматься ликбезом, но уж ладно. Вот вам, пожалуйста, праздники США - День ветеранов 11 ноября, День Патриота (в нескольких штатах), День Поминовения (англ. Memorial Day) — национальный день памяти США, отмечаемый ежегодно в последний понедельник мая. 4 июля тоже не далеко ушёл. Праздники Британии поищите уж сами.
Вы хотите, чтобы они жили в Украине, в которой они могут стать Премьер-министром. Традиционных ролей Вы хотите только лишь для мужчин, но объяснить как мы можем одновременно жить в разных временных отрезках Вы не можете.
Вопрос не в том, чего хочу я, а что необходимо сегодня.
Для Вашей информации - в Украине законом запрещены сексизм и гендерная дискриминация, в том числе упоминание каких-либо гендерных ролей и стереотипизация. За это есть ответственность. Нет никаких «ролей».
Для вашей информации - в Украине законом запрещено уклонение от мобилизации. И наказание существенно строже. Но вы сбежали и издалека пытаетесь доказать, что вы правы.
Повторю вопрос, на который вы не ответили. вы уже высказались, что в армию не пойдёте ни при каких условиях. Никакой ТЦК вас за границей не достанет. Так в чём проблема? Что вам неймётся? Что вы хотите здесь доказать? Хотите убедить всех, что защищать Украину не надо? Зачем? Вам за это платят? Хоть прилично?
ЛАД написав:Вопрос не в том, чего хочу я, а что необходимо сегодня.
Очень много словесного поноса, который комментировать сложно.
Касательно «сейчас». Сейчас Украине нужны новые граждане. Вы посмеете сказать свои дочерям или другим женщинам, например, тем, кто здесь пишет, что они - «неправильные» женщины, плохие граждане, трусихи и уклонистски, так как не нарожали по 10 детей, как было принято ещё сто лет назад, что они думают о себе, а не о государстве, и не хотят рожать для государства? Не посмеете? Так, как какое Вы имеете право что-то говорить мужчинам? Почему наше общество достигло прогресса в том, что «женских» обязанностей нет, но «мужские» почему-то остались? В стране демографическая катастрофа, но Вы ни слова не посмеете сказать ни одной женщине о том, что она что-то должна. Вы - обыкновенный лицемер.
Если Вы говорите о праздниках в США, то не забывайте, что они - не о гендерных ролях, как Вы себе придумали, а о тех, кто служит. Причём, добровольно. В США есть день отца, но нет дня мужчины, как защитника, так как защитники у них и мужчины и женщины. Я часто женщин военных вижу в американских аэропортах. Они выбрали эту профессию для себя. Не каждый может выполнять эту профессию..
Вы надоели с вопросами что здесь делаю я. Что здесь делаете Вы? Воевать Вы не будете ни добровольно, ни принудительно. Что и кому Вы пытаетесь доказать? Что Вы бы побежали воевать, будь Вам 25 или 45? Я в это не верю. Просто не верю.
Вы - голос прошлого, ужасного прошлого. Вас служба в армии не касается. Успокойтесь уже. Ваше время давно прошло.
На Ваш вопрос я ответил несколько раз - я никого не отговариваю от того, чтобы Украину защищать. Наоборот спрашиваю почему многие здесь пишущие этого не делают.
ЛАД написав:........... Роль мужчины-воина придумали не Советы. И она существовала ещё тысячелетиями раньше.
Це не аргумент, тому що аналогічно: тисячолітня роль жінки - народжувати воїнів пачками. Але чомусь притензій до жінок нема: хочеш будь чайлд-фрі, хочеш - тусуйся в ЄС, а мобрезерв на 2050-й наберемо з бродячих котів
Народ, ну имейте же совесть! Не могу же я каждый раз и каждому по отдельности растолковывать азы. И очень надоели подтасовки.
Рожали пачками, потому что из этих "пачек" выживали единицы. У моей прабабушки было 14 детей выжили трое. И это была типичная картина. Женщин на работу выгнала 2МВ. Иначе, возможно, и сегодня они в массе сохраняли бы роль домохозяек. + резкий рост стоимости "выращивания" детей и недостаточная оплата труда мужчин. Женщин заставили работать. Так что претензии не к женщинам.
Не хотел отвечать на пост фокса, но раз пошла такая пьянка...
я ратую за равномерное перераспределение тягот войны
А я против?
Я привел примеры - в РИ купечество было освобождено полностью от военной службы, зажиточное крестьянство и мешанство - за выкуп
Это объяснялось не богатством и/или вкладом в экономическую жизнь, а именно наличием сословий (пережитки феодализма). "купечество, зажиточное крестьянство и мещанство" были освобождены от военной службы, но при этом были "освобождены" и от ряда прав. Так же было и в Европе. Когда им предоставили равные права, тут же сравнялись и обязанности. Очень яркий пример - индийские варны - брахманов (священнослужителей, духовных наставников, жрецов), кшатриев (воинов, раджей, царей, правителей — в отличие от брахманов, могли их замещать, но брахманы, никогда не могли стать кшатри, за это назначалось наказание по Законам Ману), вайшьев. Предельно чёткое разграничение прав и обязанностей между разными группами населения. А в дальнейшем, с развитием системы джати, привело к ещё более жёстким ограничениям, фактически к наследственной профессиональной деятельности.
крайний возраст мобилизации был установлен в 40 лет, люди с высшим образованием попадали в армию разве что прапорщиками\офицерами
Сколько было в РИ лиц с высшим образованием? И сколько сегодня? Может, не стоит сравнивать? Насчёт 40 лет. К сожалению, демографической пирамиды того времени не найти, но вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что она сильно отличалась от сегодняшней. Доля старших возрастов была значительно ниже. Да и 50-летний сегодня сильно отличается от 50-летнего в 1874 году. Хотя призыв до 60 это всё же перебор. Но мы и при этом не можем обеспечить достаточную численность армии.
РИ проиграла крымскую войну, но не погнала 40+ летних разночинцев под Балаклаву
1. Поражение в Крымской войне не было связано с нехваткой войск. 2. Поражение в Крымской войне не определяло существование или независимость РИ. Оно привело к относительно незначительному ослаблению стратегического положения РИ, что было относительно быстро в значительной мере исправлено в довольно короткие сроки.
Кстати:
Война привела к расстройству финансовой системы Российской империи (Россия потратила на войну 800 млн рублей, Британия — 76 млн фунтов): для финансирования военных расходов правительству пришлось прибегнуть к печатанию необеспеченных кредитных билетов, что привело к снижению их серебряного покрытия с 45 % в 1853 году до 19 % в 1858 году, то есть фактически более чем к двукратному обесцениванию рубля[143][144]. Снова выйти на бездефицитный госбюджет Россия смогла лишь в 1870 году, то есть через 14 лет после окончания войны[145]. Установить стабильный курс рубля к золоту и восстановить его международную конвертацию удалось в 1897 году (через 41 год после окончания войны), в ходе денежной реформы Витте.
ЛАД написав:Вопрос не в том, чего хочу я, а что необходимо сегодня.
Очень много словесного поноса, который комментировать сложно.
Касательно «сейчас». Сейчас Украине нужны новые граждане.
Если сегодня женщины нарожают, то у еас сегодня или хотя бы завтра вырастет численность армии? Во время какой войны рождаемость не падала, а росла? Было такое когда-нибудь?
Вы - обыкновенный лицемер.
А вы обыкновенный и достаточно безграмотный мудак.
В США есть день отца, но нет дня мужчины, как защитника, так как защитники у них и мужчины и женщины. Я часто женщин военных вижу в американских аэропортах. Они выбрали эту профессию для себя. Не каждый может выполнять эту профессию.
А у нас есть? Сколько женщин в армии США (какая доля)? Сколько лет назад армия США участвовала в настоящей войне, а не в полицейской операции? Насколько помню, уже 52 года тому.
Вы надоели с вопросами что здесь делаю я. Что здесь делаете Вы? Воевать Вы не будете ни добровольно, ни принудительно. Что и кому Вы пытаетесь доказать? Что Вы бы побежали воевать, будь Вам 25 или 45? Я в это не верю. Просто не верю.
Можете верить или нет. Мне как-то без разницы. Если бы не ваши высеры о гендерных ролях и прочей чуши, я бы об этом не писал. Мне казалось, что защита независимости родины само собой разумеется, а об общеизвестных истинах писать смысла нет.
На Ваш вопрос я ответил несколько раз - я никого не отговариваю от того, чтобы Украину защищать. Наоборот спрашиваю почему многие здесь пишущие этого не делают.
Врёте. Именно это вы постоянно доказываете. И говорите, что лично вы этого не сделаете никогда. Извините за грубость, но это самые приличные слова, которые у меня для вас остались. Остальные гораздо хуже.
В Брюселі українці вперше вийшли на мітинг не для того, щоб просити зброю для ЗСУ — Радіо Свобода Цього разу вони висловили претензії українській владі. https://zn.ua/ukr/europe/v-brjuseli-ukr ... oboda.html Учасники мітингу кажуть, що українці за кордоном виходять на акції солідарності з тими, хто в Україні протестує проти обмеження незалежності НАБУ та САП. Серед іншого наголошують, що бійці ЗСУ воюють не за те, щоб у країні відбувалися такі зміни.
Дорогше нашого, вже рік як не обраного карлика президента, обходиться мабуть тільки путін. Нагадаю ключові моменти: - Золоте. - Шатли в Крим. - Ракети в асфальті. - Баканов - наш європейський вибір гудбай
BeneFuckTor написав:Дорогше нашого, вже рік як не обраного карлика президента, обходиться мабуть тільки путін. Нагадаю ключові моменти: - Золоте. - Шатли в Крим. - Ракети в асфальті. - Баканов - наш європейський вибір гудбай
+малоросія привіт, людей не повернути
Повернення до нормальності (за винятком територій і людей) можливе? Чи Україна в тривалій управлінській спіралі ? Ви вже не повернетесь в Україну?
ЛАД написав:........... Роль мужчины-воина придумали не Советы. И она существовала ещё тысячелетиями раньше.
Це не аргумент, тому що аналогічно: тисячолітня роль жінки - народжувати воїнів пачками. Але чомусь притензій до жінок нема: хочеш будь чайлд-фрі, хочеш - тусуйся в ЄС, а мобрезерв на 2050-й наберемо з бродячих котів
Народ, ну имейте же совесть! Не могу же я каждый раз и каждому по отдельности растолковывать азы. И очень надоели подтасовки.
Рожали пачками, потому что из этих "пачек" выживали единицы. У моей прабабушки было 14 детей выжили трое. И это была типичная картина. Женщин на работу выгнала 2МВ. Иначе, возможно, и сегодня они в массе сохраняли бы роль домохозяек. + резкий рост стоимости "выращивания" детей и недостаточная оплата труда мужчин. Женщин заставили работать. Так что претензии не к женщинам.
Не хотел отвечать на пост фокса, но раз пошла такая пьянка...
я ратую за равномерное перераспределение тягот войны
А я против?
Я привел примеры - в РИ купечество было освобождено полностью от военной службы, зажиточное крестьянство и мешанство - за выкуп
Это объяснялось не богатством и/или вкладом в экономическую жизнь, а именно наличием сословий (пережитки феодализма). "купечество, зажиточное крестьянство и мещанство" были освобождены от военной службы, но при этом были "освобождены" и от ряда прав. Так же было и в Европе. Когда им предоставили равные права, тут же сравнялись и обязанности. Очень яркий пример - индийские варны - брахманов (священнослужителей, духовных наставников, жрецов), кшатриев (воинов, раджей, царей, правителей — в отличие от брахманов, могли их замещать, но брахманы, никогда не могли стать кшатри, за это назначалось наказание по Законам Ману), вайшьев. Предельно чёткое разграничение прав и обязанностей между разными группами населения. А в дальнейшем, с развитием системы джати, привело к ещё более жёстким ограничениям, фактически к наследственной профессиональной деятельности.
крайний возраст мобилизации был установлен в 40 лет, люди с высшим образованием попадали в армию разве что прапорщиками\офицерами
Сколько было в РИ лиц с высшим образованием? И сколько сегодня? Может, не стоит сравнивать? Насчёт 40 лет. К сожалению, демографической пирамиды того времени не найти, но вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что она сильно отличалась от сегодняшней. Доля старших возрастов была значительно ниже. Да и 50-летний сегодня сильно отличается от 50-летнего в 1874 году. Хотя призыв до 60 это всё же перебор. Но мы и при этом не можем обеспечить достаточную численность армии.
РИ проиграла крымскую войну, но не погнала 40+ летних разночинцев под Балаклаву
1. Поражение в Крымской войне не было связано с нехваткой войск. 2. Поражение в Крымской войне не определяло существование или независимость РИ. Оно привело к относительно незначительному ослаблению стратегического положения РИ, что было относительно быстро в значительной мере исправлено в довольно короткие сроки.
Кстати:
Война привела к расстройству финансовой системы Российской империи (Россия потратила на войну 800 млн рублей, Британия — 76 млн фунтов): для финансирования военных расходов правительству пришлось прибегнуть к печатанию необеспеченных кредитных билетов, что привело к снижению их серебряного покрытия с 45 % в 1853 году до 19 % в 1858 году, то есть фактически более чем к двукратному обесцениванию рубля[143][144]. Снова выйти на бездефицитный госбюджет Россия смогла лишь в 1870 году, то есть через 14 лет после окончания войны[145]. Установить стабильный курс рубля к золоту и восстановить его международную конвертацию удалось в 1897 году (через 41 год после окончания войны), в ходе денежной реформы Витте.
Что вы обезьянничаете, прекрасно знаете что єто собеседникам приходится обьяснять вам єлементарные вещи, а не наоборот. Общая логика охвата мобилизации всегда была проста - или государство пытается охватить как можно больше социальных слоев, но жестко детерминирует по возрасту, или позволяет экономически актмвным прослойкам оставаться в тылу. В обоих случаях остается "экономический фронт" - за счет экономического или возрастного ценза. Уникальность украинского опыта в том, что решили поиграть парагвай положившись на Запад выдумывая сказку что он наш "союзник". Но история с перебоями поставок показывает что это как минимум очень ненадежный союзник. Это не говоря уже по колоссальному удару по производительным силы, после которого даже гипотетическая победа не будет иметь никакого смыслы - Украина как перезрелый и подгнивший плод сама упадет в руки своих врагов через несколько лет будучи экономически несостоятельной. Касателдьно высшего образования - думаю людей работающих по полученной специальнсти десятилетями гораздо меньше чем получивших бюджетное образование и пошедших в комсорги, парторги, активисты, политтехнологи, мерчандайзеры, риелторы, дистрибьюторы. Да и скорее всего выпускники реальных и коммерческих училищ с опытом работы были вне поля усилий тогдашних рекрутинговых центров. Касательно прав - я понимаю о чем вы пишете, но Украина последовательно шла по пути сокращения политических и экономических прав. Запрещены бывшие парламентские партии, поставлена под вопрос легальность ведущих конфессий, приватизация целых секторов экономики сужает обьемы социальной ренты. Так что тут тоже мимо. Касательно экзистенциальности войны - а xто случилось? Как мы так перешли от стадии "Путин умоляет о переговорах, но мы выбираем кофе на АйПетри" до угрозы "существованию или независимости". Изначально ,несколько лет назад ,так вопрос не стоял, это результат того, чему я оппонирую. И имеющему ум не трудно сосчитать что продолжая идти по этому пути, противоречащему любой модели будь-то левой, будь-то правой , будет только страшней и угрожающе.
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 24 лип, 2025 09:49, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Повернення до нормальності (за винятком територій і людей) можливе?
малоймовірне, але можливе при умові: а) зникнення загрози з боку рф (в т.ч. у випадку, прости Господи, так званої "капітуляції" / чи навпаки розгрома рф / або як результат якоїсь Ялти-2) б) ультиматум партнерів про зміну влади (але станом на зараз, диктатура Зе для них прийнятне зло) в) внутрішній революсьйон