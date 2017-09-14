fox767676 написав:Касательно экзистенциальности войны - а xто случилось? Как мы так перешли от стадии "Путин умоляет о переговорах, но мы выбираем кофе на АйПетри" до угрозы "существованию или независимости". Изначально ,несколько лет назад ,так вопрос не стоял,
легко гуглится но на всякий случай
УНИАН https://www.unian.net › Видео Sep 10, 2023 — Путин умоляет о переговорах, часть России уйдет Китаю, курс - на победу | Михаил Подоляк. Видео материалы информационного агентства UNIAN.
budivelnik написав:Я кажу вплив можновладців - 1-3% , вплив людини на своє майбутнє -98-99%
ЯК може бути вплив влади на життя людини менше 50% якщо вона визначає майже всі параметри? От просто приймуть закон, що всі капітали понад мінімум (хай буде 400 тис грн) вилучаються на користь держави і все, половина форуму в рівних умовах. ИМХО влада визначає мінімум 80% для "активістів", а для переважної більшості людей - 99% їх життя.
Еще и подобострастно спрашивают 'а ви повернетесь в Украъну?" Да гроша ломаного не стоят люди бегавшие по майданам с лозунгами 'Україна понад усе", 'ні капітуляції",'ні грузинському сценарію", но в момент истины оказавшиеся в странах где законодательно отмечают "День жертв геноцида ОУН-УПА"
budivelnik написав:Я кажу вплив можновладців - 1-3% , вплив людини на своє майбутнє -98-99%
ЯК може бути вплив влади на життя людини менше 50% якщо вона визначає майже всі параметри? От просто приймуть закон, що всі капітали понад мінімум (хай буде 400 тис грн) вилучаються на користь держави і все, половина форуму в рівних умовах. ИМХО влада визначає мінімум 80% для "активістів", а для переважної більшості людей - 99% їх життя.
причому позавчорашній досвід показує що прийняти/підписати достатньо 13 хвилин - невстигнеш навіть через банкінг перекинути активи на тещу))
fox767676 написав:Еще и подобострастно спрашивают 'а ви повернетесь в Украъну?" Да гроша ломаного не стоят люди бегавшие по майданам с лозунгами 'Україна понад усе", 'ні капітуляції",'ні грузинському сценарію", но в момент истины оказавшиеся в странах где законодательно отмечают "День жертв геноцида ОУН-УПА"
BeneFuckTor написав:Дорогше нашого, вже рік як не обраного карлика президента, обходиться мабуть тільки путін. Нагадаю ключові моменти: - Золоте. - Шатли в Крим. - Ракети в асфальті. - Баканов - наш європейський вибір гудбай
+малоросія привіт, людей не повернути
Повернення до нормальності (за винятком територій і людей) можливе? Чи Україна в тривалій управлінській спіралі ? Ви вже не повернетесь в Україну?
а есть хотя бы намёки на попытку выхода из пике? 🤔
budivelnik написав:Я кажу вплив можновладців - 1-3% , вплив людини на своє майбутнє -98-99%
ЯК може бути вплив влади на життя людини менше 50% якщо вона визначає майже всі параметри? От просто приймуть закон, що всі капітали понад мінімум (хай буде 400 тис грн) вилучаються на користь держави і все, половина форуму в рівних умовах. ИМХО влада визначає мінімум 80% для "активістів", а для переважної більшості людей - 99% їх життя.
причому позавчорашній досвід показує що прийняти/підписати достатньо 13 хвилин - невстигнеш навіть через банкінг перекинути активи на тещу))
...тоді залишиться тільки прийняти закон, як казав Бобюа, щоб на касі в атб, вас ідентифікували через оплату карткою, або просто - камера атб індифіковує і вмикається сирена: "Ахтунг! Ахтунг! Ухилянт! Ухилянт!"
ЛАД написав:........... Роль мужчины-воина придумали не Советы. И она существовала ещё тысячелетиями раньше.
Це не аргумент, тому що аналогічно: тисячолітня роль жінки - народжувати воїнів пачками. Але чомусь притензій до жінок нема: хочеш будь чайлд-фрі, хочеш - тусуйся в ЄС, а мобрезерв на 2050-й наберемо з бродячих котів
Народ, ну имейте же совесть! Не могу же я каждый раз и каждому по отдельности растолковывать азы. И очень надоели подтасовки.
Женщин на работу выгнала 2МВ. Иначе, возможно, и сегодня они в массе сохраняли бы роль домохозяек. + резкий рост стоимости "выращивания" детей и недостаточная оплата труда мужчин. Женщин заставили работать. Так что претензии не к женщинам.
даже в Штатах Вторая Мировая заставила? 🤔 А Депрессия, из которой и вышли благодаря Мировой почему не смогла заставить?
_hunter написав:даже в Штатах Вторая Мировая заставила? 🤔 А Депрессия, из которой и вышли благодаря Мировой почему не смогла заставить?
Все дуже просто: зараз в тих же США платять настільки мало відносно цін (особливо на житло), що 1 працюючий чоловік не може прогодувати дружину і 2-3 дітей. А держава замість того, щоб роздавати соціальні квадратні метри і боротися зі спекулянтами, закриває очі на провал демографії
fox767676 написав:Еще и подобострастно спрашивают 'а ви повернетесь в Украъну?" Да гроша ломаного не стоят люди бегавшие по майданам с лозунгами 'Україна понад усе", 'ні капітуляції",'ні грузинському сценарію", но в момент истины оказавшиеся в странах где законодательно отмечают "День жертв геноцида ОУН-УПА"