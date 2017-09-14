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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 24 лип, 2025 15:20
Дюрі-бачі написав:
ИМХО як тільки прийде до влади той, кому Брюсель, Вашингтон чи Пекін гарантує фінансування на 5 років хоча б на рівні як Україна отримує зараз, так одразу буде хороший президент
А почему же сейчас президент плохой, если все получает?
Даже при таком финансировании без войны (стимул для такого финансирования - отдельный вопрос), всегда найдется оппозиция, которая посчитает, сколько финансирования приходится на душу населения, и все дружно спросят: "А где моя доля?" Президент сразу станет плохим.
Желание шары границ не имеет и ни к чему хорошему не приводит.
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Додано: Чет 24 лип, 2025 15:24
_hunter написав: ЛАД написав: _hunter написав:
-----------------------------ЛАД
.....
Женщин на работу выгнала 2МВ. Иначе, возможно, и сегодня они в массе сохраняли бы роль домохозяек.
+ резкий рост стоимости "выращивания" детей и недостаточная оплата труда мужчин. Женщин заставили
работать.
Так что претензии не к женщинам.
------------------------------
даже в Штатах Вторая Мировая заставила? 🤔 А Депрессия, из которой и вышли благодаря Мировой почему не смогла заставить?
Ну вы уж совсем уж... Такие вопросы, даже отвечать неудобно.
Или вы прикалываетесь?
Во время Депрессии не хватало рабочих мест
, а по время войны не хватало рабочих рук.
Как при "не хватало рабочих рук.
" могла возникнуть ситуация "недостаточная оплата труда мужчин"???
Откуда в Штатах возникло "не хватало рабочих рук.
" -- примерно в то же самое время?
Вы точно не издеваетесь?
Мне даже отвечать неудобно. Даже не знаю, кто способен на такой вопрос.
Вы никогда не слышали о мобилизации мужчин в США во время 2МВ (у них тогда не было АндреевМ
)? Вы не слышали о резком росте оборонпрома в США во время 2МВ?
Или вы полагаете, что поставки по ленд-лизу делались как сейчас - "из запасов армии США"?
А "недостаточная оплата труда мужчин" это уже позже.
У вас действительно была высокая зарплата? При таком уровне?
Или как ответил мне один программист после того, как оказалось, что он не знал какую-то элементарную вещь (уж не помню, что конкретно): "Мне за эти знания не платят"?
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Додано: Чет 24 лип, 2025 15:25
UA
Зе це покарання за гріхи.
Успіх згоден?
Успіх один з тих, хто принісши в подарунок нам Зе, тільки виграв:
став «героєм» , заробив грошей яких ніколи раніше не тримав в руках, здорожчала його нерухомість через біженців. До Львова війна навряд чи докотиться колись, а помічати глобальні втрати , які (може колись) зачеплять і його, він навряд чи здатний.
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Додано: Чет 24 лип, 2025 15:26
pesikot написав:
Я в 2019 писав, не ведіться на це, не голосуйте за Зеленського, за новим обличчям стоять старі сраки регіоналів ...
ти маєш на увазі засновника ПР Шоколадного? Чи власника дтек?
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Додано: Чет 24 лип, 2025 15:29
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
Українці не задоволені усіма президентами, без виключення. Напевно це проблема українців, а не їх президентів.
Це проблема всіх президентів, які йдуть на вибори не маючи коштів для реалізації своїх передвиборчих обіцянок. ИМХО як тільки прийде до влади той, кому Брюсель, Вашингтон чи Пекін гарантує фінансування на 5 років хоча б на рівні як Україна отримує зараз, так одразу буде хороший президент
К сожалению, проблема не только в коштах.
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Додано: Чет 24 лип, 2025 15:43
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
Не правда. Ющенко отримував багато фінансування, але все-рівно - дуже поганий президент.
ИМХО Ющенко найкращий президент із тих, що були, а 2007-перша половина 2008 р. - найкращі роки в житті українців.
Заднім розумом - всі такі міцні ...
А в 2010 році казали, що помаранчеві привели страну до кризи і ... обрали Януковича ...
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Додано: Чет 24 лип, 2025 15:46
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
Не правда. Ющенко отримував багато фінансування, але все-рівно - дуже поганий президент.
ИМХО Ющенко найкращий президент із тих, що були, а 2007-перша половина 2008 р. - найкращі роки в житті українців.
Это не заслуга Ющенко.
А "найкращі роки"...
Когда вам дали просто так незаработанные
деньги, которые вы можете тратить просто на потребление, вот и "найкращі роки".
бо в 2008 він не зберіг фінансування України. Якщо б ріст 2007-08 тривав неперервно до 2010 то історія пішла б зовсім іншим шляхом
Сберечь "фінансування України" он не мог в принципе - в 2008 "случился" мировой финансовый кризис.
Беда в том, что деньги, которые вливались в Украину были потрачены практически исключительно на "потреблятство". Под руководством "лучшего банкира" Ющенко.
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Додано: Чет 24 лип, 2025 15:49
Banderlog написав: pesikot написав:
Я в 2019 писав, не ведіться на це, не голосуйте за Зеленського, за новим обличчям стоять старі сраки регіоналів ...
ти маєш на увазі засновника ПР Шоколадного? Чи власника дтек?
Шурма, Єрмак, Портнов, Татаров, Комаровський ...
До речі, Шоколодний ніколи не був засновником Партії Регіонів.
Ти почитай уважніше, а то ти тільки кліше пропаганди пишешь
Ще, до речі, ти ж так переймаєшься регіоналами, то до чого цей допис ?
Насолоджуйся зараз младоригами )
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Додано: Чет 24 лип, 2025 15:53
Сибарит написав: Дюрі-бачі написав:
ИМХО як тільки прийде до влади той, кому Брюсель, Вашингтон чи Пекін гарантує фінансування на 5 років хоча б на рівні як Україна отримує зараз, так одразу буде хороший президент
А почему же сейчас президент плохой, если все получает?
Даже при таком финансировании без войны (стимул для такого финансирования - отдельный вопрос), всегда найдется оппозиция, которая посчитает, сколько финансирования приходится на душу населения, и все дружно спросят: "А где моя доля?" Президент сразу станет плохим.
Желание шары границ не имеет и ни к чему хорошему не приводит.
Это верно.
Но, как видите, и сегодня есть люди, которые считают, что Ющ был лучшим президентом.
И если бы не мировой кризис 2008 и дармовое финансирование продолжилось, то, скорее всего, его благополучно избрали бы на второй срок. Итог, правда, был бы ещё хуже.
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Додано: Чет 24 лип, 2025 15:58
Hotab написав:UA
Зе це покарання за гріхи.
Успіх згоден?
Успіх один з тих, хто принісши в подарунок нам Зе, тільки виграв:
став «героєм» , заробив грошей яких ніколи раніше не тримав в руках, здорожчала його нерухомість через біженців. До Львова війна навряд чи докотиться колись, а помічати глобальні втрати , які (може колись) зачеплять і його, він навряд чи здатний.
Хотаб теж знайшов тепле місце в ТЦК ловить ухилянтів біля Тиси та має грошенят вже не на одну віллу в Богларії\Хорватії.
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