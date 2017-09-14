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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1452414525145261452714528>
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 16:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:flyman У результаті домовленостей із МВФ, Світовим банком та МБРР, Аргентина отримала загальний пакет фінансування орієнтовно на $42 млрд, з яких $20 млрд — від МВФ, а інші — з двох інших міжнародних фінансових установ

та навіть їжакам зрозуміло, що Мілей ніпричом, просто поряд стояв, головне що бабло дали
Він заради цього кредиту гіюр зробив
А далі шо ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 16:59

Україна має другого ворога: напівавтократичне керівництво країни — Politico
Офіс президента захоплює все більше влади, послаблюючи інші інституції, зокрема парламент. Також там залякують критиків, намагаючись змусити їх замовкнути за допомогою крикливих кампаній або називаючи їх російськими маріонетками.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/ukrajina-maj ... itico.html

"Інший лідер України": Єрмак затьмарює Зеленського і концентрує владу — FT
https://zn.ua/ukr/POLITICS/inshij-lider ... atiji.html
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 17:11

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:-----------------------------
ЛАД
Ну вы уж совсем уж... Такие вопросы, даже отвечать неудобно.
Или вы прикалываетесь?
Во время Депрессии не хватало рабочих мест, а по время войны не хватало рабочих рук.
------------------------------
Как при "не хватало рабочих рук." могла возникнуть ситуация "недостаточная оплата труда мужчин"???
Откуда в Штатах возникло "не хватало рабочих рук." -- примерно в то же самое время?

Вы никогда не слышали о мобилизации мужчин в США во время 2МВ (у них тогда не было АндреевМ :) )? Вы не слышали о резком росте оборонпрома в США во время 2МВ?
Или вы полагаете, что поставки по ленд-лизу делались как сейчас - "из запасов армии США"?
А "недостаточная оплата труда мужчин" это уже позже.

вы "слышали" про мобилизацию, но забыли поинтересоваться объемом? 🤔 - 16 лямов за все время - точно существенно?

При населении США в 1941 - 133 058 000.
Если из них половина мужчин - то их 66 млн. Если исключить детей и стариков, то пусть даже остаётся 40 млн. На этом фоне 16 млн, по-моему, очень существенно.
Вы считаете иначе?

При этом вы так и не смогли объяснить как "резком росте оборонпрома" вызвало падение стоимости...
Стоимости чего?
Если вы о цене своих слов, то тут вопросов нет.

>>> А "недостаточная оплата труда мужчин" это уже позже.
т.е. никто женщин "на рынок" не выпирал? - таки сами пошли? - и назад особо не вернулись.
За уши их, конечно, не тащили. И батогами не гнали. Капитализм нашёл более цивилизованные методы.
Сразу после войны многие вернулись. И был бэби-бум.
Но позже вернулись на работу.
Логика у вас хромает на обе ноги. Лучше не пытайтесь.

Так всё-таки. Вы больше просто тролль? Или просто знаний мало?
Или тролль, у которого мало знаний?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 24 лип, 2025 17:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:Також там залякують критиків, намагаючись змусити їх замовкнути за допомогою крикливих кампаній або називаючи їх російськими маріонетками.

десь я таке спостерігав, ще в далекому 2022, в епоху "розгрому рф через 2-3 тижні"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 17:31

  Letusrock написав:
  jump написав:Також там залякують критиків, намагаючись змусити їх замовкнути за допомогою крикливих кампаній або називаючи їх російськими маріонетками.

десь я таке спостерігав, ще в далекому 2022, в епоху "розгрому рф через 2-3 тижні"


Факти в студію, про "розгром рф через 2-3 тижні" ?

І не від Люсі, яку ти сам хавав повною ложкою

PS. Ти і досі російська маріонетка, яка хоче капітуляції України.
Про що ти, багато разів писав )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 17:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:По суті згідний.
Але по-факту поржав з ваших зауважень.
Ви дійсно вважаєте що Дональд(і ви) такий наївний що думав що якесь НАБУ(чи інші) зможуть "змінити найвище керівництво України"? Хоча може і так, наївний.
Це 100% нереально - це очевидно для мене.

Цікаво. Хтось ще в січні стверджував, що Донні прийде і все швидко порішає...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 17:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Цікави досліди" (с)

тут почали писати, як Зеленський їх налюбив

Я написав - що ще тоді попереджав щодо Зеленського

Що тут почалось ... а хіба Порошенко був краще ?

Ви визначитесь, вас налюбили чи ви самі все це зробили ?

Виходить - вас налюбили і ви так відчайдушно захищаєте той факт, що вас налюбили )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 17:45

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:По суті згідний.
Але по-факту поржав з ваших зауважень.
Ви дійсно вважаєте що Дональд(і ви) такий наївний що думав що якесь НАБУ(чи інші) зможуть "змінити найвище керівництво України"? Хоча може і так, наївний.
Це 100% нереально - це очевидно для мене.

Цікаво. Хтось ще в січні стверджував, що Донні прийде і все швидко порішає...

Я так не стверджував(якщо мається на увазі я).
Але хтось(і я, і Донні) в січні думав(сподівався) що Зеленський хоче миру. Виявилось що ні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 17:53

Гугл видає:
Члена Політбюро партії СДПУ(О) ПАПа
разом з медведчуками-суркісами-шуфрічами
*був №11 у списку СДПУ(о), був членом політбюро цієї партії.*
https://www.chesno.org/party/61/

У грудні 2001 партія “Солідарність” увійшла до виборчого блоку Ющенка «Наша Україна», а Порошенко став керівником виборчого штабу. До того партія увійшла до Партії регіонального відродження України (яка потім стала Партією регіонів), Порошенко спочатку став співголовою, згодом - заступником голови ПРВУ.

У 2000 році створив фракцію “Солідарність”, згодом — однойменну партію.
https://www.chesno.org/politician/325/

17 листопада 2000 року III з’їзд ПРВУ ухвалив рішення про її реорганізацію через приєднання до неї Партії праці (Валентин Ландик), політичної партії «За красиву Україну» (Леонід Черновецький), Партії солідарності України (Петро Порошенко) та Всеукраїнської партії пенсіонерів. З’їзд дав об’єднаній політсилі нову назву — Партія регіонального відродження «Трудова солідарність України». Очолив її тріумвірат співголів: Валентин Ландик, Петро Порошенко та Володимир Рибак. До президії партії увійшли також Микола Азаров, Геннадій Самофалов, Леонід Черновецький та Юхим ­Звягільський.

3 березня 2001-го на позачерговому з’їзді партія змінила назву на Партія регіонів (ПР) та обрала нового лідера, яким став голова Державної податкової адміністрації України Микола Азаров.
https://tyzhden.ua/istoriia-odniiei-mutatsii/

Але 14 грудня 2001:
*Тоді ж було виключено з партії народних депутатів України Петра Порошенка й Віктора ­Короля згідно з поданими ними заявами.*
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 17:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Я так не стверджував(якщо мається на увазі я).
Але хтось(і я, і Донні) в січні думав(сподівався) що Зеленський хоче миру. Виявилось що ні.

Можливо я від безсоння погано соображаю. Але чомусь мені здалося, що ви говорили, що Байден мудак, дає зброю, а прийде донні і все порішає, не буде війни.
sashaqbl
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