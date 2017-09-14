Він заради цього кредиту гіюр зробивflyman написав:
та навіть їжакам зрозуміло, що Мілей ніпричом, просто поряд стояв, головне що бабло дали
А далі шо ?
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Додано: Чет 24 лип, 2025 16:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Він заради цього кредиту гіюр зробив
А далі шо ?
Додано: Чет 24 лип, 2025 16:59
Україна має другого ворога: напівавтократичне керівництво країни — Politico
Офіс президента захоплює все більше влади, послаблюючи інші інституції, зокрема парламент. Також там залякують критиків, намагаючись змусити їх замовкнути за допомогою крикливих кампаній або називаючи їх російськими маріонетками.
"Інший лідер України": Єрмак затьмарює Зеленського і концентрує владу — FT
Додано: Чет 24 лип, 2025 17:11
При населении США в 1941 - 133 058 000.
Если из них половина мужчин - то их 66 млн. Если исключить детей и стариков, то пусть даже остаётся 40 млн. На этом фоне 16 млн, по-моему, очень существенно.
Вы считаете иначе?
Стоимости чего?
Если вы о цене своих слов, то тут вопросов нет.
За уши их, конечно, не тащили. И батогами не гнали. Капитализм нашёл более цивилизованные методы.
Сразу после войны многие вернулись. И был бэби-бум.
Но позже вернулись на работу.
Логика у вас хромает на обе ноги. Лучше не пытайтесь.
Так всё-таки. Вы больше просто тролль? Или просто знаний мало?
Или тролль, у которого мало знаний?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 24 лип, 2025 17:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 24 лип, 2025 17:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 24 лип, 2025 17:31
Факти в студію, про "розгром рф через 2-3 тижні" ?
І не від Люсі, яку ти сам хавав повною ложкою
PS. Ти і досі російська маріонетка, яка хоче капітуляції України.
Про що ти, багато разів писав )
Додано: Чет 24 лип, 2025 17:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Цікаво. Хтось ще в січні стверджував, що Донні прийде і все швидко порішає...
Додано: Чет 24 лип, 2025 17:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
"Цікави досліди" (с)
тут почали писати, як Зеленський їх налюбив
Я написав - що ще тоді попереджав щодо Зеленського
Що тут почалось ... а хіба Порошенко був краще ?
Ви визначитесь, вас налюбили чи ви самі все це зробили ?
Виходить - вас налюбили і ви так відчайдушно захищаєте той факт, що вас налюбили )
Додано: Чет 24 лип, 2025 17:45
Я так не стверджував(якщо мається на увазі я).
Але хтось(і я, і Донні) в січні думав(сподівався) що Зеленський хоче миру. Виявилось що ні.
Додано: Чет 24 лип, 2025 17:53
Гугл видає:
Члена Політбюро партії СДПУ(О) ПАПа
разом з медведчуками-суркісами-шуфрічами
*був №11 у списку СДПУ(о), був членом політбюро цієї партії.*
У грудні 2001 партія “Солідарність” увійшла до виборчого блоку Ющенка «Наша Україна», а Порошенко став керівником виборчого штабу. До того партія увійшла до Партії регіонального відродження України (яка потім стала Партією регіонів), Порошенко спочатку став співголовою, згодом - заступником голови ПРВУ.
У 2000 році створив фракцію “Солідарність”, згодом — однойменну партію.
17 листопада 2000 року III з’їзд ПРВУ ухвалив рішення про її реорганізацію через приєднання до неї Партії праці (Валентин Ландик), політичної партії «За красиву Україну» (Леонід Черновецький), Партії солідарності України (Петро Порошенко) та Всеукраїнської партії пенсіонерів. З’їзд дав об’єднаній політсилі нову назву — Партія регіонального відродження «Трудова солідарність України». Очолив її тріумвірат співголів: Валентин Ландик, Петро Порошенко та Володимир Рибак. До президії партії увійшли також Микола Азаров, Геннадій Самофалов, Леонід Черновецький та Юхим Звягільський.
3 березня 2001-го на позачерговому з’їзді партія змінила назву на Партія регіонів (ПР) та обрала нового лідера, яким став голова Державної податкової адміністрації України Микола Азаров.
Але 14 грудня 2001:
*Тоді ж було виключено з партії народних депутатів України Петра Порошенка й Віктора Короля згідно з поданими ними заявами.*
Додано: Чет 24 лип, 2025 17:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Можливо я від безсоння погано соображаю. Але чомусь мені здалося, що ви говорили, що Байден мудак, дає зброю, а прийде донні і все порішає, не буде війни.
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