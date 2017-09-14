|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 24 лип, 2025 22:55
Успіх написав:
Ще додам...
От в новинах кажуть, що в мітингу прийняло участь щось 17 міст...
А в Києві зібралось аж 9тис. людей!
Що, плять?
Від 9тис. Зе обісрався???!
Та нас ФОПів на мітингу було в рази більше!!!
А одного разу, то нас в Києві зібралось щось під 100тис!!!
І що?
Щось там той закон(проти якого ми були) помурижили/відклали...
Але потім все одно вони зробили по своєму!
А тут якихось 9тис. і все - влада наклала повні штанці🤦🏻
Якби не залежність від західного фінансування Зе б танкові війська з фронту зняв для придушення.
Як зеленіст уникдіма вимагає.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9529
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1882 раз.
- Подякували: 2341 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Чет 24 лип, 2025 23:15
Сибарит написав: Успіх написав:Banderlog Сибарит
Тобто, ви обоє(військові!!!) - навіть не сперечаєтесь з тим, що і оцей мітинг - організований/спланований?
Тобто, такого взагалі/в природі не існує, щоб народ "просто вийшов на мітинг"?
(як от буває закордоном, коли десь зарплату затримали, чи якийсь схожий ПУСТЯК!)
Моим нынешним статусом военного, в данном случае, можно пренебречь. Мне пришлось стать военным в том возрасте, когда мировоззрение успело не только сформироваться, но и изрядно закостенеть.
Я действительно не верю, что серьезные выступления, по крайней мере в достаточно цивилизованных формах, возможны без серьезной организации. Толпе нужен лидер и контроль.
Да даже и маргиналам, которые пойдут бить витрины и жечь машины, нужен кто-то, кто кинет клич.
Я не знаю, о каких заграницах Вы говорите. Они достаточно разные, но законы поведения толпы достаточно схожи. Если речь о протестах по поводу трудовых споров, стоит помнить о существовании профсоюзов и о их лидерах.
++++Успіх
, вы до сих пор верите, что Майдан начался из-за того, что "детей побили!"?
И, действительно, ваше "військові!!!" тут совершенно не при чём.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35422
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 24 лип, 2025 23:24
UA написав: Hotab написав: UA написав:
........
Ти не українець
Я «хитрий українець».
Yama казав, що якщо з хабаря віддати десятину на донати, то совість відмивається. Так і роблю в себе в тцк
Я за легалізацію корупції в Україні
Дітям в школі повинні викладати як давати хабарі.
Скоріше, як брати.
Щоб не зловили.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35422
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 24 лип, 2025 23:31
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8394
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 1007 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Чет 24 лип, 2025 23:33
detroytred написав:
Можливість збагачуватися пересічному янкі надають саме можновладці-управлінці-регулятори...
Записуємо
Ларьочнику ліцензію на збагачення можновладці виділили - тому він багатий
Воєнпенсу ліцензії не виділили -тому він бідний..
Звідси питання
А чому нАпОлЄйОна обнесли?
Відповідь на поверхні - бо він як совок якого закрили в окремій кімнаті і дали два стальниш шаріка побавитись , а він один загубив, другий -зломав.
От і вирішили таким безруким примітивам - ліцензій не видавати
Хто там ще в черзі за ліцензіями на багатство від влади?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26666
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 2986 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|108037
|
|
|1493
|288678
|
|
|6076
|951166
|
|