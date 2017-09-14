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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14529145301453114532
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 15:46

  fox767676 написав:andrijk777
Є думка що навіть Індію не вдастся налякати 500% митами - російське пальне безальтернативне станом на 2025


"Есть мнение" ...

А є факти.
Індія заявила, що буде відмовлятись від російської нафти і вже почала це робити
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 15:51

  fox767676 написав:andrijk777
Є думка що навіть Індію не вдастся налякати 500% митами - російське пальне безальтернативне станом на 2025
При цьому Україна втрачає експортні позиції в ІТ та агропродукції - євро споживачі переоріентовуються на Середню Азію та Індію.
До сраки була та євроінтеграція( вибачте за мою українську ), якщо жодним чином не євроасоційовані країни витісняють Україну навіть з європейських ринків


Украинское зерно настолько нежелательно в ЕС, что даже избыточные агромощности рассматривались как фактор препятствующий евроинеграции. А из авторитарных подбрюший "оси зла" - пожалуйста
Казахстан значительно увеличил экспорт пшеницы и бобовых в Италию
Источник

АПК-Информ

14:18 | 18 июн. 2025
Товарооборот аграрной продукции между Казахстаном и Италией за январь–апрель 2025 года составил 105,9 млн долларов США (рост 59%). Существенный рост наблюдается по основным позициям казахстанского экспорта: пшеница (на 47%), бобовые культуры (в 103 раза), жмых (100%). Об этом стало известно на встрече министра сельского хозяйства Казахстана Айдарбека Сапарова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в РК Антонелло Де Риу.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 15:58

  fox767676 написав:andrijk777
Є думка що навіть Індію не вдастся налякати 500% митами - російське пальне безальтернативне станом на 2025
При цьому Україна втрачає експортні позиції в ІТ та агропродукції - євро споживачі переоріентовуються на Середню Азію та Індію.
До сраки була та євроінтеграція( вибачте за мою українську ), якщо жодним чином не євроасоційовані країни витісняють Україну навіть з європейських ринків

питання не євроінтеграції, а в тому, що чомусь медведя "підбадьорювати" до останної верби додумався лише потужнонезламний
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 15:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Новини запорєбріка ...

На вопрос о том, боится ли Россия новых санкций, которые уже ввел Евросоюз, и которые грозятся вести США, Мединский напомнил о более жестких рестрикциях, с которыми страна сталкивалась за свою историю.

"Не к нам вопрос, не к переговорной группе. Но я могу так вам сказать: после революции и гражданской войны в 1920 году - еще одна историческая справка - у нас не то что санкции, у нас была абсолютная дипломатическая и экономическая блокада Советской России со стороны всех. Ничего. Это не помешало нам выиграть Вторую мировую войну", - подчеркнул он по итогам третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле.


Це для розуміння, кого саме надсилає Путін на перемовини - повного невігласа. Це робиться спеціально, по багатьом причинам

Найперша, небажання перемовин.

Як там вчора писав ЛАД - натягивать исторические факты на сегодняшнее чи як там
Так це воно і є - никому не дадим переписать историю, сами её перепишем

Економічної блокади не було, вже з 1919 працювала амеріканська організація, яка годувала голодаючих
Всі успіхи перших п"ятиріч - це заслуга амеріканських та европейських інженерів

Дипломатична блокада, це взагалі брехня.
Визнали СРСР, в Лігу націй прийняли. Хоча, за Фінляндію вигнали

Виграли в Другу Світову ... а нічого, що 2 перші роки Другої Світової СРСР активно співпрацював з Гітлером.
І таж сама Фінляндія ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 16:01

  detroytred написав:*Фон Дер информирует о завершении отношений ЕС с КНР...

Евросоюз считает поддержку Китаем России угрозой своей безопасности и намерен определять в дальнейшем уровень своих отношений с Пекином в зависимости от этого фактора...* (С)

В 2022 завершити не можна було?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 16:02

  fox767676 написав:
  fox767676 написав:andrijk777
Є думка що навіть Індію не вдастся налякати 500% митами - російське пальне безальтернативне станом на 2025
При цьому Україна втрачає експортні позиції в ІТ та агропродукції - євро споживачі переоріентовуються на Середню Азію та Індію.
До сраки була та євроінтеграція( вибачте за мою українську ), якщо жодним чином не євроасоційовані країни витісняють Україну навіть з європейських ринків


Украинское зерно настолько нежелательно в ЕС, что даже избыточные агромощности рассматривались как фактор препятствующий евроинеграции. А из авторитарных подбрюший "оси зла" - пожалуйста


Ты опять что-то тестируешь или таки сам с собой разговариваешь ? )

Если у тебя есть такой интересный собеседник, так и разговаривай с ним.
Не пиши на форум )
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 16:03

  UA написав:
  detroytred написав:*Фон Дер информирует о завершении отношений ЕС с КНР...

Евросоюз считает поддержку Китаем России угрозой своей безопасности и намерен определять в дальнейшем уровень своих отношений с Пекином в зависимости от этого фактора...* (С)

В 2022 завершити не можна було?


Бери вище, Кісінджеру не потрібно було визнавати та витягувати комуністичний Кітай ...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 16:05

  detroytred написав:*Фон Дер информирует о завершении отношений ЕС с КНР...

Евросоюз считает поддержку Китаем России угрозой своей безопасности и намерен определять в дальнейшем уровень своих отношений с Пекином в зависимости от этого фактора...* (С)

громкий хохот из Пекина и шутка на ломанном русском про боржоми и почки
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 16:19

Кто это сделал?! Кто это сделал?!(с) ;)

  fox767676 написав:
  detroytred написав:*Фон Дер информирует о завершении отношений ЕС с КНР...

Евросоюз считает поддержку Китаем России угрозой своей безопасности и намерен определять в дальнейшем уровень своих отношений с Пекином в зависимости от этого фактора...* (С)

громкий хохот из Пекина и шутка на ломанном русском про боржоми и почки

На кордоні між Таїландом і Камбоджею відбуваються наймасштабніші за останнє десятиліття бойові дії через спірну ділянку біля храму.
Китай, як головний економічний і політичний покровитель Камбоджі, висловлює стурбованість, але підтримує Камбоджу, зберігаючи нейтралітет.
https://24tv.ua/geopolitics/kambodzha-t ... a_n2877709
США и союзники проводят рекордные учения в Австралии (35 тысяч военных из 19 стран), готовясь к возможной войне с Китаем, но без четких гарантий защиты Тайваня.
https://charter97.org/ru/news/2025/7/25/649543/
fler
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