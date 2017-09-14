ЛАД написав:.......... Що можуть заплатити мільйони біженців, які працюють на Заході (і заробляють не мільйони) чи отримують 500 євро від Мерца? .......... Мені подобається ваша пропозиція, але розкажіть, будь ласка, як це зробити практично? Зокрема, як отримати гроші з вас? І скільки?
ЛАД, комуністична ідеологія заборонена в Україні. Замість відбирання чужого краще віддайте своє, по совісті.
BIGor, вы как раз не относитесь к тем миллионам беженцев, которые не могут заплатить. И с вас вполне можно взять дополнительный налог, как предлагает АндрейМ. Так что вы бы лучше молчали и не отсвечивали.
ЛАД написав:Эти трупы благодаря внешнему агрессору.
перелічені відкрили кордони для зовнішнього агресора за базар не відповів, але створив сприятливу медійну картинку для агресора зараз тусується у Відні з представниками Партії Регіонів, які використовують його як зливний інфо-бачок. То виявилось можно нормально спілкуватися, навіщо ж у 2014 роздмухував протистояння?
Так він виступає проти сепаратизму та сепаратистів. І лише в даному випадку на словах. Практично ж діяла (а не тільки словесно висловлювала) проти сепаратизму і сепаратистів тоді купа куп людей... в тому числі, які тут зараз при владі. Сепаратизм, сепаратистів перемогли.. То які можуть бути підстави до вироку цьому Мосійчуку за оце?
ЛАД написав:Эти трупы благодаря внешнему агрессору.
перелічені відкрили кордони для зовнішнього агресора за базар не відповів, але створив сприятливу медійну картинку для агресора зараз тусується у Відні з представниками Партії Регіонів, які використовують його як зливний інфо-бачок. То виявилось можно нормально спілкуватися, навіщо ж у 2014 роздмухував протистояння?
Так він виступає проти сепаратизму та сепаратистів. І лише в даному випадку на словах. Практично ж діяла (а не тільки словесно висловлювала) проти сепаратизму і сепаратистів тоді купа куп людей... в тому числі, які тут зараз при владі. Сепаратизм, сепаратистів перемогли.. То які можуть бути підстави до вироку цьому Мосійчуку за оце?
Дивіться яка повинна була бути реакція від класичного, свідомого правого політика, а не провокатора. Те ще ви не можете відрізнити - дуже підозріло
Я хочу вас усіх запевнити, що, зокрема ми, представники ВО “Свобода”, а також тих політичних сил, які сьогодні представлені в українському парламенті і які сьогодні мають більшість у Верховній Раді України і зараз формують коаліційний уряд, маємо намір збудувати європейську, демокртичну, правову державу”, - зазанчив він. Читайте також У ВР Криму не ставлять питання про відокремлення - спікер За словами Тягнибока, “всі ці розмови, що якісь ешелони бандерівців їдуть зараз в Крим, щось там будуть трощити, бити, вбивати, знищувати, перекручувати, - це є все повна нісенітниця і брехня, повна маячня, це є намагання нас пересварити між собою”.
“Я вас запевняю: нам разом треба збудувати таку державу, де усі - і українці, і представники інших національних меншин, яких є багато, - щоб жили в мирі і злагоді, щоб жили разом в одній родині. І наша родина - це є наша Україна”, - заявив Тягнибок.
flyman написав:так ти ж також "подстрєкатєль", як пише будівельник: "почни з себе"
ні, я потужний центрист )) А ось ти тягнув сюди русофашиста Щеліна і одночасно щемив ЛАДа за язик )
Російськомовний українець такий же оксюморон як освободітєль Путін. Щєлін "носій паспорту" як ЛАД? Ти хто? Чому постиш пости на скрєпном? Згідно качиної типізації теж є носієм паспорту. Але ЛАД прогресує (все більше постів мовою, все менше совкового нашарування), а от ти, більше схоже, що деградуєш та закликаєш до революційного терору во благо вєлікой ідєї як справжній послідовник справи тов. Коби.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 26 лип, 2025 13:12, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав: перелічені відкрили кордони для зовнішнього агресора за базар не відповів, але створив сприятливу медійну картинку для агресора зараз тусується у Відні з представниками Партії Регіонів, які використовують його як зливний інфо-бачок. То виявилось можно нормально спілкуватися, навіщо ж у 2014 роздмухував протистояння?
Так він виступає проти сепаратизму та сепаратистів. І лише в даному випадку на словах. Практично ж діяла (а не тільки словесно висловлювала) проти сепаратизму і сепаратистів тоді купа куп людей... в тому числі, які тут зараз при владі. Сепаратизм, сепаратистів перемогли.. То які можуть бути підстави до вироку цьому Мосійчуку за оце?
Дивіться яка повинна була бути реакція від класичного, свідомого правого політика, а не провокатора. Те ще ви не можете відрізнити - дуже підозріло
Я хочу вас усіх запевнити, що, зокрема ми, представники ВО “Свобода”, а також тих політичних сил, які сьогодні представлені в українському парламенті і які сьогодні мають більшість у Верховній Раді України і зараз формують коаліційний уряд, маємо намір збудувати європейську, демокртичну, правову державу”, - зазанчив він. Читайте також У ВР Криму не ставлять питання про відокремлення - спікер За словами Тягнибока, “всі ці розмови, що якісь ешелони бандерівців їдуть зараз в Крим, щось там будуть трощити, бити, вбивати, знищувати, перекручувати, - це є все повна нісенітниця і брехня, повна маячня, це є намагання нас пересварити між собою”.
“Я вас запевняю: нам разом треба збудувати таку державу, де усі - і українці, і представники інших національних меншин, яких є багато, - щоб жили в мирі і злагоді, щоб жили разом в одній родині. І наша родина - це є наша Україна”, - заявив Тягнибок.
Ну і? Цей Мосійчук більш радикальний, ніж Тягнибок. І все. Ще раз -- таких радикальних було купа куп. І не тільки на словах, але й діями. Тому як це може бути критерієм вироку?
Ви ж самі нещодавно отут деяких форумчан грозились... (наприклад, за стосовно Трампа чи демократів) замість а-ля по-тягнибоківські "разом будувати державу".
Тож може:“Я вас запевняю: нам разом треба збудувати таку державу, де усі - і українці, і представники інших національних меншин, яких є багато, - щоб жили в мирі і злагоді, щоб жили разом в одній родині. І наша родина - це є наша Україна" А не знищувати "ворогів народу".
flyman написав:так ти ж також "подстрєкатєль", як пише будівельник: "почни з себе"
ні, я потужний центрист )) А ось ти тягнув сюди русофашиста Щеліна і одночасно щемив ЛАДа за язик )
Російськомовний українець такий же оксюморон як освободітєль Путін. Щєлін "носій паспорту" як ЛАД? Ти хто? Чому постиш пости на скрєпном? Згідно качиної типізації теж є носієм паспорту. Але ЛАД прогресує (все більше постів мовою, все менше совкового нашарування), а от ти, більше схоже, що деградуєш та закликаєш до революційного терору во благо вєлікой ідєї як справжній послідовник справи тов. Коби.
Щелін росфашист, на українські ефіри його запрошували підсанкційні провокатори Романенко та Шелест. Вільний вжиток рос.мови гарантован конституціею 1996, її використовують і провладні ЛСД Машовець, Копитько , мабуть і Коваленко. Ірландія жодного км території не втратила після того як у конституції 1937 проголосила англійську офіційною мовою. І Революція повинна зжерти своїх дітей, інакше безлад не закінчиться. Це діалектика.