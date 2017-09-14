detroytred написав:
До. До капіталізму, соціалізму були економіки. Які теж ніхто не вважав ринковими.
Не плутай терміни
Можливо рабовласницький лад або феодалізм ніхто не називав ринковою економікою- але по факту в тому чи іншому вигляді вони такими були
Ціни РЕГУЛЮВАВ РИНОК
detroytred написав:
То ти на питання не відповів. Що там за віконцем. Бо відповіді макнуть тебе в очвидне - де баланс тільки теоретично, а фактично надлишок товарів-послуг, виробників та конкуренція між виробниками. Що і є ознакою ринкової економіки на практиці. Що невідіма рука ринку на практиці гальмує добряче... тому і кризи... І навіть держрегулювання не є панацеєю порятунку.
На відміну від планової (соціалістичної). Де баланс зміщений в бік дефіциту товарів-послуг і конкурують споживачі)) за товари.
Суті ринкової економіки ти зрозуміти не спроможний..
Тільки дурень який вважає що ЗНАЄ що таке економіка бо прочитав кілька книжок - може мене макати..
По тій простій причині що не в стані зрозуміти де він дурень
Розумний знає.
1 Найважче в житті створити свій капітал.
По тій простій причині що потрібно щоб були виконані ВСІ ТРИ необхідні економічні умови
а - треба вміти створити щось створити (створення пропозиції)
б - треба правильно створене продати (врахування попиту)
в - треба вміти накопичити різницю між вартістю створення і вартістю продажу (саме накопичення капіталу
2 Тепер про те що складніше
продати чи купити...
Відповідь на це питання лежить у визначенні в якій економічній системі ми знаходимось
Якщо ліберальній (мінімізація податків на виробництво) - то тоді надлишок товарів
Якщо в соціальній( максимізація податків з перерозподілом до бідних)- тоді надлишок грошей.
3 Знайди лекції іцкохі, там дуже просто і доступно навіть для тебе -пояснюється що таке економіка в розрізі...
Наприклад
Бюджет як правило 40% з якого половина йде на перерозподіл , а друга половина на інфраструктуру(дороги/садочки/охорона/медицина тощо)
Державний борг = збільшенню податків в наступних поколінь (добре якщо борг виник внаслідок створення виробничих потужностей, погано якщо просто проїли (те що сталось в совку)
Що йдуть суперечки про те чи варто оподатковувати багатство ?
Виявляється тільки країни північної Європи мають такі податки ( дуже складно адмініструвати)
Чи варто вводити ПДВ ? ( виявляється тільки країни Європи а також країни Латинської Америки які копіюють економічне законодавство Європи) використовують цей податок бо його використання передбачає будівництво ланцюжків в кого купив кому продав і так далі
В США/Азії такого податку немає, при чому
Країни які розвиваються потребують нижчого рівня оподаткування, тому та сама Азія в своєму Законодавстві про оподаткування відстає на 50 років від Європейського.
Що ЗАБОРОНЕНО копіювати чуже податкове законодавство якщо країна не вийшла на рівень який дозволяє цьому законодавству ефективно працювати..
І ще багато інших речей..
ПС
одна мене позабавила
Два америкоса провели дослідження в якому шукали параметер який людина не може змінити але згідно якого можна створити персональні моделі оподаткування привязані до цього параметру
Знайшли такий параметр.... - РІСТ
чим вища людина тим більше вона заробляє..
Тобто оподатковувати власність можна тим більшими відсотками чим вища людина..
Типу створили табличку - один аргумент розмір багатства, другий висота людини і на перетині отримали розмір оподаткування...
Тому все що ти читав про економіку авторів 19-20 століття-сьогодні вже настільки застаріло що не підходить навіть в Україні.
ПС
все що написано вище це вільний переказ слів американського професора економіки Каліфорнійського університету Олега Іцкохі.
Тому заявляючи що це маячня або єралашик- тобі прийдеться встати в позу проти професора економіки
як ти розумієш - після такого випадку твоє місце буде навіть не в палаті з наполеонами...