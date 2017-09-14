RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14552145531455414555
Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 22:38

  Успіх написав:Ну, якщо вже і сни труть на вечір, то пішов я тоді спати...

На добраніч!

На добраніч терпілам з обох таборів ;)

Це убоге скористалось хворою дружиною, а тепер підстрікає до злочинів тих, у кого такої опції нема. «Хоть поржом, хужє не будєт»
Яке ж воно кончене..
Hotab
 
Повідомлень: 15783
З нами з: 15.02.09
Подякував: 402 раз.
Подякували: 2434 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 22:41

Ехо форуму >>>

Hotab - йди на hyuuuuuuuuuuu!!! :lol: :lol: :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8409
З нами з: 18.03.21
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 22:50

  _hunter написав:На сборке дронов (средне-узловой) особая квалификация, кстати, не нужна. На сварке/пайке батарей для них -- тоже...


Шта? Паяли когда-то что-то? Я как-то паял детский дрон и замкнул случайно контакты (дорожки на плате) что в последующем при запуске привело к термическому разгону литиевой батареи, та еще тема. Хотя паяльник держать умею, ну спешил видимо, и вообще там размеры не для ручной пайки. А человек без подготовки и оборудования не сможет даже поменять батарею в своем телефоне, а то и даже открыть его не сможет. И это физический аспект работы. А есть еще и юридический - это когда дрон упадет и взорвется прямо на старте и полномочные органы потом зададут вопрос "а кто как его делал, кто учил того кто делал, кто допустил к работе того кто делал, кто проверял изделие, кто допустил его в эксплуатацию, на основании каких документов, и кто из них ответит за смерть оператора". И к этому всему еще прикладывается мотивационный аспект - речь же выше если не ошибаюсь была чтоб на это все ставить ухилянтов в качестве "трудовой мобилизации" :shock: ?
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1375
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14552145531455414555
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 110480
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 291330
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 954788
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.