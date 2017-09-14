_hunter написав:На сборке дронов (средне-узловой) особая квалификация, кстати, не нужна. На сварке/пайке батарей для них -- тоже...
Шта? Паяли когда-то что-то? Я как-то паял детский дрон и замкнул случайно контакты (дорожки на плате) что в последующем при запуске привело к термическому разгону литиевой батареи, та еще тема. Хотя паяльник держать умею, ну спешил видимо, и вообще там размеры не для ручной пайки. А человек без подготовки и оборудования не сможет даже поменять батарею в своем телефоне, а то и даже открыть его не сможет. И это физический аспект работы. А есть еще и юридический - это когда дрон упадет и взорвется прямо на старте и полномочные органы потом зададут вопрос "а кто как его делал, кто учил того кто делал, кто допустил к работе того кто делал, кто проверял изделие, кто допустил его в эксплуатацию, на основании каких документов, и кто из них ответит за смерть оператора". И к этому всему еще прикладывается мотивационный аспект - речь же выше если не ошибаюсь была чтоб на это все ставить ухилянтов в качестве "трудовой мобилизации" ?
_hunter написав:На сборке дронов (средне-узловой) особая квалификация, кстати, не нужна. На сварке/пайке батарей для них -- тоже...
Шта? Паяли когда-то что-то? Я как-то паял детский дрон и замкнул случайно контакты (дорожки на плате) что в последующем при запуске привело к термическому разгону литиевой батареи, та еще тема. Хотя паяльник держать умею, ну спешил видимо, и вообще там размеры не для ручной пайки. А человек без подготовки и оборудования не сможет даже поменять батарею в своем телефоне, а то и даже открыть его не сможет. И это физический аспект работы. А есть еще и юридический - это когда дрон упадет и взорвется прямо на старте и полномочные органы потом зададут вопрос "а кто как его делал, кто учил того кто делал, кто допустил к работе того кто делал, кто проверял изделие, кто допустил его в эксплуатацию, на основании каких документов, и кто из них ответит за смерть оператора". И к этому всему еще прикладывается мотивационный аспект - речь же выше если не ошибаюсь была чтоб на это все ставить ухилянтов в качестве "трудовой мобилизации" ?
залежить від техпроцесу, якщо від А до Я робить одна людина, то одне, якщо розбито на операції, а кожну операцію виконує "спеціально навчена людина", тобто робити точкову зварку стрічки одна людина, паяє силовий кабель на "+" інша, а на "-" ще одна, то "особливої кваліфікації не потрібно"
_hunter написав:На сборке дронов (средне-узловой) особая квалификация, кстати, не нужна. На сварке/пайке батарей для них -- тоже...
Шта? Паяли когда-то что-то? Я как-то паял детский дрон и замкнул случайно контакты (дорожки на плате) что в последующем при запуске привело к термическому разгону литиевой батареи, та еще тема. Хотя паяльник держать умею, ну спешил видимо, и вообще там размеры не для ручной пайки. А человек без подготовки и оборудования не сможет даже поменять батарею в своем телефоне, а то и даже открыть его не сможет. И это физический аспект работы. А есть еще и юридический - это когда дрон упадет и взорвется прямо на старте и полномочные органы потом зададут вопрос "а кто как его делал, кто учил того кто делал, кто допустил к работе того кто делал, кто проверял изделие, кто допустил его в эксплуатацию, на основании каких документов, и кто из них ответит за смерть оператора". И к этому всему еще прикладывается мотивационный аспект - речь же выше если не ошибаюсь была чтоб на это все ставить ухилянтов в качестве "трудовой мобилизации" ?
залежить від техпроцесу, якщо від А до Я робить одна людина, то одне, якщо розбито на операції, а кожну операцію виконує "спеціально навчена людина", тобто робити точкову зварку стрічки одна людина, примаює силовий кабель інша, то "особливої кваліфікації не потрібно"
Да, но тогда это уже завод с конвеером а не пайка в гаражах.
UA написав:...... В Україні існує дві прокуратури. 1. Корупційна яка утримується на податки бизнесу який ця ж прокуратура доїть та знищує. 2. Антикорупційна яка утримується американським коштом та бізнес не доїть та не знищує. Американці розуміють що управління це в першу чергу контроль тому в них не так як в корупційній прокуратурі.
Так я не возражаю. Но тогда пусть уже всё управление на себя берут. А ещё лучше принимают нас в качестве 51 штата или хотя бы "неинкорпорированной организованной территории" как Пуэрто-Рико.
Соскіна наслухалися? Він останнім часом просуває цю ідею
Эта идея очень старая. К сожалению, эти нехорошие люди почему-то не хотят принимать нас. Странно, почему?
В Харькове в первом полугодии зафиксировали наибольший рост цен на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры по Украине — на 22%, 21% и 19% соответственно. Речь идет о вторичке.
О первичке говорить не о чем - в Харькове её просто нет, с самого начала войны все стройки заморожены. При это в других прифронтовых городах (Николаеве, Херсоне, Запорожье, Днепре) такого роста нет. Возможно, такой рост в Харькове связан с большим наплывом переселенцев. Терехов называл цифру, если не ошибаюсь, 230 тыс. Но даже при таком сильном росте цены в Харькове существенно ниже, чем в центре и на западе.
ЛАД написав:Чтобы разговор был конкретнее, назовите страну, в которой такое не получится. И, естественно, не будем брать семью, в которой 10 детей. Как на Западе в таких случаях, не знаю.
Да все так. Страны разные, но принцип там един - ты идешь работать = тебе хватает на нормальную простую человеческую жизнь "аренда жилья-машина-дети-отпуск раз в году". И тебе не надо думать как выкрутиться ужом и нажухать ближнего своего в попытке не сдохнуть с голоду а наоборот достичь успешного успеха как соседский мутный парниша что в школе был двоечником но теперь купил машину дороже чем вся девятиэтажка в которой он живет. Просто ходишь на работу и все.
Страны разные, но принцип там един - ты идешь работать = тебе хватает на нормальную простую человеческую жизнь "аренда жилья-машина-дети-отпуск раз в году".
Далеко не в кожній країні і не на всякій роботі з повною зайнятістю так вийде. Скоріше ніде не вийде 1 особі на мініімалку поміститись в необхідний продуктовий пакет, оренду хочаб 18 метрів + комуналь , купити проїздний, якісь гроші відкласти на оновлення гардеробу по сезону, сплатити страховку (якщо необхідно) і ще залишилось на щорічний відпочинок.