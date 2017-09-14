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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 27 лип, 2025 07:57
fox767676 написав: ЛАД написав:
Они этого не сделают.
мне это совершенно не очевидно
альтернативы - обвал фронта, миллионы беженцев, контролируемая и неконтролируемая смена внешнеполитического вектора Украины
Выслать обратно мужчин до 50, и женщин до 40, ввести налог в пользу Украины для остальных это просто отделаться легким испугом по сравнению с тем
"Выслать, ввести, налог." - ти не краснозадий випадково? Вже була країна "мрій" з тов. Сталіним де це все було.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 08:00
fox767676 написав:
Поэтому надо максимально мобилизировать, как военно так и экономически, как можно более широкие слои украинцев включая и новую диаспору, а со временем и старую
А чого Ви ще не в окопах на нулі? Може покажете спочатку приклад як треба?
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Додано: Нед 27 лип, 2025 08:14
Hotab написав:
Страны разные, но принцип там един - ты идешь работать = тебе хватает на нормальную простую человеческую жизнь "аренда жилья-машина-дети-отпуск раз в году".
Далеко не в кожній країні і не на всякій роботі з повною зайнятістю так вийде.
Скоріше ніде не вийде 1 особі на мініімалку
поміститись в необхідний продуктовий пакет, оренду хочаб 18 метрів + комуналь , купити проїздний, якісь гроші відкласти на оновлення гардеробу по сезону, сплатити страховку (якщо необхідно) і ще залишилось на щорічний відпочинок.
Узагальнення Заходу це досить примітивізація питання і варто розглядати все дуже конкретно, але в цілому навіть мінімалка в більшості країн дозволяє забезпечувати базові потреби, тим більше мінімалка часто густо мало програє середній зарплаті, а якщо брати розрив між мінімальними та максимальними доходами чистими від зарплати, то в скандинавських країнах за рахунок прогресивної шкали оподаткування взагалі різниця зближується до 4 разів. Це може мати і певні негативні наслідки, бо знижує стимули надриватися, часто і ті, що на соціалці сидять, то вже мають достатньо. Ну але і розриви в сотні разів, а ще зокрема по соціальним виплатам, це повний нонсенс, що у нас успішно зреалізували.
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