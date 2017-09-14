А чого Ви ще не в окопах на нулі? Може покажете спочатку приклад як треба?
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Додано: Нед 27 лип, 2025 08:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 27 лип, 2025 08:14
Узагальнення Заходу це досить примітивізація питання і варто розглядати все дуже конкретно, але в цілому навіть мінімалка в більшості країн дозволяє забезпечувати базові потреби, тим більше мінімалка часто густо мало програє середній зарплаті, а якщо брати розрив між мінімальними та максимальними доходами чистими від зарплати, то в скандинавських країнах за рахунок прогресивної шкали оподаткування взагалі різниця зближується до 4 разів. Це може мати і певні негативні наслідки, бо знижує стимули надриватися, часто і ті, що на соціалці сидять, то вже мають достатньо. Ну але і розриви в сотні разів, а ще зокрема по соціальним виплатам, це повний нонсенс, що у нас успішно зреалізували.
Додано: Нед 27 лип, 2025 08:51
Перша попавша- Німеччина. Ось даю посилання на калькулятор:
Ось можете приблизно прикинуть скільки дітей, дохід та інше.
Є статистика по всім країнам Європи у мене нема бажання ритись в ній:
Можу довго й нудно наводить приклади як люди виходять з ситуації, але не буду, бо вам це не цікаво. Соціалка в них теж є, працює цікаво. Виплати по безробіттю теж є.
Доволі часто чоловік працює десь у іншій країні, дружина з дітьми живе у Польщі, Румунії, Болгарії, Португалії.
Додано: Нед 27 лип, 2025 09:09
BIGor
Ты прирожденный люмпен, почитатель Фарион, мегапаптриоческий безхатько вынужденный праздновать день жертв ОУН-УПА
Кьюашечка без профессии
От тебя совок скрывал переводы Конан Дойля на украинский ))
Списывай дальше свое генетическое лузерства на "краснопузых" - останешься в той же жопе в которой пребываешь
Додано: Нед 27 лип, 2025 09:12
Поому что я не бегал в кастрюле по майдану или с иконой фарион
это именно твои принципы от защиты которых ты позорно ухилився
Додано: Нед 27 лип, 2025 09:22
Німеччина передала Україні три системи Patriot, - The Washington Post
Йдеться про поставки, які обіцяв Трамп за новою схемою європейського фінансування допомоги Україні.
Зазначається, що загалом Україна сподівається отримати 10 систем Patriot за новою схемою. На зустрічі союзників України в понеділок міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, не вдаючись до подробиць, заявив, що Берлін "сприятиме наданню" п'яти систем Patriot. І співрозмовники журналістів повідомили, що три системи вже передано, а щодо відправки ще однієї Німеччина зараз веде переговори зі США.
Решта батарей Patriot можуть бути отримані з-поза меж НАТО, зазначає The Washington Post. Так, Міністерство оборони Швейцарії заявляє, що п'ять комплексів Patriot, які країна замовила у американського виробника, США перенаправлять саме Україні, а швейцарці отримають замовлені комплекси пізніше.
Очікується, що окрім систем ППО, Україна отримає за цією схемою радари та системи радіоелектронної боротьби, перехоплювачі безпілотників та артилерію. Про це виданню повідомили двоє чиновників, знайомих з планами.
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Експерт в себе пише:
*США атакуют пошлинами цепи поставок Китая в Азии: производители в неопределенности...
Нужно быть наивным чтоб думать что США не решают задачу ПИЗДИНГА РФ и КНР... играя на том, что итогу останутся с КНР... на руинах РФ...* (С)
Додано: Нед 27 лип, 2025 09:32
З іншого боку три сценарії від Ходжеса:
1. Найкращий:
За словами Годжеса, найкращим сценарієм є активізація підтримки з боку Заходу, зокрема США. Він підкреслив, що перемога України над Росією відповідає інтересам Заходу не з милосердя, а тому, що це допоможе західним економікам, відновить постачання продовольства та енергії, що вплине на ціни.
У цьому сценарії Україна буде на достатньо сильній позиції, а Росія існуватиме в межах своїх кордонів.
2. Найменш імовірним, але найгіршим сценарієм, на думку Годжеса, є втрата політичної волі та втома серед українців, Європи, США та Канади. У такому випадку Росія не лише поглине тисячі українських військових, змусивши їх вступити до російської армії, а й незабаром почне готуватися до вторгнення в Молдову або навіть у країну НАТО, таку як Латвія.
3. Найбільш імовірним сценарієм Годжес назвав «сценарій посередині», за якого ситуація через рік залишатиметься подібною до нинішньої, якщо тільки не відбудуться якісь дійсно значущі зовнішні зміни. Він зазначив, що важко уявити швидкі зовнішні зміни, такі як повний занепад економіки Росії або щось, що трапиться з Путіним, хоча висловив надію, що це може статися.
Додано: Нед 27 лип, 2025 09:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ИМХО проблема зовсім не в тому, а в тому як переводят із соціалки на зарплату: зазвичай там просто відміняють всю соціалку, а на роботі з мінімалкою отримуєш стільки ж як було соціалки, або іноді і менше (якщо посписують на всякі страховки, які раніше були безкоштовно).
потрібно плавний перехід: скажімо якщо соціалка рівна "чистій мінімалці", то переході на роботу плавно зменшувати її, скажімо до мінімалки доплачувати ще на пів мінімалки соц. допомоги...
Додано: Нед 27 лип, 2025 10:28
Паял. Как раз дроны - бывший коллега "подсадил". А предыдущий "раз" в глубоком детстве в "дворце пионеров" был...
А вот прямо сейчас - кто отвечает?
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