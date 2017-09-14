Додано: Нед 27 лип, 2025 19:52

ЛАД написав: Shaman написав: .........

а чиї військові бази були в Кореї? від кого залежала небезпека? тому й вплив був відповідний .........а чиї військові бази були в Кореї? від кого залежала небезпека? тому й вплив був відповідний Вплив был.

Но диктатуры спокойно существовали. И долго. И США в это не вмешивались. Корейцы всё сделали сами. без "наколотых апельсинов" и печенек от госсекретаря. Вплив был.Но диктатуры спокойно существовали. И долго. И США в это не вмешивались. Корейцы всё сделали сами. без "наколотых апельсинов" и печенек от госсекретаря.

так впевнений. це вже психологія - ніхто не любить слухати погані новини. а у диктаторів це ще дуже підсилюється манією величчі... Вы ошибаетесь, считая что диктатор не знает объективную картину. Сталину о том, что война вот-вот начнётся докладывали. И предлагали привести войска в боевую готовность. Не боялись. Другой вопрос, что он не поверил и отмёл все сообщения. Но такие ошибки возможны и при демократии, хотя и менее вероятны. Вы ошибаетесь, считая что диктатор не знает объективную картину. Сталину о том, что война вот-вот начнётся докладывали. И предлагали привести войска в боевую готовность. Не боялись. Другой вопрос, что он не поверил и отмёл все сообщения. Но такие ошибки возможны и при демократии, хотя и менее вероятны.

треба відповісти на основне. а ту купу дурниць пишутьтобто ви щиро вважаєте, що весь Майдан був за гроші?ви дуже помиляєтесь. мені наприклад ніхто не платив, коли я виходив. а от обличчя харківського Антимайдану показували, що там дійсно нікого не за гроші не було. та й у Київі теж... чи це такий тонкий тролінг, вважаючи хто був авторкою мему про "наколоті апельсини", як й те, що як кажуть комусь за це ніс зламали?а що там у Кореї? знайшли ще одного позитивного диктатора Пак Чон Хі? а так був й свій Майдан, перша спроба якого була невдалою - бійня в Кванджу. й подальші студентські протести, які призвели до того, що в 1987 році пройшли демократичні президентські вибори.вплив америнкаців гадаю був тому, що протести не потопили в крові, як Китай в 1989 на площі Тяньаньмень, а в наслідок були проведені демократичні вибори - як й в нас.а взагалі військові диктатури - цікава річ. схоже, що інколи без них неможливо - але лише як проміжний етап.я так й уявляю, як після початку війни Політбюро приходить до Сталіна й каже - "а ми ж казали". якби таке сталося, то гадаю Лаврентій Павлович річний план по посадках/розстрілах вищого керівництва виконав би за один день.й з приводу Сталін все знав. тобто й про терор 37-38 років був обізнаний - ніякої самодіяльності Ягоди/Єжова, ніяких перегибів на місцях - все так й планувалося? отож.треба частинами, бо надто довгі повідомлення виходять