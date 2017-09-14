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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1456714568145691457014571 ... 14587>
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 21:19

  _hunter написав:Ты на ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ 2+2 сложить не можешь? :shock:
...
Опираясь на данные переписи в ФРГ 2011 года, статистики предполагали, что в стране проживает 84,7 млн человек. Однако перепись 2022 года зафиксировала более низкий показатель. Согласно данным последней переписи, которая была проведена в 2022 году и результаты которой обнародованы во вторник, 25 июня, в стране проживает около 82,7 млн человек

2 ляма "как с куста" -- и это в Германии-то. И за 10 лет всего...

й про що це каже?.. але пафосу
Теперь к главному:
>>> якщо є категорія хтровимаханих сволот
Ты количество народу в этой категории как посчитал? - от 41 отнял число плательщиков налогов от гетьманцев? -- ты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО тут проблемы не видишь? :shock:

й ПРО ЩО це каже? що показує кількість населення мінус кількість платників податків? в ЧОМУ проблема? ти хоч одне питання можеш сформулювати? :shock:
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 27 лип, 2025 21:25, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 21:31

  Shaman написав:
  _hunter написав:Ты на ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ 2+2 сложить не можешь? :shock:
...
Опираясь на данные переписи в ФРГ 2011 года, статистики предполагали, что в стране проживает 84,7 млн человек. Однако перепись 2022 года зафиксировала более низкий показатель. Согласно данным последней переписи, которая была проведена в 2022 году и результаты которой обнародованы во вторник, 25 июня, в стране проживает около 82,7 млн человек

2 ляма "как с куста" -- и это в Германии-то. И за 10 лет всего...

й про що це каже?.. але пафосу
Теперь к главному:
>>> якщо є категорія хтровимаханих сволот
Ты количество народу в этой категории как посчитал? - от 41 отнял число плательщиков налогов от гетьманцев? -- ты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО тут проблемы не видишь? :shock:

й ПРО ЩО це каже? що показує кількість населення мінус кількість платників податків? в ЧОМУ проблема? ти хоч одне питання можеш сформулювати?


>>> й про що це каже?.. але пафосу
Про то, что если ДАЖЕ немцы с ихним ОРДУНГОМ на 40 лямах лям потеряли -- в "этой стране" смело можно 3 писать. Теперь берем три десятка лет -- и, сюрприз, -- цифра подозрительно похожа.

>>> що показує кількість населення мінус кількість платників податків?
ты там где "кількість населення" увидел? :shock: -- вот та отфонарная цифра в 41 лям? :shock:
Ты - если вопрос не понимаешь - просто в разговор не влазь :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 21:41

  _hunter написав:>>> й про що це каже?.. але пафосу
Про то, что если ДАЖЕ немцы с ихним ОРДУНГОМ на 40 лямах лям потеряли -- в "этой стране" смело можно 3 писать. Теперь берем три десятка лет -- и, сюрприз, -- цифра подозрительно похожа.

круто. кореляція рівня Бог. чи рівня лох? сову ще ні, але дещо гумове на глобус натягнув. без коментарів. про фактор війни й відповідно евакуації з України раптово випав. якщо пропустив - депопуляція зараз це тренд всіх розвинених країн. й багатьох нерозвинених теж. й лише небагато хто зміг перекрити це еміграцією.

тому висновку ніякого немає.
>>> що показує кількість населення мінус кількість платників податків?
ты там где "кількість населення" увидел? :shock: -- вот та отфонарная цифра в 41 лям? :shock:
Ты - если вопрос не понимаешь - просто в разговор не влазь :wink:

щоб тебе розуміли, скільки разів сказав - навчись формулювати запитання. з цим в тебе біда-біда...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 22:12

У дев'ятикласника більше розуму, ніж у всій владі разом взят

  Shaman написав:
  Xenon написав:схоже кацапи знайшли свою срібну кулю на яку роблять ставку
рф будує ще декілька великих заводів з виробництва БПЛА в Алабузі - CNN

https://edition.cnn.com/2025/07/25/euro ... nsion-intl

це може стати проблемою. владі треба думати, що з цим робити, й думати разом з іншими країнами.

Плять!
Плять!
І ще раз плять!!!
Як я в перші місяці/в перше півріччя повномасштабки казав, на кшталт, що дрони - це сила!
За дронами - майбутнє!
Треба робити ставку на дрони!!!
То хто слухав?


А тут на четвертому році війни - "ой, ворог ще 100500 заводів будує по виготовленню дронів!"
А ми ДЕ?????
ДЕ НАШЕ МАСШТАБНЕ ВИРОБНИЦТВО ДРОНІВ????!!!!!

Далі волонтери?
І в марафоні - "подайте донатів на пару ефпівіШОК?!?!!!"

Що за нах???


п.с.
А тут ще обговорюють(якщо я правильно зрозумів) хто буде нести відповідальність, якщо дрон розірветься в руках солдата, який ставить дрон на позицію "злітання", чи тільки-но причепив "бомбочку" до нього?

Хто-хто?
Волонтери :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 00:27

  Успіх написав:
  Shaman написав:
  Xenon написав:схоже кацапи знайшли свою срібну кулю на яку роблять ставку

рф будує ще декілька великих заводів з виробництва БПЛА в Алабузі - CNN

https://edition.cnn.com/2025/07/25/euro ... nsion-intl

це може стати проблемою. владі треба думати, що з цим робити, й думати разом з іншими країнами.

Плять!
Плять!
І ще раз плять!!!
Як я в перші місяці/в перше півріччя повномасштабки казав, на кшталт, що дрони - це сила!
За дронами - майбутнє!
Треба робити ставку на дрони!!!
То хто слухав?


А тут на четвертому році війни - "ой, ворог ще 100500 заводів будує по виготовленню дронів!"
А ми ДЕ?????
ДЕ НАШЕ МАСШТАБНЕ ВИРОБНИЦТВО ДРОНІВ????!!!!!

Успіх, знаєш в чому справа? ворог навчився масово виробляти дрони (з китайських комплектуючих). питання в чому - добре, ми теж навчилися виробляти стільки шахедів. й що далі - вбивати цивільних в Білгородах та Брянськах? бо з військової точки зору шкода є, але не дуже велика. а от медійний ефект та терор - на 146%.

тому рішення цієї проблеми воно не дуже просте. й вистачить гнобити просто так наших виробників. ми багато чого можемо - але так, є внутрішні бар'єри... але це зовсім з іншої опери питання...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 00:33

  Hotab написав:Shaman

зараз хитрозроблений юрист почне вчити математика, як рахувати :lol:
давай, відкривай вечір петросяна 8)

Хантер у нас ще той Піфагор..Він коли жіночу продуктивність в якості роженіц рахував, то дітей в знаменник ставив..
сподіваюсь у вивченні німецької там кращі успішні успіхи, ніж в ШКМ . Бо він цього виплата 500 ойро залежить..

Не буду обсуждать математические способности _hunter"а, но данном случае вполне понятно, о чём он говорил.
И не понимаю, зачем Shaman притворяется, что не понимает. А если действительно не понимает, то это очень грустно и гораздо хуже, чем я думал.
Вы как раз хорошо знаете, о чём речь, и сами об этом говорили.
Цифра 41 млн. это ни о чём. Если "ДАЖЕ немцы с ихним ОРДУНГОМ" ошиблись на 2 млн за 11 лет, то насколько может быть ошибка у нас за 25 лет.
Вы наверняка помните, что Дубилет оценил в 2020 численность в 37 млн. Тогда его очень сильно критиковали. Но кто знает, ошибался ли он и в какую сторону.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 00:41

  ЛАД написав:
  Hotab написав:Shaman
зараз хитрозроблений юрист почне вчити математика, як рахувати :lol:
давай, відкривай вечір петросяна 8)

Хантер у нас ще той Піфагор..Він коли жіночу продуктивність в якості роженіц рахував, то дітей в знаменник ставив..
сподіваюсь у вивченні німецької там кращі успішні успіхи, ніж в ШКМ . Бо він цього виплата 500 ойро залежить..

Не буду обсуждать математические способности _hunter"а, но данном случае вполне понятно, о чём он говорил.
И не понимаю, зачем Shaman притворяется, что не понимает. А если действительно не понимает, то это очень грустно и гораздо хуже, чем я думал.
Вы как раз хорошо знаете, о чём речь, и сами об этом говорили.
Цифра 41 млн. это ни о чём. Если "ДАЖЕ немцы с ихним ОРДУНГОМ" ошиблись на 2 млн за 11 лет, то насколько может быть ошибка у нас за 25 лет.
Вы наверняка помните, что Дубилет оценил в 2020 численность в 37 млн. Тогда его очень сильно критиковали. Но кто знает, ошибался ли он и в какую сторону.

цифра населення до війни може бути й 41 млн, й 37 млн - це цифри одного порядку - доводити яка з них вірніша - питання тільки вподобань.
й чого вирішили, що німці помилились? може в них депопуляція? дуже багато припущень... а намагатися проводити аналогії у таких випадках - я вже написав, це натягування навіть не сови, а дечого використаного на глобус 8) ще й коли вчитель не розповів, що таке глобус :mrgreen:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 04:58

ЛАД
но данном случае вполне понятно, о чём он говорил.



Щодо населення.. Ще з періоду Ковід , коли рахували відсотки хворих (померлих) до загального населення, я сказав , що все це чухня, ми не маємо точності обрахунку кількості свого населення навіть +/-50%.
З тих пір ситуація ще погіршилася: ніхто не знає, хто залишився на окупованих , хто в контрольованих, хто у кацапів (вони звісно з нами не діляться) , оті які в польщах / Німеччинах, то з якої частини України: окупованої в 14-15 роках, в 22 році , чи то взагалі з ніколи не окупованих?
З такою кількістю припущень результат треба відправляти в смітник ще до початку обрахунку.
Що можна аналізувати з певною точністю? Скільки безповоротних жертв (я б до них відніс і тих, хто отримав інвалідність в результаті бойових дій). Десь 150-200 тисяч. Скільки з інвалідністю? Я думаю ще стільки ж. Тобто втрачено назавжди, або ті хто ніколи не стане до війська через здоровʼя та смерть , це менше 0.5 млн. Чи принципово тоді, їх треба віднімати від 16 млн чоловічого мобілізаційного ресурсу, чи від 10?
Хіба в цьому випадку першочергова проблема це саме бойові втрати, чи все ж липові непридатності, безпідставне бронювання, невміння працювати з реєстрами , по яким можна обілетити умовних Ям і Віталіків (чому згадано для прикладу саме них.. бо жодної користі державі від них.. нема офіційної роботи, нема податків, ) , після чого подати в розшук, після чого відправити в розшук Смарта, після чого зупинити його на першому стацпосту , де спрацює камера на розшук авто. Невміння економічно нагнути тих, хто в розшуку, але і далі використовує банківські продукти, автомобілі і тд . І не було б ніякої бусифікації.
Паралельно давно настав час ввести декларування (з перевіркою) доходів рядових патрульних поліцаїв , хто працює на вулиці. Ті хто в розшуку ТЦК, часто носять на кишені 10-15 т грн і після затримання сують їх в руку полісмену, щоб той не кликав ТЦК. Я маю на увазі на дорозі, після незначних порушень ПДД.
Але цього нема. А є те що є. А з цим «істощіть врага» буде непросто .
Суспільство (нарот_не_такой) в більшості не хоче не тільки захищати (віддавати своїх чоловіків і синів) , а навіть «воювати» економічно. Показує пальцем на якихось депутатів, які в шоколаді. По типу у депутата нема грошей чи можливостей виїхати у випадку звєздєца, а от чи є така можливість у пересічного? В першу чергу фінансова.
Захисникам (всім, від 14-го року починаючи до сьогодні) треба мати «в умі» де вони будуть жити, якщо війна докотитися до їх міста. Практика на окупованих територіях невтішна. Особливо для тих, хто дійсно захищав (вбивав) , до яких пісарь журналу може і не підпадає, а от мийщик снарядів - вже мабуть так.,як і дронщик, хоч і
недороблений. «Нетотнарод» покаже швидко пальцем, «гдє живут атошнікі», хоча це все є в цифрових реєстрах, ДІІї та будь де.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 09:04

  Shaman написав:
  _hunter написав:>>> й про що це каже?.. але пафосу
Про то, что если ДАЖЕ немцы с ихним ОРДУНГОМ на 40 лямах лям потеряли -- в "этой стране" смело можно 3 писать. Теперь берем три десятка лет -- и, сюрприз, -- цифра подозрительно похожа.

тому висновку ніякого немає.
  _hunter написав:Ты - если вопрос не понимаешь - просто в разговор не влазь :wink:

щоб тебе розуміли, скільки разів сказав - навчись формулювати запитання. з цим в тебе біда-біда...

Я видел, что за бред до редактирования ты писал - то про арабов то про депопуляцию :lol:
Поэтому нет: писать так, что бы ТЫ понимал - я не смогу :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 09:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Києві через нічну атаку Росії пошкоджена багатоповерхівка, серед поранених – дитина
У ніч проти 28 липня Росія атакувала Київ дронами, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку, серед постраждалих є дитина. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У Дарницькому районі в багатоповерхівці в одному з під'їздів вибуховою хвилею пошкоджено вікна з шостого по 11 поверх. Станом на 04:40 повідомлялося про вісьмох постраждалих – всі вони мешканці багатоповерхівки.

Чотирьох осіб госпіталізували в лікарню, серед них трирічна дитина з осколковими пораненнями та постраждалий у тяжкому стані.

Також пошкоджено автомобілі поряд з житловим будинком, обійшлося без пожежі.


Сили оборони звільнили Кіндратівку на Сумщині – відео боїв
Сили оборони звільнили від окупантів населений пункт Кіндратівка в Хотінській громаді Сумської області. Про це повідомив СтратКом Збройних Сил України.

У повідомленні зазначається, що село звільнили підрозділи, які входять до складу сил і засобів угруповання військ "Курськ".

Військові зазначили, що у звільненому населеному пункті тривають стабілізаційні заходи.

25 липня аналітичний проєкт DeepState заявляв про звільнення Кіндратівки силами 225 окремого штурмового полку ЗСУ. Аналітики стверджували, що окупанти втратили три батальйони та комбата.
pesikot
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