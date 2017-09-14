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Додано: Пон 28 лип, 2025 09:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Как хорошо в оккупации ... очередь за водой ... обращение детей к Путину ...
Не то, что при Украине
Додано: Пон 28 лип, 2025 09:34
Високопоставлений співрозмовник УП в одному з новостворених корпусів, не добираючи слів, назвав поточний стан справ "повною сракою", а ОТУ, в якого вони перебирають складну ділянку, "сборищем брехунів". Відгуки ОТУ щодо співпраці з цим новоствореним корпусом – такі ж емоційні та критичні.
Новостворені корпуси переймають управління на тих ділянках, де, мовою військових, вже відбувається "люта пи*дячка". Зупинити її виснаженими бригадами без додаткових ресурсів – важко або й неможливо.
Корпусний набір військ – дронщики, розвідники, інженери тощо – доводиться вишкрібати по залишках у самих бригадах. Особливо гостро стоїть питання з дронщиками, адже всі найсильніші пілоти уже мають місце служби або ж переводяться в підрозділи "Лінії дронів". Поповнення через мобілізацію – мінімальне.
Ось як описує реалії роботи корпусу наш співрозмовник:
"З 11 бригад, які стоять у смузі, наших (тих, які входять у склад корпусу – УП) – 3. У корпусному відділі вогневої підтримки тільки половина безпосередньо артилеристи, решта – замполіти, зампотєхі, топографи. Я особисто сідав і вчив людей працювати з "Кропивою". Окрім набору некомпетентних людей, є ще проблема з продажем посад.
Найдивнішим фактом є те, що корпусна реформа, яка мала скоротити кількість тимчасових органів управління на фронті, породила ще один такий орган. Тобто формально їхня кількість таки зменшилася – зникли ТГРи і частина ОТУ, але додалася нова, ймовірно, недоцільна "прокладка" під назвою "угруповання військ" (УВ).
Українській армії бракує стратегічного планування
Додано: Пон 28 лип, 2025 10:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Сову на глобус - не треба..
1 Будівельник казав про те що Україна буде жити якщо кількість населення буде знаходитись в межах від 24 до 90 млн осіб, якщо буде при цьому займати територію в міжнародновизнаних кордонах.
Якщо ж ми втратимо ОРДЛО з Кримом , чи навпаки отримаємо бонусом Кубань і Білгородщину.. - то ці межі зміняться
2 Ти СВІДОМО висмикнувши цифру НЕплатячих податків 8 млн осіб ( станом на до війни) чомусь вирішив відняти від кількості населення до війни і на цьому почав флудити.
2
Додано: Пон 28 лип, 2025 10:49
Вот именно: "Сову на глобус - не треба"
Во-первых: вопрос
>>> Україна буде жити якщо кількість населення буде знаходитись в межах від 24 до 90
я не обсуждал -- понятия не имею зачем ты эту мантру везде суешь...
Во-вторых:
8 лямов ты сам только вчера в очередной раз придумал:
Как и 42: "Є 42 млн населення". Не БЫЛО -- Є.
Додано: Пон 28 лип, 2025 10:59
Не вважаю, що це чийсь зазделегідь задум; скоріше отак складаються обставини:
- так не доставайся ти нікому;
- Кайдашева сім'я: груша всохне.., як рішення-вихід.
Всохне - не в значенні помре; звісно буде жити, але припаде і буде припадати (і війна буде тривати доти), поки не дійде до рівня, що або(-і) партнерам, і ворогам стане пофіг.
Такий хід подій влаштовує обидві сторони: і Схід (ворогів), і Захід (партнерів). Та всіх інших нейтралів.
Звичайна імперіалістична війна (загарбницька з боку рфії).
Але контрольована і не на їх територіях.
Україна встрягла в халепу..
Не пощастило.
Надія чи віра тільки на лебедів чи Корону (тобто що в Заходу є хитрий план)).
Додано: Пон 28 лип, 2025 11:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 28 лип, 2025 12:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я задам Вам протилежне питання.
Чи вважаєте Ви що поточна влада прикладає зусилля для розвитку держави України.
Бо з цього випливає ваша теза як все робиться так як потрібно, і все йде до знищення як України так і Української державності.
Навіть взяти те декларування, його потрібно зробити ВСІМ і точка і від завтра. Немає різниці чи це працівник пенс фонду чи це продаваць(в якого доречі вища зарплата). Але як ми бачимо то і декларування для депутатів вже думають заховати.
Додано: Пон 28 лип, 2025 12:35
Держспецзв’язку замовив позашляховики по 3 мільйони
Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 21 липня за результатами тендеру повідомив про намір укласти угоду з ТОВ "Сервісний центр "Діамант" про закупівлю легкових автомобілів на 17,98 млн грн.
За майбутньою угодою до 15 жовтня поставлять шість автомобілів спеціального призначення на базі чорного позашляховика Toyota Land Cruiser Prado 2025 року випуску по 3,00 млн грн.
Додано: Пон 28 лип, 2025 12:47
Заява Ірану свідчить, що все ж таки хитрий план Заходу має більшу ймовірність:
*Ну и самое важное... ))) Советник Аятоллы в Иране совершенно согласен с теорией Чаплыги о распятом медведе...
Внимайте его словам!
"Враги Ирана, особенно мировой сионизм и США, выискивают проекты, подобные Зангезурскому коридору, в качестве прикрытия для более крупных геополитических проектов. Главная цель - ослабление оси сопротивления, обрыв связи Ирана с Кавказом и создание сухопутной блокады Ирана и России на юге региона"...
По мнению советника верховного лидера Ирана, "этот проект не только является частью плана США по замене Украины Кавказом как новым фронтом давления на Россию и Иран, но и реализуется при поддержке НАТО и ряда пантюркистских движений"...
(С)
Додано: Пон 28 лип, 2025 12:50
а якщо 19 млн без ТОТ? Ще не вмерла?
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